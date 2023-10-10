ВАР правильно не остановил игру в эпизоде с отмененным голом «Ливерпуля». Глава арбитров АПЛ Уэбб подтвердил: «Протокол не допускает этого. IFAB решит, нужно ли его исправить»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия ФИФА судьи Тоттенхэм Говард Уэбб Даррен Инглэнд Дэн Кук видеоповторы Луис Диас правила IFAB Футбол

ВАР правильно не остановил игру при отмене гола «Ливерпуля» в 7-м туре АПЛ.

Напомним, в матче против «Тоттенхэма» из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Луиса Диаса – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

«Я понимаю, почему люди задаются этим вопросом. Они рассматривали, могут ли вмешаться, чтобы остановить игру, но признали, что правила, установленные ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, организация, регулирующая правила футбола – Sports.ru), не допускают этого.

Очевидно, в правилах игры прописан определенный порядок использования ВАР, чтобы убедиться, что он применяется последовательно во всех лигах мира. И он не позволяет возвращаться назад в такой ситуации. Поэтому они решили не вмешиваться.

Я знаю, что IFAB еще до того, как произошла эта ситуация, фактически собирался пересмотреть правила игры в части использования ВАР. [Протокол] действует уже семь лет, и когда он был написан, ВАР еще ни разу не применялся нигде в мире. Они внедрили правила, и они действительно хорошо послужили игре. Но теперь у нас есть опыт ситуаций вроде той, что произошла на этой неделе.

Мы также можем воспользоваться этим, и IFAB решит, есть ли необходимость что-то исправить. Я уверен, что они также изучат, как используется ВАР в таких ситуациях», – сказал глава судейской организации PGMOL Говард Уэбб.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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<<Amstel Trigun>>
Что за бред, то есть например, вернуть игроков на поле из подтрибунки что бы пробить пенальти, как было в бундеслиге, это норм, а тут гол засчитать, нет?
+21
-1
+20
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luu
Абсурд. Можно бить пенальти после окончания матча или после гола в другие ворота, а тормознуть игру нельзя.
+21
-2
+19
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Надоело париться в бане
О чем я и писал. В судейских правилах регламент всегда стоял выше логики
+9
-2
+7
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Надоело париться в бане
О чем я и писал. В судейских правилах регламент всегда стоял выше логики
Как в армии - всё по уставу
+4
0
+4
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llolishe
Где были ваши правила когда в матче Брайтон-Манчестер Юнайтед игрок Манчестер Юнайтед бил пенальти после ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА!!!!!!!!!!
+7
-4
+3
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Cearvm
Правильно для кого, про протокола или для футбола? Болельщики, которые смотрели игру, не считают, что правильно. Было очевидно, что нелепое псевдоправило заигровки за 30 секунд рано или поздно приведет к такой ситуации, просто кто-то недостаточно хорошо работает.
+3
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Ебздрогыч
Такие же клоуны как в нашем эск!
+7
-5
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хавбек+
дешевые отговорки, если можно плевать на футбольные правила, на правила вар и ради восстановления справедливости тем более
+2
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SergScouser
Ответ #SharkTeam
Ну тогда и матч Брайтон - Ливерпуль переиграть можно было бы
Да, ибо свой второй гол Брайтон забил после подачи штрафного за фол, которого не было, что признал даже Де Дзерби.
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Adam Almurzaev
Ответ llolishe
Где были ваши правила когда в матче Брайтон-Манчестер Юнайтед игрок Манчестер Юнайтед бил пенальти после ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА!!!!!!!!!!
Вар рассматривал момент до свистка, никаких переформулировок не было. Протокол соблюден.
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Adam Almurzaev
Ответ <<Amstel Trigun>>
Что за бред, то есть например, вернуть игроков на поле из подтрибунки что бы пробить пенальти, как было в бундеслиге, это норм, а тут гол засчитать, нет?
Понимаю о чем ты, но эпизод и решение было уже сформулировано (Хоть и коряво), а в случае Бундеслиги матч завершился в момент когда бригада Вар еще рассматривала спорный момент.

Это когда Реал забил гол, но потом Вар посмотрел и отменил его и назначил пенальти в ворота Реала.
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damondiamond
такое ощущение, что Уэббу до лампочки, что отменили легитимный гол) главное, сохранить свое место
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King_X
Уэбб))
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Garre Garre
Психически больные люди придумывают вот такие протоколы, не смысля в футболе ни че го!
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Емарт
Ответ Adam Almurzaev
Вар рассматривал момент до свистка, никаких переформулировок не было. Протокол соблюден.
тогда как может закончить матч во время рассмотрение момента? тихо свистнул полевой судья незаметно?
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
Ну тогда и матч Брайтон - Ливерпуль переиграть можно было бы
а что там было? я не смотрел, вроде
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llolishe
Забавно
Лига где каждый гол значит где каждая мелочь важна и тут бац просто украли чистый гол
Перерыв 15 минут был до второго тайма-что они там это время спали чтоли
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