ВАР правильно не остановил игру в эпизоде с отмененным голом «Ливерпуля». Глава арбитров АПЛ Уэбб подтвердил: «Протокол не допускает этого. IFAB решит, нужно ли его исправить»

ВАР правильно не остановил игру при отмене гола «Ливерпуля» в 7-м туре АПЛ.

Напомним, в матче против « » из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

«Я понимаю, почему люди задаются этим вопросом. Они рассматривали, могут ли вмешаться, чтобы остановить игру, но признали, что правила, установленные и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, организация, регулирующая правила футбола – Sports.ru), не допускают этого.

Очевидно, в правилах игры прописан определенный порядок использования ВАР, чтобы убедиться, что он применяется последовательно во всех лигах мира. И он не позволяет возвращаться назад в такой ситуации. Поэтому они решили не вмешиваться.

Я знаю, что IFAB еще до того, как произошла эта ситуация, фактически собирался пересмотреть правила игры в части использования ВАР. [Протокол] действует уже семь лет, и когда он был написан, ВАР еще ни разу не применялся нигде в мире. Они внедрили правила, и они действительно хорошо послужили игре. Но теперь у нас есть опыт ситуаций вроде той, что произошла на этой неделе.

Мы также можем воспользоваться этим, и IFAB решит, есть ли необходимость что-то исправить. Я уверен, что они также изучат, как используется ВАР в таких ситуациях», – сказал глава судейской организации PGMOL Говард Уэбб.

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