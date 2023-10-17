Кобелев о 2:2 с Кенией: «Позорный матч, противно было смотреть. В сборную должны вызываться лучшие, а не игроки с русским паспортом, она скоро будет никому не интересна»

Теги Спартак Андрей Кобелев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Футбол

Андрей Кобелев резко высказался о результатах сборной России в последних матчах.

Товарищеская игра со сборной Кении завершился вничью (2:2). В предыдущем матче сборная России обыграла команду Камеруна (1:0)

– Как бы вы оценили готовность и состояние сборной?

– Интересный вопрос. Уже кто только ни высказался, и мне, честно говоря, не хочется лишний раз об этом говорить. Потому что связать воедино эти два матча невозможно. Второй матч вообще был позорный, я даже не досмотрел до конца, потому что противно было смотреть.

– На ваш взгляд, проблема в мотивации?

– Мотивации? А какая мотивация у футболиста может быть больше, чем играть за сборную? Я всегда говорил: первое, тренер должен быть освобожден, чтобы никакие закулисные дела не происходили. Второе, в сборную должны вызываться лучшие игроки, а не игроки с русским паспортом. Должны вызываться люди, которые определяют игру в своих коллективах, а не те, которые периодически выходят в стартовом составе. А некоторые играют по 20-30 минут за 11 игр. Сама система первой сборной сейчас размыта, туда приглашаются люди, которых там близко не должно быть. Поэтому и отношение такое.

– Это агентские штучки?

– Вы спросите у тренеров, за какие заслуги они вызывают людей, которые не играют в основных составах своих команд. Они вам расскажут.

– Почему Джикия провел такой блеклый матч?

– Не хочу говорить о персоналиях. Вся сборная сыграла плохо. Честно говоря, мне не хочется говорить на эту тему. Про эту сборную, про то, как она формируется, про то, что необходимо делать, я уже все сказал. Поэтому мне не интересно, и я боюсь, что эта сборная будет скоро не интересна никому, – сказал экс-главный тренер «Динамо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

19 комментариев

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Xm.md
Сборная уже и так никому неинтересна, Валера превратил ее в цирк
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arriva
Ответ Spaten
Кобелеву откуда знать, он за сборную не играл
Играл
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+4
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Александр Морозов
Просто не хочу говорить на эту тему, но давайте еще вопросы
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Spotted_Girafffe
Так проблема как раз таки в том, что у лучших нет российского паспорта)
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Mechel**
Но обосновать своё негодование и презрение Кобелев не смог, не назвал ни одной фамилии, одно словоблудие
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Ковид 07.10.52
Просто Камерун играл с бодуна, вот и казались мы орлами, а здесь кенийцы играл на полную, вот и сдулась сборная.
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Фоксвольф3399
кому был нужен этот матч??? ни соперник, ни место проведения ни мотивации, вы не нужны никому на этом празднике жизни, все вопросы задавайте старику который выжил из ума....
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ Александр Павлов
Очень мощно. И главное все в тему. Эта сборная давно не интересна . Ни чего нового. В чемпионате России в е такие же. Играть не хотят а бабики рубят. Зачем ломаться когда по любому бабики упадут на счёт
В чем ты не прав, за что минусы?
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Petr Friendship
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
В чем ты не прав, за что минусы?
Hy потому что должны включать головушку и понимать для чего нынешние игры. Что от них ждёте вы и кобелев? Всем разумным дружащим с головой понятно что цель ровно одна - показать что в это плачевное время для всей страны сборная ещё есть и существует. Это часть патриотизма
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Дмитрий Пузырёв
Тренер должен быть освобождëнный, с этим согласен. А остальное... Ну, это личное мнение г-на Кобелева, он имеет на него право, как и у читателя есть право никак на этр мнение не реагировать!
так же есть право реагировать, сборная должна формироваться по спортивному принципу, а не когда бабло побеждает добро
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