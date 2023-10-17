«Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, но Френки не пойдет на уступки по зарплате. Хавбек не простил попытки продать его в «МЮ»
Продление контракта с Френки де Йонгом – одна из приоритетных задач «Барселоны».
По данным Diario Sport, спортивный директор Деку уже связался с агентами хавбека, чтобы обсудить возможное соглашение. Он хотел, чтобы вопрос был решен до конца года, однако сторона футболиста спешить не собирается.
Текущий договор рассчитан до лета 2026 года. «Блауграна» готова заключить с нидерландцем новый многолетний контракт, но одна из проблем заключается в зарплате игрока.
Позапрошлым летом де Йонг был крайне недоволен попытками «Барселоны» продать его «Манчестер Юнайтед». С тех пор его отношения с руководством улучшились, но он не готов идти ни на какие уступки.
Утверждается, что стороны «обречены» на заключение соглашения, поскольку заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако в том случае, если до следующего лета вопрос решен не будет, возможно и иное развитие событий.
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А у Френки даже при продлении контракта ещё будет манёвр даже со следующим контрактом на руках (доиграть и уйти свободным на приличные деньги).
Разумеется, у де Йонга преимущество в переговорах. Он не ломается, это нормальная взвешенная переговорная позиция.
Может потому что он несколько раз шел на снижение зарплаты в счет увеличения будущих выплат, чтобы Барса могла регистрировать игроков, нет?))
С такой ЗП - непростая задача. Френки - толковый игрок. Но он сейчас вроде бы самый высокооплачиваемый игрок испанского чемпа)
Френки до прошлого сезона отвратительно играл, разумеется хотели продать. Кто же знал, что он как гений заиграет