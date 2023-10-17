«Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, но Френки не пойдет на уступки по зарплате. Хавбек не простил попытки продать его в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Деку Ла Лига Френки де Йонг Футбол

Продление контракта с Френки де Йонгом – одна из приоритетных задач «Барселоны».

По данным Diario Sport, спортивный директор Деку уже связался с агентами хавбека, чтобы обсудить возможное соглашение. Он хотел, чтобы вопрос был решен до конца года, однако сторона футболиста спешить не собирается.

Текущий договор рассчитан до лета 2026 года. «Блауграна» готова заключить с нидерландцем новый многолетний контракт, но одна из проблем заключается в зарплате игрока.

Позапрошлым летом де Йонг был крайне недоволен попытками «Барселоны» продать его «Манчестер Юнайтед». С тех пор его отношения с руководством улучшились, но он не готов идти ни на какие уступки.

Утверждается, что стороны «обречены» на заключение соглашения, поскольку заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако в том случае, если до следующего лета вопрос решен не будет, возможно и иное развитие событий.

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61 комментарий

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Любезный Коссутий
Ответ Oleg Kostin
На секундочку он самый высокооплачиваемый игрок в ла лиге, поэтому попрощаться с ним нужно, есть педри гави и другие
лучший в составе Барсы. полностью заслужил такой оклад
+26
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
никто не хочет быть лидером команды и играть за копейки.
+25
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A K
Никто Барселону с пистолетом у виска не заставлял с Френки контракт подписывать. Зачем ему что-то менять, ради чего?
+17
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Сково Роад
Ответ Rus Donskoy
ломается
Текущий контракт заканчивается, когда Френки будет 29 лет. Это означает, что при продлении контракта (допустим, до 32 лет) продать его за топовые деньги будет уже значительно труднее. Таким образом, у Барсы вопрос стоит так: продлить или думать о замене уже через год-полтора, пока невеста в соку.

А у Френки даже при продлении контракта ещё будет манёвр даже со следующим контрактом на руках (доиграть и уйти свободным на приличные деньги).

Разумеется, у де Йонга преимущество в переговорах. Он не ломается, это нормальная взвешенная переговорная позиция.
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Эксперт Спортс
А если подложить в кровать под одеяло отрубленную голову коня?
+7
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Serzhique
Ответ Oleg Kostin
На секундочку он самый высокооплачиваемый игрок в ла лиге прямо сейчас
Интересно, почему так получилось?

Может потому что он несколько раз шел на снижение зарплаты в счет увеличения будущих выплат, чтобы Барса могла регистрировать игроков, нет?))
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No Comment
Ответ Гномович!
Беги пока не поздно...Барса это кладбище талантов где завершают карьеру в 20+ на лавке в Рединге, Сток Сити или Брайтоне.
С рамос попналду, Рауль касильяс были брошены реалом
+7
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BurBon
Ответ Гласящий Истину!
Хороший футболист. Но и продать его можно дорого! Факт адекватной продажи - это совсем не минус, может быть даже плюс...
Плюсов тут не много, в Барсе даже готовые мастера не всегда приживаются, а тут уже адаптированный игрок, потерять его, это серьезное ослабление, не факт что Барса найдет замену, я бы даже сказал, что не найдет, ибо хороших игроков никто не продает.
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Oleg Kostin
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
никто не хочет быть лидером команды и играть за копейки.
На секундочку он самый высокооплачиваемый игрок в ла лиге прямо сейчас
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Гласящий Истину!
Хороший футболист. Но и продать его можно дорого! Факт адекватной продажи - это совсем не минус, может быть даже плюс...
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la_masia
Ответ Oleg Kostin
На секундочку он самый высокооплачиваемый игрок в ла лиге, поэтому попрощаться с ним нужно, есть педри гави и другие
и вернуть Симмонса
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Josep
Да продлят и договорятся, куда денутся. Есть политика клуба с четкими зарплатными вилками, денежный беспредел имени Барто давно закончился. А Френки и его беременная подруга очень хотят и дальше жить в этом городе, так что договорятся.
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Коразон До
ты просишь меня продлить контракт, но делаешь это без уважения.
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Sundance Neeskens
Ответ Serzhique
Интересно, почему так получилось? Может потому что он несколько раз шел на снижение зарплаты в счет увеличения будущих выплат, чтобы Барса могла регистрировать игроков, нет?))
Никуда он не "шёл" несколько раз, эту фантастику при себе оставь. У него до ковида зарплата была 25 млн. (очередной привет Бартомеу), в 20 году он переподписался на 6 лет с сохранением этой конской зарплаты и перераспределением большей части зарплаты во время пандемии на весь срок. Никаких уступок он не делал.
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Bazilic
Ответ Любезный Коссутий
лучший в составе Барсы. полностью заслужил такой оклад
Такую зарплату заслуживают 3-4 игрока во всем мире
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Rio (BLR)
Ответ Гласящий Истину!
Хороший футболист. Но и продать его можно дорого! Факт адекватной продажи - это совсем не минус, может быть даже плюс...
Продать можно было бы дороже если бы ЗП была поменьше.
С такой ЗП - непростая задача. Френки - толковый игрок. Но он сейчас вроде бы самый высокооплачиваемый игрок испанского чемпа)
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Bavarec-Art
Ответ Эксперт Спортс
А если подложить в кровать под одеяло отрубленную голову коня?
Ниче се. Сколько ж тебе лет то)
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Rachid
Ответ Роман
Ты бы не хотел чтобы тебе зарплату урезали с 50 тыс. до 30. Почему вообще игрок должен соглашаться на меньшее. В МЮ наверняка его оценят.
Тебе то какая разница в зарплатах и делах Барселоны- ты же за Мадрид всегда топишь :)
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Роман
Ответ Эрик Оганезов
не сравнивай, у чувака зп 17 миллионов, даже если ему на половину срежут эту зарплату, он все равно сможет позволить себе золотой Бентли с трех этажным пентхаусом, что не скажешь про 30 и 50 тыс.
Большей глупости и не услышишь)
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Max Semenik
Ответ A K
Никто Барселону с пистолетом у виска не заставлял с Френки контракт подписывать. Зачем ему что-то менять, ради чего?
А то контракт закончится и ему придётся уходить в МЮ.
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Val Smith
Ответ Oleg Kostin
На секундочку он самый высокооплачиваемый игрок в ла лиге, поэтому попрощаться с ним нужно, есть педри гави и другие
Доработает его до конца и перейдет в АПЛ или Баварию свободным агентом на те же или лучше условия, да ещё и жирный подписной бонус.
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Владимир Самсонов
Ответ Sundance Neeskens
Никуда он не "шёл" несколько раз, эту фантастику при себе оставь. У него до ковида зарплата была 25 млн. (очередной привет Бартомеу), в 20 году он переподписался на 6 лет с сохранением этой конской зарплаты и перераспределением большей части зарплаты во время пандемии на весь срок. Никаких уступок он не делал.
Так вполне нормальная зарплата для топового игрока. В АПЛ такие деньги половина клубов бы заплатила.
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Эксперт Спортс
Ответ Bavarec-Art
Ниче се. Сколько ж тебе лет то)
Много)
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Bazilic
Вообще не понимаю претензий по желанию продать
Френки до прошлого сезона отвратительно играл, разумеется хотели продать. Кто же знал, что он как гений заиграет
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skxgpkt7xn
деньги ни при чем, это просто обида
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