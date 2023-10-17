«Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, но Френки не пойдет на уступки по зарплате. Хавбек не простил попытки продать его в «МЮ»

Продление контракта с Френки де Йонгом – одна из приоритетных задач «Барселоны».

По данным Diario Sport, спортивный директор уже связался с агентами хавбека, чтобы обсудить возможное соглашение. Он хотел, чтобы вопрос был решен до конца года, однако сторона футболиста спешить не собирается.

Текущий договор рассчитан до лета 2026 года. «Блауграна» готова заключить с нидерландцем новый многолетний контракт, но одна из проблем заключается в зарплате игрока.

Позапрошлым летом де был крайне недоволен попытками «Барселоны» продать его « ». С тех пор его отношения с руководством улучшились, но он не готов идти ни на какие уступки.

Утверждается, что стороны «обречены» на заключение соглашения, поскольку заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако в том случае, если до следующего лета вопрос решен не будет, возможно и иное развитие событий.

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