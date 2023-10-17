Сенна о Месси в МЛС: «Лучший в мире выбрал страну, которая стремится к росту, его имя стало инъекцией. Он пробуждает страсть, куда бы ни пришел»

Теги МЛС Лионель Месси Маркос Сенна Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Маркос Сенна считает, что переход Лионеля Месси станет толчком для развития МЛС.

Также Сенна высказался об участии Месси на ЧМ-2026.

«В случае с Месси возможно все. Мне бы этого хотелось. Надеюсь, он никогда не уйдет из футбола, мы увидим его на чемпионате мира в 2026 году и насладимся этим.

Месси пробуждает страсть, куда бы он ни пришел. Он лучший в мире. Я очень рад за Месси, он выбрал страну, которая годами стремилась к росту. Имя Месси стало инъекцией.

У меня есть друзья в США. Страна делает гигантские шаги в футболе. Если США хотят что-то сделать, они делают это очень хорошо. Интерес к футболу растет. Теперь все будет по-другому, на это возлагаются большие надежды», – сказал бывший полузащитник сборной Испании.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Domian
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почему никто в мире больше не сделал такой мусорной статы, раз это так легко?
Может потому, что большинство понимает, что мусорные голы без важных трофеев не имеют значения?
Кройфф же сказал знаменитую фразу - забей меньше, но забей нужные голы и приведи к трофею команду.
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Blaumerc
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Leon Petov
Следующий ЧМ пройдет в США, а Месси уже просёк фишку
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Андрей Ахтименко
😀😀😀😀я бы сказал про вашу страну....да материться нельзя
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Domian
Может потому, что большинство понимает, что мусорные голы без важных трофеев не имеют значения? Кройфф же сказал знаменитую фразу - забей меньше, но забей нужные голы и приведи к трофею команду.
Что значит без важных трофеев?
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