Сенна о Месси в МЛС: «Лучший в мире выбрал страну, которая стремится к росту, его имя стало инъекцией. Он пробуждает страсть, куда бы ни пришел»
Маркос Сенна считает, что переход Лионеля Месси станет толчком для развития МЛС.
Также Сенна высказался об участии Месси на ЧМ-2026.
«В случае с Месси возможно все. Мне бы этого хотелось. Надеюсь, он никогда не уйдет из футбола, мы увидим его на чемпионате мира в 2026 году и насладимся этим.
Месси пробуждает страсть, куда бы он ни пришел. Он лучший в мире. Я очень рад за Месси, он выбрал страну, которая годами стремилась к росту. Имя Месси стало инъекцией.
У меня есть друзья в США. Страна делает гигантские шаги в футболе. Если США хотят что-то сделать, они делают это очень хорошо. Интерес к футболу растет. Теперь все будет по-другому, на это возлагаются большие надежды», – сказал бывший полузащитник сборной Испании.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Кройфф же сказал знаменитую фразу - забей меньше, но забей нужные голы и приведи к трофею команду.