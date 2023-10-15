Месси уехал из сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери с семьей. Он улетел в родной город на частном самолете
Лионель Месси покинул сборную Аргентины, чтобы провести время с семьей.
Сегодня утром аргентинская команда провела тренировку в преддверии матча против сборной Перу в рамках отбора ЧМ-2026.
Месси принял участие в тренировке, после чего покинул расположение команды – он отправился на своем частном самолете в родной город Росарио, чтобы отпраздновать с семьей День матери. В Аргенине этот праздник отмечается 15 октября.
Матч Перу – Аргентина состоится в среду, 18 октября. Начало – в 05:00 по московскому времени.
Фото: twitter.com/SC_ESPN/
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