Месси уехал из сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери с семьей. Он улетел в родной город на частном самолете

Лионель Месси покинул сборную Аргентины, чтобы провести время с семьей.

Сегодня утром аргентинская команда провела тренировку в преддверии матча против сборной Перу в рамках отбора ЧМ-2026.

принял участие в тренировке, после чего покинул расположение команды – он отправился на своем частном самолете в родной город Росарио, чтобы отпраздновать с семьей День матери. В Аргенине этот праздник отмечается 15 октября.

Матч Перу – состоится в среду, 18 октября. Начало – в 05:00 по московскому времени.

Фото: twitter.com/SC_ESPN/

Игра: проверьте свою футбольную орфографию