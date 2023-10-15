Месси уехал из сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери с семьей. Он улетел в родной город на частном самолете

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу светская хроника квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси покинул сборную Аргентины, чтобы провести время с семьей.

Сегодня утром аргентинская команда провела тренировку в преддверии матча против сборной Перу в рамках отбора ЧМ-2026.

Месси принял участие в тренировке, после чего покинул расположение команды – он отправился на своем частном самолете в родной город Росарио, чтобы отпраздновать с семьей День матери. В Аргенине этот праздник отмечается 15 октября. 

Матч Перу – Аргентина состоится в среду, 18 октября. Начало – в 05:00 по московскому времени. 

Фото: twitter.com/SC_ESPN/

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18 комментариев

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Кокич
У них сегодня день матери, у нас — день отца.
Сложно всё в этом мире.
+23
-1
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Streetbor
в России сегодня день отца. Так что с праздником!
+11
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Cruel Snake
Мать это святое
А чего всю сборную не отпустили? Несправедливо
+16
-7
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Cruel Snake
Мать это святое
+11
-3
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Kemal Gul
Ответ Кокич
У них сегодня день матери, у нас — день отца. Сложно всё в этом мире.
Когда у них лето, у нас зима, у них день матери, у нас - день отца. Всё логично)
+4
0
+4
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rej1sta
Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
Не, Скалони всех отпустил с мамами увидеться, не знаю, почему только про Месси написал спортс.
+4
-1
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serb2010
Ответ VladCory
Отлично товарищ устроился - что в сборной, что в клубе - хочу - играю, хочу - не играю. Молодец.
Этот товарищ уже выиграл все возможное со сборной, так что все ок. Он легенда и совершенно понятно что у него особое положение.Ну и чтобы тебе стыдно стало за наезд, скажу что вся сборная получила отгул на день матери.
+3
0
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rej1sta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А чего всю сборную не отпустили? Несправедливо
Вообще-то всю сборную отпустили.

https://x.com/m30xtra/status/1713619075497099602?s=46
+3
-2
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Александр Северный
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gukmamop
Остальные игроки уехали на рейсовых автобусах , с пересадкой в Буэнос-Айресе
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Артем Ивашкин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А чего всю сборную не отпустили? Несправедливо
Отпустили же всех
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Glukinho
Ответ Кокич
У них сегодня день матери, у нас — день отца. Сложно всё в этом мире.
ну хоть традиционная семья получается
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VladCory
Ответ Kemal Gul
Когда у них лето, у нас зима, у них день матери, у нас - день отца. Всё логично)
у них и вода в унитазе в другую сторону крутится...
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Александр Северный
Ответ rej1sta
Не, Скалони всех отпустил с мамами увидеться, не знаю, почему только про Месси написал спортс.
а, ну вот видишь слава богу. спасибо за информацию.
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rej1sta
Ответ Enchanter WIZZARD
Шарлатан сыграет 19 против Шарлотта?)
Не, он играет 21 против Дамака какого-то
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