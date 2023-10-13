«Бока» – «Ривер Плейт» – самое принципиальное дерби по версии FourFourTwo. «Реал» – «Барса» на 3-м месте, «МЮ» – «Ливерпуль» на 6-м, «Милан» – «Интер» на 10-м

Противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» признано главным дерби в футболе.

Аргентинское суперкласико заняло первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo: «По накалу страстей, колориту, атмосфере и глубокой враждебности не сравнится ничто».

Первая десятка списка из 32 крупнейших и наиболее принципиальных дерби включает:

1. « » – « » (Аргентина);

2. « » – « » (Шотландия);

3. « » – «Барселона» (Испания);

4. «Фенербахче» – «Галатасарай» (Турция);

5. «Боруссия» Дортмунд – «Шальке» (Германия);

6. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (Англия);

7. «Рома» – «Лацио» (Италия);

8. «Аль-Ахли» – «Замалек» (Египет);

9. «Марсель» – «ПСЖ» (Франция);

10. «Милан» – «Интер» (Италия).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию