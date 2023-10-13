«Бока» – «Ривер Плейт» – самое принципиальное дерби по версии FourFourTwo. «Реал» – «Барса» на 3-м месте, «МЮ» – «Ливерпуль» на 6-м, «Милан» – «Интер» на 10-м

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Противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» признано главным дерби в футболе.

Аргентинское суперкласико заняло первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo: «По накалу страстей, колориту, атмосфере и глубокой враждебности не сравнится ничто».

Первая десятка списка из 32 крупнейших и наиболее принципиальных дерби включает:

1. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» (Аргентина);

2. «Селтик» – «Рейнджерс» (Шотландия);

3. «Реал Мадрид» – «Барселона» (Испания);

4. «Фенербахче» – «Галатасарай» (Турция);

5. «Боруссия» Дортмунд – «Шальке» (Германия);

6. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (Англия);

7. «Рома» – «Лацио» (Италия);

8. «Аль-Ахли» – «Замалек» (Египет);

9. «Марсель» – «ПСЖ» (Франция);

10. «Милан» – «Интер» (Италия).

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30 комментариев

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corazón blanco
Странно, что в топ-10 нет противостояния Црвена Звезда - Партизан.
+30
-1
+29
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vcaireac
Смотрел я это дерби,Боки и Ривера,когда пару лет назад играли в Мадриде.Футбола там мало,а вот страстей,борьбы хоть отбавляй))На любителя зрелище,в Южной Америке такое любят)
Думаю для настоящих ценителей футбола Реал - Барса и есть главное противостояние в мире клубного футбола.
+32
-9
+23
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ARIGAMI ARIGAMI
Как можно забыть про Химки и Торпедо?
+18
-3
+15
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laudrup
Если речь о дерби, то это встреча команд из одного города.
Здесь же, больше яркие противостояния команд из одной страны.
В любом случае, весьма спорный рейтинг.
+9
-1
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Владимир Туаев
Аль-ахли-Земелек должны быть в тройке! А если кроме шуток они выше миланский дерби? Что это за дерби там такое?
+7
0
+7
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Кефтеме
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как можно забыть про Химки и Торпедо?
Они вне конкуренции ©
+3
0
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Эль Иберико
спорц блин как всегда, только первую десятку приводит. могли бы уже все 32 пары прописать, скопировать-вставить наверное нетрудно?
+3
0
+3
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Arman Shafigollayev
а где олимпиакос-панатинайкос?
+2
0
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Кефтеме
Ответ vcaireac
Для меня каждое классико интересно.Для любого настоящего болельщика этих клубов это противостояние главное.Я смотрел его и до Роналду/Месси,и буду смотреть и дальше,для меня важен клуб а не личности.
Именно личности делали Класико великим дерби, самый пик Класико - это эпоха Месси и Роналду , потом Роналдиньо и Зидан , а после всё остальное
+3
-2
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Василий Мартыхин
Ответ corazón blanco
Странно, что в топ-10 нет противостояния Црвена Звезда - Партизан.
Оно 18-е
+1
0
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skxgpkt7xn
надо бы и сборные составить
+1
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old folk
Ответ Arman Shafigollayev
а где олимпиакос-панатинайкос?
на 14-м.. по ссылке топ-32
+1
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Василий Мартыхин
Ответ белорус (Минск)
Где Арсенал - ттх?
На тринадцатом месте
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A.B.W.
Ответ белорус (Минск)
Где Арсенал - ттх?
ахахахахаххаахахха
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vzi
Ответ vcaireac
Я же говорю на любителя,и очень сомневаюсь что смотря постоянно такие игры чемпионатов ЛА тебе это не надоест) Как разовое событие вполне,но не постоянно.
Я смотрю Бразилию (реже Аргентину) постоянно последние годы.
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vcaireac
Ответ Толпарты Жаурбег
Тот матч в Мадриде вобще один из лучших что я видел. А то от мудренно тактический европейский футбол уже напрягает. Не хватает южно-американской страсти
Я же говорю на любителя,и очень сомневаюсь что смотря постоянно такие игры чемпионатов ЛА тебе это не надоест)
Как разовое событие вполне,но не постоянно.
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vzi
Ответ Romano1985
Лет 15 назад Интер Милан … кому скажи , смотрели ночью !!! Все !!!
15 нет. 20 да.
Хотя итальянская возня так себе - тоже на любителя.
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Толпарты Жаурбег
Ответ vcaireac
Смотрел я это дерби,Боки и Ривера,когда пару лет назад играли в Мадриде.Футбола там мало,а вот страстей,борьбы хоть отбавляй))На любителя зрелище,в Южной Америке такое любят) Думаю для настоящих ценителей футбола Реал - Барса и есть главное противостояние в мире клубного футбола.
Тот матч в Мадриде вобще один из лучших что я видел. А то от мудренно тактический европейский футбол уже напрягает. Не хватает южно-американской страсти
+2
-2
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vcaireac
Ответ Кефтеме
Эль Класико до 2018 года , после этого уже не так интересно
Для меня каждое классико интересно.Для любого настоящего болельщика этих клубов это противостояние главное.Я смотрел его и до Роналду/Месси,и буду смотреть и дальше,для меня важен клуб а не личности.
+2
-2
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Кефтеме
Ответ vcaireac
Смотрел я это дерби,Боки и Ривера,когда пару лет назад играли в Мадриде.Футбола там мало,а вот страстей,борьбы хоть отбавляй))На любителя зрелище,в Южной Америке такое любят) Думаю для настоящих ценителей футбола Реал - Барса и есть главное противостояние в мире клубного футбола.
Эль Класико до 2018 года , после этого уже не так интересно
+7
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Собака-буддист
А то есть никого не смутило, что Реал барса это не дерби?
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Romano1985
Лет 15 назад Интер Милан … кому скажи , смотрели ночью !!! Все !!!
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EvilEmpress
А Аякс против ПСВ? Неужели Аль-Ахли и Замалек принципиальней или я что-то не понимаю?
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Surviving
Дерби)
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белорус (Минск)
Где Арсенал - ттх?
+3
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