«Бока» – «Ривер Плейт» – самое принципиальное дерби по версии FourFourTwo. «Реал» – «Барса» на 3-м месте, «МЮ» – «Ливерпуль» на 6-м, «Милан» – «Интер» на 10-м
Противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» признано главным дерби в футболе.
Аргентинское суперкласико заняло первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo: «По накалу страстей, колориту, атмосфере и глубокой враждебности не сравнится ничто».
Первая десятка списка из 32 крупнейших и наиболее принципиальных дерби включает:
1. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» (Аргентина);
2. «Селтик» – «Рейнджерс» (Шотландия);
3. «Реал Мадрид» – «Барселона» (Испания);
4. «Фенербахче» – «Галатасарай» (Турция);
5. «Боруссия» Дортмунд – «Шальке» (Германия);
6. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (Англия);
7. «Рома» – «Лацио» (Италия);
8. «Аль-Ахли» – «Замалек» (Египет);
9. «Марсель» – «ПСЖ» (Франция);
10. «Милан» – «Интер» (Италия).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Думаю для настоящих ценителей футбола Реал - Барса и есть главное противостояние в мире клубного футбола.
Здесь же, больше яркие противостояния команд из одной страны.
В любом случае, весьма спорный рейтинг.
Как разовое событие вполне,но не постоянно.
Хотя итальянская возня так себе - тоже на любителя.