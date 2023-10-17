Клаудиньо интересен «Палмейрас». Переговоры с «Зенитом» могут начаться в конце сезона (Palestra News)
Клаудиньо может вернуться в чемпионат Бразилии.
Полузащитник «Зенита» привлек интерес «Палмейрас», сообщает Palestra News. Переговоры могут начаться в конце сезона.
Отмечается, что бразильский клуб готов сделать выгодное предложение о трансфере игрока.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 11 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
21 комментарий