Клаудиньо интересен «Палмейрас». Переговоры с «Зенитом» могут начаться в конце сезона (Palestra News)

Клаудиньо может вернуться в чемпионат Бразилии.

Полузащитник « » привлек интерес « », сообщает Palestra News. Переговоры могут начаться в конце сезона.

Отмечается, что бразильский клуб готов сделать выгодное предложение о трансфере игрока.

выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Мир он провел 11 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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