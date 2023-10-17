Клаудиньо интересен «Палмейрас». Переговоры с «Зенитом» могут начаться в конце сезона (Palestra News)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Клаудиньо может вернуться в чемпионат Бразилии.

Полузащитник «Зенита» привлек интерес «Палмейрас», сообщает Palestra News. Переговоры могут начаться в конце сезона.

Отмечается, что бразильский клуб готов сделать выгодное предложение о трансфере игрока.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 11 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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21 комментарий

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Caerly
"бразильский клуб" и "выгодное предложение" в одной фразе - это очень смешно
+27
-3
+24
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Evgeny Trifonov
Ответ ApXuMaHqPuT
Наконец увидим россиянина в бразильской вышке👍
там Фернандес уже играл
+19
0
+19
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Eric_Cartman
А могут и не начаться 🤷🏻‍♂️ авторитетный источник, кстати
+13
0
+13
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Аарон Рэмзи
Ответ Caerly
"бразильский клуб" и "выгодное предложение" в одной фразе - это очень смешно
Ну там не сказано, что выгодное для Зенита)
+9
-1
+8
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schwein
Интересно, это еще в рамках слухов с летнего трансферного окна, или это новые утки полетели?
+3
0
+3
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Mentic
Ответ Caerly
"бразильский клуб" и "выгодное предложение" в одной фразе - это очень смешно
Ну помню Витиньо у ЦСКА бразилы купили за 12 миллионов, а он вообще звездой не был.
+2
0
+2
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Андрей Андреев
Ок,Спортс опять начинает по заказу дезу кидать перед туром.
+4
-3
+1
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Петр Пустота
Есть, говорят, у Палмейраса перспективный паренёк, Андрейка вроде, как то так... можно махнуть на 50% прав Клаудиньо
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Всё знаю
Отмечается , что бразильский клуб готов сделать выгодное предложение для бразильского клуба.
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Петр Пустота
Ответ Петр Пустота
Есть, говорят, у Палмейраса перспективный паренёк, Андрейка вроде, как то так... можно махнуть на 50% прав Клаудиньо
Ну и турне молодёжки Палмейраса по Ленинградской области, олл инклюзив, само собой.
+1
-1
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Дмитрий9779
Ответ Олег Попов
Если и клаудиньо уйдёт, то зенит загнется.
Недождётесь.
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мать Зетмира
Ответ Дмитрий9779
Недождётесь.
Чего ждать? В таблице и на поле все ответы.
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