Фомин избежал серьезной травмы и будет готовиться к матчу «Динамо» с «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Динамо Москва Даниил Фомин Футбол

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сможет сыграть с «Локомотивом».

Футболист получил повреждение в первом тайме товарищеской игры сборных России и Кении (2:2) и был заменен на 29-й минуте. Сообщалось, что он может пропустить не меньше месяца. 

По информации Sport24, Фомин избежал серьезной травмы и в штатном режиме будет готовится к матчу против «Локомотива», который состоится 21 октября. 

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1 комментарий

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Viktor Martunov
И кто все эти слухи распускает о здоровье Фомина, непойми какими латиносы вернутся с отборов. Лаксальт под вопросом в очень ответственной игре с Локо, время Гагнидзэ наступает и других молодых.
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