Фомин избежал серьезной травмы и будет готовиться к матчу «Динамо» с «Локо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сможет сыграть с «Локомотивом».

Футболист получил повреждение в первом тайме товарищеской игры сборных России и Кении (2:2) и был заменен на 29-й минуте. Сообщалось, что он может пропустить не меньше месяца.

По информации Sport24, избежал серьезной травмы и в штатном режиме будет готовится к матчу против « », который состоится 21 октября.

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