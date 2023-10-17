Фомин избежал серьезной травмы и будет готовиться к матчу «Динамо» с «Локо»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сможет сыграть с «Локомотивом».
Футболист получил повреждение в первом тайме товарищеской игры сборных России и Кении (2:2) и был заменен на 29-й минуте. Сообщалось, что он может пропустить не меньше месяца.
По информации Sport24, Фомин избежал серьезной травмы и в штатном режиме будет готовится к матчу против «Локомотива», который состоится 21 октября.
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