Фомин может пропустить не меньше месяца из-за травмы голеностопа, полученного в игре с Кенией

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Динамо Москва сборная Кении Даниил Фомин Здоровье Футбол

Даниил Фомин из-за травмы голеностопа может выбыть до конца ноября.

Полузащитник получил повреждение в первом тайме товарищеской игры сборных России и Кении (2:2) и был заменен на 29-й минуте.

По сведениям «Матч ТВ», футболист «Динамо» может пропустить не меньше месяца.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Фомина травма того же голеностопа, с которым уже были проблемы в прошлом.

В текущем сезоне Фомин провел 9 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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леннорыч-абрамович
Валера, верим! Качать Кения!
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arspurs9
Динамо скажет спасибо за такие полезные матчи
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Al561
Лучше бы остался дома
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