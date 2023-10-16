Фомин может пропустить не меньше месяца из-за травмы голеностопа, полученного в игре с Кенией
Даниил Фомин из-за травмы голеностопа может выбыть до конца ноября.
Полузащитник получил повреждение в первом тайме товарищеской игры сборных России и Кении (2:2) и был заменен на 29-й минуте.
По сведениям «Матч ТВ», футболист «Динамо» может пропустить не меньше месяца.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Фомина травма того же голеностопа, с которым уже были проблемы в прошлом.
В текущем сезоне Фомин провел 9 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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