Фомин о травме голеностопа: «Не знаю, смогу ли сыграть с «Локо». Испытываю болевые ощущения»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Динамо Москва Даниил Фомин Футбол

Даниил Фомин рассказал о самочувствии после товарищеского матча с Кенией (2:2).

Полузащитник сборной России и «Динамо» получил травму голеностопа в этой игре.

«Самочувствие вроде нормально. Не знаю, смогу ли сыграть с «Локомотивом». Написали, что пропущу не меньше месяца? Спрашивайте у тех, кто написал.

Как сейчас себя чувствую? Не знаю, надо посмотреть. Сейчас чуть испытываю болевые ощущения», — сказал Фомин.

Матч 12-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо» пройдет 21 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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