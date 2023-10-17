Фомин о травме голеностопа: «Не знаю, смогу ли сыграть с «Локо». Испытываю болевые ощущения»

Даниил Фомин рассказал о самочувствии после товарищеского матча с Кенией (2:2).

Полузащитник сборной России и « » получил травму голеностопа в этой игре.

«Самочувствие вроде нормально. Не знаю, смогу ли сыграть с « ». Написали, что пропущу не меньше месяца? Спрашивайте у тех, кто написал.

Как сейчас себя чувствую? Не знаю, надо посмотреть. Сейчас чуть испытываю болевые ощущения», — сказал .

Матч 12-го тура Мир «Локомотив» – «Динамо» пройдет 21 октября.

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