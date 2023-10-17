Фомин о травме голеностопа: «Не знаю, смогу ли сыграть с «Локо». Испытываю болевые ощущения»
Даниил Фомин рассказал о самочувствии после товарищеского матча с Кенией (2:2).
Полузащитник сборной России и «Динамо» получил травму голеностопа в этой игре.
«Самочувствие вроде нормально. Не знаю, смогу ли сыграть с «Локомотивом». Написали, что пропущу не меньше месяца? Спрашивайте у тех, кто написал.
Как сейчас себя чувствую? Не знаю, надо посмотреть. Сейчас чуть испытываю болевые ощущения», — сказал Фомин.
Матч 12-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо» пройдет 21 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Комментарии