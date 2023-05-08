Зепп Майер раскритиковал трансферную политику «Баварии».

«Что за состав у них собрался? про Мане говорили: «Отличная сделка». Про Сане говорили: «Отличная сделка».

Но неужели вы действительно думаете, что продаст отличного игрока за 50 миллионов евро? Или что продаст одного из суперигроков? Нет, они не отпустят суперигроков.

« » снова не проявила сообразительности, снова попалась на удочку. Они пргласили игроков, которые больше не были никому нужны», – сказал бывший вратарь «Баварии».