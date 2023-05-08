«Про Мане и Сане говорили: «Отличные сделки». Неужели вы думаете, что Гвардиола и Клопп отпустят суперигроков? «Бавария» снова попалась на удочку». Майер о трансферах мюнхенцев
Зепп Майер раскритиковал трансферную политику «Баварии».
«Что за состав у них собрался? про Мане говорили: «Отличная сделка». Про Сане говорили: «Отличная сделка».
Но неужели вы действительно думаете, что Пеп Гвардиола продаст отличного игрока за 50 миллионов евро? Или что Юрген Клопп продаст одного из суперигроков? Нет, они не отпустят суперигроков.
«Бавария» снова не проявила сообразительности, снова попалась на удочку. Они пргласили игроков, которые больше не были никому нужны», – сказал бывший вратарь «Баварии».
Так что все это выглядит скорее как отмазка со стороны Баварии
А прикиньте, Беллингем в Реале будет играть как Мудрик. Это же ожидаемо. Но это проблема только тренера.
Пеп на самом деле реально может продать крутого футболиста, если тот не слушается его или не подходит стилю игры. Пеп это много раз доказывал. Ибра, Это’о, Рональдиньо, Деку и ещё туева куча крутейших футболистов.
Ну а Сане - классный футболист с некоторыми недочетами. И вот они:
1. Рвал себе кресты.
2. Достаточно трудный характер.
3. Умеет играть только роль бегунка слева. Т.е. он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен играть в контратакущей команде слева. На других позициях и в позиционной игре он будет демонстрировать очень посредственную игру ввиду того, что обладает низким футбольным IQ.
Сане нужно играть у Клоппа. Вот у него он раскачается по полной программе.
Реал никогда бы не отдал Алонсо, но они отпустили его, потому что он им уже не нужен был, и взяли Крооса, который выиграл с Реалом много трофеев.
Но Салихамиджича надо было увольнять уже давно. Или вовсе не назначать на эту должность.