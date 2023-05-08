«Про Мане и Сане говорили: «Отличные сделки». Неужели вы думаете, что Гвардиола и Клопп отпустят суперигроков? «Бавария» снова попалась на удочку». Майер о трансферах мюнхенцев

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Зепп Майер Пеп Гвардиола Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Зепп Майер раскритиковал трансферную политику «Баварии».

«Что за состав у них собрался? про Мане говорили: «Отличная сделка». Про Сане говорили: «Отличная сделка».

Но неужели вы действительно думаете, что Пеп Гвардиола продаст отличного игрока за 50 миллионов евро? Или что Юрген Клопп продаст одного из суперигроков? Нет, они не отпустят суперигроков.

«Бавария» снова не проявила сообразительности, снова попалась на удочку. Они пргласили игроков, которые больше не были никому нужны», – сказал бывший вратарь «Баварии». 

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70 комментариев

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Паша Деревянко
Просто к ним нужен подход, чтобы они были супер игроками. Сане в МС вытворял нереальные вещи, до сих пор в голове его гол на Энфилде, когда Ливерпуль 4:3 выиграл. Этот нереальный дриблинг, легкость в движениях, взрывная скорость, видение поляны и поставленный удар. Сане топ, это факт, другой вопрос, что его ещё нужно встроить в систему. Мане легенда Ливерпуля, в принципе везде кроме ЛФК у Мане были те или иные проблемы с клубами, но Юрген смог его встроить в свою систему игры и с Мане Ливерпуль выиграл ВСЕ турниры, в которых принимал участие. Полагаю это более чем очевидное подтверждение, что он не зря играл на своей позиции за команду.
Так что все это выглядит скорее как отмазка со стороны Баварии
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+72
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Михо
Сане в целом неплох, хотя бывают периоды когда выпадает на несколько матчей. И Пеп его отпустил, потому что он сам хотел уйти и Бавария купила его когда он от крестов лечился, Пеп решил не рисковать. Мане конечно это пока полный провал по игре, так еще и в раздевалке бузит
+43
-4
+39
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Евгений Блажес
Ответ Иван Иванов
Насчёт Мане ничего не могу сказать, но насчёт Сане есть что добавить. Пеп на самом деле реально может продать крутого футболиста, если тот не слушается его или не подходит стилю игры. Пеп это много раз доказывал. Ибра, Это’о, Рональдиньо, Деку и ещё туева куча крутейших футболистов. Ну а Сане - классный футболист с некоторыми недочетами. И вот они: 1. Рвал себе кресты. 2. Достаточно трудный характер. 3. Умеет играть только роль бегунка слева. Т.е. он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен играть в контратакущей команде слева. На других позициях и в позиционной игре он будет демонстрировать очень посредственную игру ввиду того, что обладает низким футбольным IQ. Сане нужно играть у Клоппа. Вот у него он раскачается по полной программе.
Контратакующий это смешно, исходя из того, что он в Сити Гвардиолы сделал себе имя. Проблема Сане в том, что он недооценил влияние тренера на собственный прогресс, побежал становиться звездой и брать ЛЧ. Прибежал.
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Teodrakis
Сане=Санчо. Это проблема тренера, если игрок в одном клубе божил, а в другом уныл.
А прикиньте, Беллингем в Реале будет играть как Мудрик. Это же ожидаемо. Но это проблема только тренера.
+15
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Иван Иванов
Насчёт Мане ничего не могу сказать, но насчёт Сане есть что добавить.
Пеп на самом деле реально может продать крутого футболиста, если тот не слушается его или не подходит стилю игры. Пеп это много раз доказывал. Ибра, Это’о, Рональдиньо, Деку и ещё туева куча крутейших футболистов.
Ну а Сане - классный футболист с некоторыми недочетами. И вот они:
1. Рвал себе кресты.
2. Достаточно трудный характер.
3. Умеет играть только роль бегунка слева. Т.е. он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен играть в контратакущей команде слева. На других позициях и в позиционной игре он будет демонстрировать очень посредственную игру ввиду того, что обладает низким футбольным IQ.
Сане нужно играть у Клоппа. Вот у него он раскачается по полной программе.
+12
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+9
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Rojo Crio
Ответ Паша Деревянко
Просто к ним нужен подход, чтобы они были супер игроками. Сане в МС вытворял нереальные вещи, до сих пор в голове его гол на Энфилде, когда Ливерпуль 4:3 выиграл. Этот нереальный дриблинг, легкость в движениях, взрывная скорость, видение поляны и поставленный удар. Сане топ, это факт, другой вопрос, что его ещё нужно встроить в систему. Мане легенда Ливерпуля, в принципе везде кроме ЛФК у Мане были те или иные проблемы с клубами, но Юрген смог его встроить в свою систему игры и с Мане Ливерпуль выиграл ВСЕ турниры, в которых принимал участие. Полагаю это более чем очевидное подтверждение, что он не зря играл на своей позиции за команду. Так что все это выглядит скорее как отмазка со стороны Баварии
У обоих проблемы с характером. Неудивительно что подрались именно они.
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Яхай-Бле
Ответ Blue Monster
Бейл и Азар
Бейл принес Мадриду столько титулов своими голами, что некоторые клубы за всю свою историю столько не брали. Гарет полностью оправдал себя
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5t1ck
Ответ Teodrakis
Сане=Санчо. Это проблема тренера, если игрок в одном клубе божил, а в другом уныл. А прикиньте, Беллингем в Реале будет играть как Мудрик. Это же ожидаемо. Но это проблема только тренера.
Этого Биллингема переоценивают сильно, смотрел несколько игр Дортмунда и не увидел ничего стоящего 100 лямов. Это же Дортмунд и Бундеслига, по сезону у них бывают победы по 6-0 и на этом фоне продают таких как он. А в целом по сезону бледный игрок. Кто из Дортмунда кроме двух ЦН Лёва и Холланда заиграл на топ уровне?
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Роман Ковачевич
Ну вроде индивидуально смотришь, эти игроки очень сильны физически, атлетичны, очень быстрые и лёгкие, и Комани и Мане, Сане, Гнабри. Вроде то, что нужно для современного футбола, но наверно не хватает у них профессионализма и футбольного интелекта.
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DimaBayern
Полностью согласен с Зеппом Майером. Можно вспомнить тех же Хаби Алонсо и Хамеса, которые пришли из Реала.
Реал никогда бы не отдал Алонсо, но они отпустили его, потому что он им уже не нужен был, и взяли Крооса, который выиграл с Реалом много трофеев.
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Артур Мкртычян
Ответ Vitalik Barbacari
может напомните Майеру что когда Барария продала Кроса за 30 лямов то Гвардиола был тренером.
Пеп был категорически против этой продажи. это одна из причин, почему он отказался дальше там работать и контракт не продлил. потому что боссы его пожелания игнорировали.
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Самозанятый
Про Сане и Стерлинга я давно говорил, что без Гвардиолы они превратятся в тыкву, обычных хороших игроков. Сане в первую очередь. Стерлинг совсем безголовым стал. Мане, видимо, к той же категории относится, хотя возможно дело в том, что у Баварии ЦН играет совсем классический, а Мане привык к Фирмино. Надо перестроить его игру. Но в Тухеля верю, если, конечно, он со всей командой не разрушается за этот месяц.
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Vitalik Barbacari
может напомните Майеру что когда Барария продала Кроса за 30 лямов то Гвардиола был тренером.
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WebZ
Супер сделку сделал старина Арсен , когда продал мю Алексиса Санчеса )) только лицуху к нему не дал ))) игрок которые забивал 15+ за сезон и отдавал кучу ассистов просто ничего не сделал в МЮ )))
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Igor Agnev
Интересная логика у некоторых людей: когда у футболистов получается игра, есть результат, то говорят: "Да с такими игроками и без тренера можно чемпионат выиграть." А как только те же футболисты перестают показывать хороший футбол - то оказывается покупатели идиоты, всем же понятно что это бездари, а не футболисты. А может дело в руководстве? В тренере? В чем-то еще, нам не известном?
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Иван Иванов
Проблема Баварии не в игроках а в руководстве , сначала убрали Флика,а теперь зачем-то посреди сезона нагельсманна.
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SaH4r.
руководство Баварии полнейшие 🤡. Забавляет то, что на протяжении всех этих лет, они учили другие клубы как тратить деньги))
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OldRedWhite
Ответ Artem Alexeev
в том прайвовом Ливерпуле на позиции Мане не хуже смотрелся бы и Жота. Сам по себе Мане достаточно средний футболист был и есть
Вот ведь сколько Манеяков на Спортсе ! )))
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<~Inter~>
Ну вообще в нынешнем сезоне лишь Шупо Мотинг показывает достойный уровень, а все остальные игроки Баварии далеки от своей лучшей формы
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Акира_1
То-то без Мане Ливерпуль так страдал почти весь сезон, ну а Пеп любого заменит. Короче, не в игроках дело.
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porosenochek
Старик прозрачно намекает, что Хасан с Каном простаки...?
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a2wai
На фоне ухода Санчеса в МЮ это так, детские шалости Хасана.

Но Салихамиджича надо было увольнять уже давно. Или вовсе не назначать на эту должность.
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Valencia FC
Ответ 5t1ck
Этого Биллингема переоценивают сильно, смотрел несколько игр Дортмунда и не увидел ничего стоящего 100 лямов. Это же Дортмунд и Бундеслига, по сезону у них бывают победы по 6-0 и на этом фоне продают таких как он. А в целом по сезону бледный игрок. Кто из Дортмунда кроме двух ЦН Лёва и Холланда заиграл на топ уровне?
Гюндоган?
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Спартак Уокер
Сане сейчас вообще блеклый какой то в Баварии стал
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Ваня-председатель
Ответ Иван Иванов
Ну когда Сане показывал свой лучший футбол, то Сити в какой-то степени играл в контратакущий футбол. Сане и Стерлинг по краям и они убегали после передачи КДБ.
Какой контратакующий футбол? Если Мс с пепом контратакующий, то назови мне команду, которая играет в атакующий
+1
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