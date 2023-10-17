Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории
Ромелу Лукаку забил гол в матче отбора Евро-2024 со Швецией (1:1, игра была прервана).
Это 79-й мяч бельгийца за сборную, и он вышел на 9-е место в истории, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия).
Рекордсмен по голам за национальную команду – Криштиану Роналду (Португалия, 127).
В топ-8 также входят:
2. Али Даеи (Иран, 108)
3. Лионель Месси (Аргентина, 104)
4. Сунил Чхетри (Индия, 93)
5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89)
6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84),
7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81)
7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81)
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