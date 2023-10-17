Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Бельгии по футболу Неймар Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Футбол

Ромелу Лукаку забил гол в матче отбора Евро-2024 со Швецией (1:1, игра была прервана).

Это 79-й мяч бельгийца за сборную, и он вышел на 9-е место в истории, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия).

Рекордсмен по голам за национальную команду – Криштиану Роналду (Португалия, 127).

В топ-8 также входят:

2. Али Даеи (Иран, 108)

3. Лионель Месси (Аргентина, 104)

4. Сунил Чхетри (Индия, 93)

5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89)

6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84),

7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81)

7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81)

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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ScorpionN***
Ответ Александр Северный
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Думаю, после Кубка мира ему абсолютно без разницы на количество голов
+2
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Александр Северный
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Гамаль Хайдаров
Ответ Ярик01
Зачтут разве отмененый матч
даже если не зачтут, это аномальная статистика для такого мемного нападающего
+2
-2
0
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