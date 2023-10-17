Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории

забил гол в матче отбора Евро-2024 со Швецией (1:1, игра была прервана ).

Это 79-й мяч бельгийца за сборную, и он вышел на 9-е место в истории, догнав ( ) и Годфри Читалу (Замбия).

Рекордсмен по голам за национальную команду – Криштиану Роналду (Португалия, 127).

В топ-8 также входят:

2. Али Даеи (Иран, 108)

3. Лионель Месси (Аргентина, 104)

4. Сунил Чхетри (Индия, 93)

5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89)

6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84),

7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81)

7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81)

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