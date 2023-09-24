Лукаку забил в 4-м матче подряд. У арендованного у «Челси» форварда 5 голов за «Рому» и Бельгию за две недели

Ромелу Лукаку забил в каждом из последних 4 матчей.

Сегодня форвард «Ромы» открыл счет в игре Серии А с « » на 68-й минуте. До этого он забил «Шерифу» (2:1) в Лиге Европы и «Эмполи» (7:0) в чемпионате.

Также 12 сентября бельгиец оформил дубль в составе национальной сборной в матче против Эстонии (5:0) в квалификации Евро-2024.

Подробно со статистикой нападающего, арендованного у « », можно ознакомиться здесь.

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