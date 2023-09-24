Лукаку забил в 4-м матче подряд. У арендованного у «Челси» форварда 5 голов за «Рому» и Бельгию за две недели
Ромелу Лукаку забил в каждом из последних 4 матчей.
Сегодня форвард «Ромы» открыл счет в игре Серии А с «Торино» на 68-й минуте. До этого он забил «Шерифу» (2:1) в Лиге Европы и «Эмполи» (7:0) в чемпионате.
Также 12 сентября бельгиец оформил дубль в составе национальной сборной в матче против Эстонии (5:0) в квалификации Евро-2024.
Подробно со статистикой нападающего, арендованного у «Челси», можно ознакомиться здесь.
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И вот когда он был свободен, а его номер еще лежал на столе в офисе карингтона, МЮ купил Холланда с Али, который забил меньше Лукаки
При этом его можно было вообще взять в аренду на сезон (с опцией, без опции), а через год взять бесплатно Кейна
Но МЮ решил взять форварда, который забирает голы