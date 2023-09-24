Лукаку забил в 4-м матче подряд. У арендованного у «Челси» форварда 5 голов за «Рому» и Бельгию за две недели

Теги Рома Торино Челси серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Футбол

Ромелу Лукаку забил в каждом из последних 4 матчей.

Сегодня форвард «Ромы» открыл счет в игре Серии А с «Торино» на 68-й минуте. До этого он забил «Шерифу» (2:1) в Лиге Европы и «Эмполи» (7:0) в чемпионате.

Также 12 сентября бельгиец оформил дубль в составе национальной сборной в матче против Эстонии (5:0) в квалификации Евро-2024.

Подробно со статистикой нападающего, арендованного у «Челси», можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Streetbor
Лукаку в гонке бомбардиров догнал Челси)
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Трент Резнор
Трёхногий на эмоциях выдаёт лучшие сезоны. Жозе не прогадал.
+9
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Копатель морей
А я напоминаю, что МЮ искал форварда по типу Лукаки
И вот когда он был свободен, а его номер еще лежал на столе в офисе карингтона, МЮ купил Холланда с Али, который забил меньше Лукаки
При этом его можно было вообще взять в аренду на сезон (с опцией, без опции), а через год взять бесплатно Кейна
Но МЮ решил взять форварда, который забирает голы
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