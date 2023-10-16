Карпин про итоги сборов России: «Резюме у меня в голове есть, кто и на что в нынешнем состоянии способен»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Баринов Даниил Фомин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин считает, что Россия пропускала не из-за давления Кении (2:2).

«Никто нас не прессинговал. Ошибки не в силу прессинга. Во втором голе кто‑то из наших отдал голевую. Причем здесь прессинг?

Первый гол. Баринов просто наступает на мяч… Необъяснимо.

Очень понравилось, как вышли, как начали играть первые минуты. Прессинговали, все получалось. Гол забили.

Это, может, отговорки для футболистов, но потом замена вратаря происходила у соперника долго, еще одна пауза. Возможно, ритм сбился. Ну и такие голы выбивают.

Не сказал бы, что во втором тайме все кардинально изменилось. В концовке только изменилось. Был контроль без продвижения, без обострения.

Чем можно это объяснить? Потом спросите.

Фомин не так давно получил повреждение. Тот же голеностоп он подвернул.

Резюме у меня в голове есть, кто и на что в нынешнем состоянии способен. Наша информация в большей степени подтвердилась», – сказал главный тренер сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Константин Эсперов
Баринов ***** ***** . Ты говорил что то про иностранцев в Локомотиве , что они не работают как надо , а сам ?
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Ничего Смешного
Ответ Arty Novikoff
"Во втором голе кто‑то из наших отдал голевую." --------------------------------------------------------------------------------- Карпин не в курсе, кто именно? Он в этот момент прическу поправлял перед зеркалом?
Удобно перед телеком смотреть, да? Я на стадионе не всегда понимаю, кто забил.
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.ru
Ответ Безумный Макс
да игроки это просто посмешище...их тоже в том же направлении отправить?)
самое интересное что когда эти посмешища возвращаются в свои клубы у них более-менее получается это замаскировать... у некоторых, по крайней мере
так может кто то другой, конкретный, из них посмешищь делает
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.ru
чемодан-вокзал-Ростов... вот и всё резюме
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Aleksandr Danilov
На что ты способен? Думаю ФК Левадия Таллин это как раз уровень
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Mechel**
Ты то на что способен??
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Безумный Макс
Ответ .ru
чемодан-вокзал-Ростов... вот и всё резюме
да игроки это просто посмешище...их тоже в том же направлении отправить?)
+2
-2
0
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Arty Novikoff
Ответ Ничего Смешного
Удобно перед телеком смотреть, да? Я на стадионе не всегда понимаю, кто забил.
Валера, перелогинься
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