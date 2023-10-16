Модрич провел 1000-й матч в карьере – за Хорватию против Уэльса. Это удавалось 40 игрокам до него

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич квалификация Евро-2024 Футбол

Игра против Уэльса стала для Луки Модрича юбилейной.

На матч в квалификации Евро-2024 полузащитник сборной Хорватии вышел в стартовом составе. Эта игра стала для него 1000-й за карьеру, в национальной команде – 170-й.

Отметки в 1000 матчей достигли до Модрича 40 футболистов. Среди действующих игроков лидирует 53-летний Пол Бэсток из «Бостон Юнайтед» (1278).

Подробно со статистикой хорватского хавбека можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Виталий Ан
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Лучший полузащитник в истории как по мне
Один из 100%.
+13
-1
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Vićtor Diaź
Что за зверюга такой этот Пол Басток?

Ps Ааа, понял. Это Монах из фильма «костолом» https://ibb.co/Y3kJ485
+11
-1
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Верховный Лорд
Действующий 53-летний игрок?😱
+9
-2
+7
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войд
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Лучший полузащитник в истории как по мне
После легендарного Зидана)
+12
-6
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corazón blanco
Жаль, что проиграл свой юбилейный матч, тем не менее результативным действием отметился. Шикарный полузащитник, легенда Мадрида и сборной Хорватии.
+7
-3
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Лучший полузащитник в истории как по мне
+15
-12
+3
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Hitgoe Himgob
Человек застал Павлюченко и Робби Кина в Тоттенхэме. Как будто в прошлой жизни было
+2
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Dark.Babysitter
Среди действующих игроков лидирует 53-летний Пол Басток
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Чивоооо??? Пояснительную бригаду плиз.
+3
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Максим Егоров
Очень хороший игрок один из самых известных полузащитников
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revodrok
надеюсь, всё-таки персонально получится хороший сезон в Мадриде, и начнёт чаще выходить. гениальный футбик
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He Скажу
Жаль проигрыш
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Иван Иванов
Причём, без шума и пыли
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Tristan...
Впечатляющий показатель
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Dark.Babysitter
Он не шотландец случайно из клана Маклаудов?
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fussballer
Ответ Верховный Лорд
Действующий 53-летний игрок?😱
Посмотрите, где играет данный игрок.
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Верховный Лорд
Ответ fussballer
Посмотрите, где играет данный игрок.
В английском подвале) думал, где то в США, по понятным причинам) спасибо
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Papa Paolo
Ответ Vićtor Diaź
Что за зверюга такой этот Пол Басток? Ps Ааа, понял. Это Монах из фильма «костолом» https://ibb.co/Y3kJ485
Он похож на брата Смерглоу или даже его батю.
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JENNINGS
Величайший полузащитник!
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Кенигсбергер
Ответ Максим Егоров
Очень хороший игрок один из самых известных полузащитников
Да, неплохой.
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