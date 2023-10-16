Модрич провел 1000-й матч в карьере – за Хорватию против Уэльса. Это удавалось 40 игрокам до него
Игра против Уэльса стала для Луки Модрича юбилейной.
На матч в квалификации Евро-2024 полузащитник сборной Хорватии вышел в стартовом составе. Эта игра стала для него 1000-й за карьеру, в национальной команде – 170-й.
Отметки в 1000 матчей достигли до Модрича 40 футболистов. Среди действующих игроков лидирует 53-летний Пол Бэсток из «Бостон Юнайтед» (1278).
Подробно со статистикой хорватского хавбека можно ознакомиться здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ps Ааа, понял. Это Монах из фильма «костолом» https://ibb.co/Y3kJ485
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Чивоооо??? Пояснительную бригаду плиз.