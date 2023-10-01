Модрич впервые за 11 лет остался в запасе «Реала» на 2 матча подряд, не имея травм и дисквалификаций

Лука Модрич впервые за 11 лет не сыграл в двух матчах «Реала» подряд.

38-летний полузащитник остался в запасе «Мадрида» на матчи против « » (2:0) и «Жироны» (3:0) после замены в перерыве дерби с «Атлетико» (1:3).

Как пишет As, Модрич впервые за 11 лет остался в запасе в двух матчах «Реала» подряд, не имея травм и дисквалификаций. В октябре 2012-го Жозе Моуринью не выпустил Луку на поле в играх против «Аякса» и «Барселоны».

Сейчас у Модрича 15-й показатель в команде по количеству игровых минут в этом сезоне.

Ранее появилась информация о том, что Лука, как и Тони Кроос, недоволен своей ролью. Оба футболиста считают, что по-прежнему готовы играть в старте « ».

В этом сезоне 38-летний центральный полузащитник отыграл 287 в 7 матчах «Реала» во всех турнирах. Полную статистику хорвата можно найти здесь.

Кроос и Модрич недовольны ролями в «Реале». Все так серьезно?

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline