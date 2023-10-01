Модрич впервые за 11 лет остался в запасе «Реала» на 2 матча подряд, не имея травм и дисквалификаций

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Лас-Пальмас Жирона Футбол

Лука Модрич впервые за 11 лет не сыграл в двух матчах «Реала» подряд.

38-летний полузащитник остался в запасе «Мадрида» на матчи Ла Лиги против «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жироны» (3:0) после замены в перерыве дерби с «Атлетико» (1:3).

Как пишет As, Модрич впервые за 11 лет остался в запасе в двух матчах «Реала» подряд, не имея травм и дисквалификаций. В октябре 2012-го Жозе Моуринью не выпустил Луку на поле в играх против «Аякса» и «Барселоны».

Сейчас у Модрича 15-й показатель в команде по количеству игровых минут в этом сезоне.

Ранее появилась информация о том, что Лука, как и Тони Кроос, недоволен своей ролью. Оба футболиста считают, что по-прежнему готовы играть в старте «Мадрида».

В этом сезоне 38-летний центральный полузащитник отыграл 287 в 7 матчах «Реала» во всех турнирах. Полную статистику хорвата можно найти здесь.

Кроос и Модрич недовольны ролями в «Реале». Все так серьезно?

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20 комментариев

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несахар
ну раз карло больше не хочет видеть его на поле, то надо переходить в интер майами.
очень хочется посмотреть на их с месси футбольный спектакль
+18
-8
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Castor Troy
Ответ несахар
ну раз карло больше не хочет видеть его на поле, то надо переходить в интер майами. очень хочется посмотреть на их с месси футбольный спектакль
С чего ты решил, что Карло не хочет его видеть на поле?
+4
-1
+3
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<~Inter~>
Модрич думаю действительно разочарован. Когда он продлевал контракт, то скорее всего ему обещали немного другое
+1
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Magar
Ничего страшного, против Наполи выйдет в основе.
0
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несахар
Ответ войд
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ой как остроумно
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ivan Morozov 20
Ответ Leon Betov
На фоне атлета Модрича пешеход будет совсем инвалидом выглядеть
это пешеход модрич - атлет? 🤣 посмотри последние матчи с его участием в лл, еле ползает
такое чувство что дед 50-летний на поле вышел
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Мукунку хороший
Ответ QWertY
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«Старикам тут не место»
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Владислав Бондарчук
Ответ <~Inter~>
Модрич думаю действительно разочарован. Когда он продлевал контракт, то скорее всего ему обещали немного другое
Он должен уровень держать, прошлый сезон тому подтверждение, интенсивность футбола выросла, появились молодые мощные атлеты, тот же камавинга.
+1
-1
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