Модрич о «Реале»: «Я не играю столько, сколько хотелось бы, хочу играть всегда. Но это нормальный процесс, принимаю это»

Лука Модрич высказался о сокращении игрового времени в «Реале».

«Для меня это новая ситуация. Я не играю так, как раньше и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего, лучше всего готовлюсь к матчам.

Возможно, у этой ситуации есть какие-то плюсы для будущего, но я хочу играть каждый третий день при возможности.

Это нормальный процесс, я это принимаю, надо морально к этому подготовиться и идти дальше. Я чувствую себя хорошо, полон энергии», – сказал 38-летний футболист на пресс-конференции сборной Хорватии.

Статистику полузащитника, не сыгравшего ни одного полного матча за « » в этом сезоне, можно найти здесь.

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