Модрич о «Реале»: «Я не играю столько, сколько хотелось бы, хочу играть всегда. Но это нормальный процесс, принимаю это»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Футбол

Лука Модрич высказался о сокращении игрового времени в «Реале».

«Для меня это новая ситуация. Я не играю так, как раньше и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего, лучше всего готовлюсь к матчам.

Возможно, у этой ситуации есть какие-то плюсы для будущего, но я хочу играть каждый третий день при возможности.

Это нормальный процесс, я это принимаю, надо морально к этому подготовиться и идти дальше. Я чувствую себя хорошо, полон энергии», – сказал 38-летний футболист на пресс-конференции сборной Хорватии.

Статистику полузащитника, не сыгравшего ни одного полного матча за «Реал» в этом сезоне, можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Модрич в свои годы, очень важный игрок. Высокий класс и огромный опыт
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий