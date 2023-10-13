Соболев о ролике с дельфинами: «Ныряют как я. Съемки были в «Москвариуме»: сначала посмотрел представление, потом вышел к своим «братьям»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Антон Миранчук Федор Чалов Александр Соболев Футбол

Александр Соболев рассказал о ролике c дельфинами, снятом для сборной России.

– Перед матчем вы снялись в видосе с рыбами. Подробностей не было. Как все прошло?

– Символ Камеруна – львы, там снимались другие. Я же вроде как с дельфинами больше. Съемки были в «Москвариуме»: сначала посмотрел представление, потом вышел к своим братьям и чуть с ними побыл.

– Почувствовали, что вы на одной волне?

– Да, конечно. Они ныряют так же, как и я.

– Параллельно были съемки со львами. По съемке почувствовали, что артисты немного струхнули?

Антон [Миранчук] рассказывал, что было очень страшно. Говорит, что ему и Феде [Чалову] нельзя было на льва смотреть, – сообщил форвард «Спартака» и сборной России.

Сборная России роликом с Соболевым, дрессирующим дельфинов, анонсировала матч с Камеруном: «Заканчивай, мы со «львами» играем»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
да поняли мы шутку с дельфинами, есть у тебя самоирония. и в первый раз понял, и во второй раз, и в третий….
+43
-6
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
92f4nzvmff
Ответ </c/>
самоирония у Соболя на уровне!
Он уже в 10 раз говорит об этом и в 10 раз одни и те же комментарии
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uragan
Ответ 92f4nzvmff
Он уже в 10 раз говорит об этом и в 10 раз одни и те же комментарии
Ну вы раз по сто повторяете, и ничего
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ red hikkikomori
Может его фанаты жирафы) для них старается)
Скорее, ленивцы. Уже год вдалбливает одно и то же про дельфина, а там всё улыбка расплывается в замедленном режиме🤓
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
"Пускай капризен успех,
Он выбирает из тех
Кто может первым посмеяться над собой... "©
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mega• Battman
Ответ Alon Raven
Рассказывать одну и ту же шутку в течении года - показатель не сильного, а глупого человека. Умный придумает новую максимум за месяц. И да, иди русский выучи.
чувак, ты слишком токсичен. Соболев тебе не юморист. иди придумай новую шутку про Соболева а то вы хейтеры достали одним и тем же шутками про дельфина и вот тут Соболев отвечает.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Соболев должен сделать операцию, как отец Кайла из южного парка
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
укротитель троллей
хейтеров Соболя, которые называют его дельфином, бомбит от того , что Соболь называет себя дельфином )))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Антонов
А мне кажется, эту тему Александру, больше не нужно хайповать. Уйти в другие, лучшие стороны своего амплуа. Доказывая на поле. Голами. А не нырками и тем, чего от него ждут хейтеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ 92f4nzvmff
Он уже в 10 раз говорит об этом и в 10 раз одни и те же комментарии
его ассоциируют с ним, что теперь...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ ygcn5c2ty9
да поняли мы шутку с дельфинами, есть у тебя самоирония. и в первый раз понял, и во второй раз, и в третий….
Может его фанаты жирафы) для них старается)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Ответ Alon Raven
Рассказывать одну и ту же шутку в течении года - показатель не сильного, а глупого человека. Умный придумает новую максимум за месяц. И да, иди русский выучи.
Глупышка, перечитай свой комментарий. Это тебе русский язык учить надо 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий