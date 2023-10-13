Соболев о ролике с дельфинами: «Ныряют как я. Съемки были в «Москвариуме»: сначала посмотрел представление, потом вышел к своим «братьям»

Александр Соболев рассказал о ролике c дельфинами, снятом для сборной России.

– Перед матчем вы снялись в видосе с рыбами. Подробностей не было. Как все прошло?

– Символ Камеруна – львы, там снимались другие. Я же вроде как с дельфинами больше. Съемки были в «Москвариуме»: сначала посмотрел представление, потом вышел к своим братьям и чуть с ними побыл.

– Почувствовали, что вы на одной волне?

– Да, конечно. Они ныряют так же, как и я.

– Параллельно были съемки со львами. По съемке почувствовали, что артисты немного струхнули?

– [Миранчук] рассказывал, что было очень страшно. Говорит, что ему и [Чалову] нельзя было на льва смотреть, – сообщил форвард « » и сборной России.

Сборная России роликом с Соболевым, дрессирующим дельфинов, анонсировала матч с Камеруном: «Заканчивай, мы со «львами» играем»

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