Тодибо о смехе на минуте молчания в память об убитом учителе: «Это от нервов. Интерпретация ситуации безумна»

Жан-Клер Тодибо объяснил свой смех во время минуты молчания.

Защитник сборной Франции не сдержал эмоций во время церемонии в память об учителе, убитом в результате нападения на школу в Аррасе.

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло сообщал, что причиной смеха стала произнесенная кем-то фраза: «Я трахал твою мать».

Федерация футбола Франции запросила у объяснения, и сегодня футболист дал их, общаясь с прессой.

«Я хотел сказать несколько слов о масштабах ситуации. Ее интерпретация довольно безумна. Я не считаю себя неуважительным человеком.

Это был нервный смех, я ни в коем случае не высмеивал сложившуюся ситуацию», – сказал защитник, представляющий «Ниццу».

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