Тодибо о смехе на минуте молчания в память об убитом учителе: «Это от нервов. Интерпретация ситуации безумна»

Теги Ницца Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Федерация футбола Франции Жан-Клер Тодибо Футбол

Жан-Клер Тодибо объяснил свой смех во время минуты молчания.

Защитник сборной Франции не сдержал эмоций во время церемонии в память об учителе, убитом в результате нападения на школу в Аррасе.

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло сообщал, что причиной смеха стала произнесенная кем-то фраза: «Я трахал твою мать».

Федерация футбола Франции запросила у Тодибо объяснения, и сегодня футболист дал их, общаясь с прессой.

«Я хотел сказать несколько слов о масштабах ситуации. Ее интерпретация довольно безумна. Я не считаю себя неуважительным человеком.

Это был нервный смех, я ни в коем случае не высмеивал сложившуюся ситуацию», – сказал защитник, представляющий «Ниццу».

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9 комментариев

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Lanw1
Ответ Подкат Пенальтьевич
Наивно полагать что людям не пох на смерть незнакомого человека. Всё эти осуждения, минуты молчания просто показуха и лицемерие. Там каждый стоял и думал о своих проблемах.
Для нормальных людей не возникает сложности почтить память о человеке и минуту постоять молча.
+17
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+17
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Подкат Пенальтьевич
Наивно полагать что людям не пох на смерть незнакомого человека. Всё эти осуждения, минуты молчания просто показуха и лицемерие. Там каждый стоял и думал о своих проблемах.
+21
-8
+13
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Алексей Иванов
тодибо -зума могли бы стать отличной парой защитников в сборной
+6
0
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Master Slova
про мамку ничего не сказал, что-то он темнит
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Wesley
Ответ rigobersong
А кто нападавшим был, наверное французский белый католик Пьер Фонтане?:)) Или опять случайно совпало, что это был человек исповедующий самую "мирную" религию?:)))
Наверняка это был какой-нибудь еврей из ИГ* (*Израильское Государство)
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