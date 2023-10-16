Тодибо о смехе на минуте молчания в память об убитом учителе: «Это от нервов. Интерпретация ситуации безумна»
Жан-Клер Тодибо объяснил свой смех во время минуты молчания.
Защитник сборной Франции не сдержал эмоций во время церемонии в память об учителе, убитом в результате нападения на школу в Аррасе.
Журналист RMC Sport Даниэль Риоло сообщал, что причиной смеха стала произнесенная кем-то фраза: «Я трахал твою мать».
Федерация футбола Франции запросила у Тодибо объяснения, и сегодня футболист дал их, общаясь с прессой.
«Я хотел сказать несколько слов о масштабах ситуации. Ее интерпретация довольно безумна. Я не считаю себя неуважительным человеком.
Это был нервный смех, я ни в коем случае не высмеивал сложившуюся ситуацию», – сказал защитник, представляющий «Ниццу».
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