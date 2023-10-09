Салиба из-за травмы пальца ноги не поедет в сборную Франции. Его заменит Тодибо из «Ниццы»
Вильям Салиба из-за повреждения пропустит октябрьские матчи сборной Франции.
Защитник «Арсенала» провел на поле весь матч против «Манчестер Сити» (1:0) в 8-м туре АПЛ. Как сообщает RMC Sport, Салиба получил повреждение пальца ноги. Он пропустит ближайшие матчи сборной Франции против Нидерландов и Шотландии.
Вместо Салиба в сборную вызван защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.
Напомним, в октябре сборная Франции сыграет против Нидерландов в квалификации Евро-2024, а также проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.
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