Салиба из-за травмы пальца ноги не поедет в сборную Франции. Его заменит Тодибо из «Ниццы»

Вильям Салиба из-за повреждения пропустит октябрьские матчи сборной Франции.

Защитник « » провел на поле весь матч против «Манчестер Сити» (1:0) в 8-м туре . Как сообщает RMC Sport, Салиба получил повреждение пальца ноги. Он пропустит ближайшие матчи сборной Франции против Нидерландов и Шотландии.

Вместо Салиба в сборную вызван защитник «Ниццы» .

Напомним, в октябре сборная Франции сыграет против Нидерландов в квалификации Евро-2024, а также проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.

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