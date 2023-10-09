Салиба из-за травмы пальца ноги не поедет в сборную Франции. Его заменит Тодибо из «Ниццы»

Теги Ницца премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Арсенал травмы квалификация Евро-2024 Жан-Клер Тодибо Вильям Салиба Здоровье Футбол

Вильям Салиба из-за повреждения пропустит октябрьские матчи сборной Франции.

Защитник «Арсенала» провел на поле весь матч против «Манчестер Сити» (1:0) в 8-м туре АПЛ. Как сообщает RMC Sport, Салиба получил повреждение пальца ноги. Он пропустит ближайшие матчи сборной Франции против Нидерландов и Шотландии.

Вместо Салиба в сборную вызван защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.

Напомним, в октябре сборная Франции сыграет против Нидерландов в квалификации Евро-2024, а также проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.

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3 комментария

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ljolik888
Тодибо отлично играет и пусть также продолжает !
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0mertas626
ну и отлично! Арсеналу он нужнее.
Сака бы ещё Саутгейт вдруг не вызвал..
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Ностальгическое Дерьмо
Тумбочка и мизинец решили исход
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