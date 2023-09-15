Тодибо об интересе «МЮ»: «Я не хотел ошибиться. Мне нужен полный проект клуба. Зачем идти в неизвестность?»
Жан-Клер Тодибо высказался об интересе «Манчестер Юнайтед».
«Эмоции от возможного перехода я переживал иначе, чем в предыдущих ситуациях в моей карьере. Размышления были гораздо более серьезные.
Я не хотел ошибиться с выбором. Оставался спокойным. Жду, чтобы мне предоставили полный проект клуба.
Что от меня ждут? Почему нужен именно я? Знаю, что у меня есть в «Ницце». Зачем идти в неизвестность? Все должно быть понятно.
Помню свой первый трансфер – мне было 18 лет. Тогда размышления не были такими тщательными», – сказал защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, ранее игравший за «Барселону».
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