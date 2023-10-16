Митрофанов о формате Кубка: «Он может измениться, только если РФС и титульный партнер сами договорятся. Привлечем клубы к обсуждению»
В РФС рассказали, в каком случае может измениться формат Фонбет Кубка России.
Матчи турнира второй сезон подряд проходят по новому формату: команды разделены на две ветки – Путь РПЛ и Путь регионов.
– От чего будет зависеть формула проведения Фонбет Кубка России на следующий сезон?
– У нас контракт по этой формуле подписан на четыре года. Поэтому он может измениться только в том случае, если РФС и титульный партнер сами об этом договорятся.
Естественно, привлечем к этому обсуждению клубы. Их у нас только профессиональных в этом году порядка 113. А есть еще любительские, принимающие участие в Кубке. Их мнение тоже должно быть услышано. Мы работаем в данном случае в интересах всего нашего футбола, в интересах болельщиков, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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