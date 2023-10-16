«Мбаппе – топ-игрок, но не для «Сити», их манера игры не оставляет места индивидуальности. Бернарду и Грилиш могут быть плеймейкерами, но философия Пепа это убивает». Десайи о Килиане

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Пеп Гвардиола Марсель Десайи Джек Грилиш Бернарду Силва Килиан Мбаппе Футбол

Марсель Десайи считает, что Килиан Мбаппе не смог бы заиграть в «Манчестер Сити».

«Я знаю, что Клиши говорил, будто Мбаппе преуспеет в «Сити», но ему будет нелегко, если он туда перейдет. Это звучит странно, но я не думаю, что Мбаппе создан для игры за «Сити». Там слишком серьезная дисциплина.

Во Франции мы говорим, что манера игры «Сити» не оставляет места для индивидуальности. Она не подходит игрокам, которые хотят стягивать на себя защитников. Они пасуют, двигаются. [Бернарду] Силва и Грилиш способны играть на позиции плеймейкера, но философия Гвардиолы это убивает. Он хочет, чтобы они оставались на своей половине, получали мяч и разыгрывали его между собой.

Мбаппе так не делает, он использует мяч, чтобы добиться успеха. Другие игроки будут смотреть на него с недоумением, потому что он не должен так делать! Он потеряет уверенность в себе, если начнет там не очень хорошо. Он топ-игрок, но не для «Манчестер Сити», – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью Gambling Zone.

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11 комментариев

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seppblatter@mail.ru
У Сити главный в клубе Пеп. А с таким капризулей как Мбаппе получиться история как с Иброй в Барсе.
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окечуква
Уж лучше серьезная дисциплина Пепа чем свободное творчество Мбаппе. Это не индивидуальный вид спорта.
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igls54
Судя по всему, на пенсию Мбаппе пойдет из ПСЖ
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corazón blanco
Единственное в чем должен будет участвовать Килиан, так это в прессинге команды и опускаться ниже. Про индивидуальность улыбнуло, то то мы никогда не видели перфомансов от Агуэро, Давида и Бернарду Силвы, Кевина де Брюйне и прочих классных игроков.
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vel
а-га, Месси, Де Брюйне подтвердят!
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Cruel Snake
Он так сильно убивает игроков, что требл берут
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zzzeeerrrooo
Ответ Иван Баланар
с 100-й попытки смогли взять ЛЧ, и то с отскоком от Интера.
Ещё МЮ и Арсенала 🤣
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