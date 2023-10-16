«Мбаппе – топ-игрок, но не для «Сити», их манера игры не оставляет места индивидуальности. Бернарду и Грилиш могут быть плеймейкерами, но философия Пепа это убивает». Десайи о Килиане

Марсель Десайи считает, что Килиан Мбаппе не смог бы заиграть в «Манчестер Сити».

«Я знаю, что Клиши говорил, будто преуспеет в «Сити», но ему будет нелегко, если он туда перейдет. Это звучит странно, но я не думаю, что Мбаппе создан для игры за «Сити». Там слишком серьезная дисциплина.

Во Франции мы говорим, что манера игры «Сити» не оставляет места для индивидуальности. Она не подходит игрокам, которые хотят стягивать на себя защитников. Они пасуют, двигаются. [ ] Силва и способны играть на позиции плеймейкера, но философия это убивает. Он хочет, чтобы они оставались на своей половине, получали мяч и разыгрывали его между собой.

Мбаппе так не делает, он использует мяч, чтобы добиться успеха. Другие игроки будут смотреть на него с недоумением, потому что он не должен так делать! Он потеряет уверенность в себе, если начнет там не очень хорошо. Он топ-игрок, но не для « », – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью Gambling Zone.

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