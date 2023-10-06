Гаэль Клиши: «Мбаппе напоминает Анри: в нем столько харизмы и уверенности. В «Реале» он может выиграть «Золотой мяч», но его переход в «Сити» был бы замечательным»

Гаэль Клиши сравнил Килиана Мбаппе с Тьерри Анри.

«Мбаппе напоминает мне : он может забить важный гол, в нем столько харизмы и уверенности. Я не видел такого уверенного футболиста со времен Анри. Его переход в «Ман Сити» был бы замечательным, но, как я уже говорил, АПЛ – самая сложная лига в мире.

Любимым клубом Мбаппе, судя по всему, является «Реал», что вполне объяснимо историей и статусом. Если он покинет «ПСЖ», не вижу, чтобы он перешел куда-то, кроме « ». Ни «Ливерпуль», ни «Арсенал», ни «Ман Юнайтед», ни «Тоттенхэм».

Единственным клубом АПЛ, который, на мой взгляд, мог бы привлечь , был бы « » – благодаря влиянию Гвардиолы и тому, чего клуб добился за последние несколько лет.

У «Ман Сити» также есть финансовая мощь для поддержания своего статуса. Однако и «Реал» может сделать все это. Они могут создать проект вокруг Мбаппе, и я не вижу причин, почему бы ему не перейти туда.

« » – клуб его детства, но следующая любимая команда – «Мадрид». Они могут дать ему все необходимое, чтобы он стал следующим обладателем «Золотого мяча».

Я не вижу, чтобы он куда-то еще перешел, но было бы здорово, если бы он оказался в Англии. Возможно, здесь будет трудно, но у него есть все условия для достижения успеха. Как бы мне этого ни хотелось, думаю, он будет в Испании», – заявил экс-защитник сборной Франции в интервью Genting Casino.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию