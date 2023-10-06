Гаэль Клиши: «Мбаппе напоминает Анри: в нем столько харизмы и уверенности. В «Реале» он может выиграть «Золотой мяч», но его переход в «Сити» был бы замечательным»

Теги ПСЖ Гаэль Клиши Тьерри Анри Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Гаэль Клиши сравнил Килиана Мбаппе с Тьерри Анри.

«Мбаппе напоминает мне Тьерри Анри: он может забить важный гол, в нем столько харизмы и уверенности. Я не видел такого уверенного футболиста со времен Анри. Его переход в «Ман Сити» был бы замечательным, но, как я уже говорил, АПЛ – самая сложная лига в мире.

Любимым клубом Мбаппе, судя по всему, является «Реал», что вполне объяснимо историей и статусом. Если он покинет «ПСЖ», не вижу, чтобы он перешел куда-то, кроме «Реала». Ни «Ливерпуль», ни «Арсенал», ни «Ман Юнайтед», ни «Тоттенхэм».

Единственным клубом АПЛ, который, на мой взгляд, мог бы привлечь Килиана, был бы «Ман Сити» – благодаря влиянию Гвардиолы и тому, чего клуб добился за последние несколько лет.

У «Ман Сити» также есть финансовая мощь для поддержания своего статуса. Однако и «Реал» может сделать все это. Они могут создать проект вокруг Мбаппе, и я не вижу причин, почему бы ему не перейти туда.

«ПСЖ» – клуб его детства, но следующая любимая команда – «Мадрид». Они могут дать ему все необходимое, чтобы он стал следующим обладателем «Золотого мяча».

Я не вижу, чтобы он куда-то еще перешел, но было бы здорово, если бы он оказался в Англии. Возможно, здесь будет трудно, но у него есть все условия для достижения успеха. Как бы мне этого ни хотелось, думаю, он будет в Испании», – заявил экс-защитник сборной Франции в интервью Genting Casino.

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19 комментариев

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Алексей Подволоцкий
Видели эту харизму в матче с Ньюкаслом) с поднятыми бровями и надутыми щеками
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не нужен Сити такой пассажир. В Сити, все должны прессинговать и бегать по полю. Видели мы уже тройку ходящих по полю в ПСЖ. Сейчас, в Сити даже Доку отборы делает, и в обороне работает. Мбаппе не подходит Сити.
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Очки Дани Алвеса
Мбаппе вот вообще не Анри ни разу. А Анри не Мбаппе. Оба великие, но как они кому-то вообще похожими кажутся?
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Очки Дани Алвеса
Ответ Анвар Масимов
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Чел, он многократный чемпион Франции, чемпион мира и автор хет-трика в проигранном финале, финалист ЛЧ, неоднократный лучший бомбардир.
То, что он по характеру, видимо, говно редкостное - да. Но отрицать его заслуги - это и есть признаки 15-летнего
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Джавез Тилл
Ответ Николаэ Чаушеску
А ведь время неумолимо быстро уходит. Мбаппе уже 26-й год пошёл. Практически экватор карьеры на носу. В его годы КриРо и Месси уже были на недосягаемых вершинах как индивидуально, так и в командном плане. Скорей параллели нужно будет проводить с карьерой Неймара. Понятно что в финансовом плане Мбаппе будет миллиардером, наверное. Ну или почти. Но игроком поколения он уже вряд ли станет. ИМХО , Беллингем и Холланд больше подходят на эту роль.
24 года Мбаппе, врун!
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QWertY
А лучше в Арсенал. Если гунерята хотят стать топовым клубом и бросить Сити реальный вызов, то им нужны топовые игроки(в медийном плане в том числе). Фланги Мбаппе-Сака на бумаге выглядят устрашающим
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Алексей Подволоцкий
Если он перейдет в ман сити, то это, конечно, будет провал с футбольной точки зрения. А вот Мбаппе+Реал вот это будет сильная футбольная история
Проснись Ержан
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M93
Пока Мбаппе гоняется за баблом, в Реал пришел тот, кто по-настоящему хочет играть в футбол и уже влюбил в себя всех.
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Аскар Атаев
Игрок конечно крутой , но что-то слишком выглядит сравнение с Анри .
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Direct free kick
Мбаппе намного сильнее онри, который чокер с 0 голов в нормальных финалах
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Анвар Масимов
Ответ Очки Дани Алвеса
Мбаппе вот вообще не Анри ни разу. А Анри не Мбаппе. Оба великие, но как они кому-то вообще похожими кажутся?
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Direct free kick
Ответ Очки Дани Алвеса
Чел, он многократный чемпион Франции, чемпион мира и автор хет-трика в проигранном финале, финалист ЛЧ, неоднократный лучший бомбардир. То, что он по характеру, видимо, говно редкостное - да. Но отрицать его заслуги - это и есть признаки 15-летнего
Онри намного более токсик, только на его пике не было даже фейсбука
0
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