Мбаппе придется сменить агента из-за новых правил ФИФА, возможно. Его мать не имеет права вести переговоры, пока не получит лицензию

Новые правила ФИФА могут вынудить Килиана Мбаппе сменить агента.

В ходе всей карьеры нападающего «ПСЖ» и сборной Франции его агентом была Файза Ламари, его мать.

Недавно правила изменились – теперь люди без лицензии не могут выполнять функции агента футболиста. Ламари нет в числе тысячи человек, получивших лицензию. Ближайшая дата, когда она сможет ее получить, – май 2024 года. Именно тогда состоится следующий экзамен.

Отмечается, что ФИФА запустила специальный сервис, позволяющий анонимно жаловаться на агентов, работающих без лицензии. За это и агентов, и их клиентов будут крупно штрафовать.

Таким образом, как пишет Marca, Ламари не сможет получить комиссию за возможный трансфер сына в другой клуб. Кроме того, Мбаппе придется найти нового агента, чтобы вести переговоры с другим клубом, например, «Реалом», или обсуждать с « » новый контракт.

Срок нынешнего соглашения Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

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