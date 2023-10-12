Мбаппе придется сменить агента из-за новых правил ФИФА, возможно. Его мать не имеет права вести переговоры, пока не получит лицензию

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы ФИФА агенты Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Новые правила ФИФА могут вынудить Килиана Мбаппе сменить агента.

В ходе всей карьеры нападающего «ПСЖ» и сборной Франции его агентом была Файза Ламари, его мать.

Недавно правила ФИФА изменились – теперь люди без лицензии не могут выполнять функции агента футболиста. Ламари нет в числе тысячи человек, получивших лицензию. Ближайшая дата, когда она сможет ее получить, – май 2024 года. Именно тогда состоится следующий экзамен.

Отмечается, что ФИФА запустила специальный сервис, позволяющий анонимно жаловаться на агентов, работающих без лицензии. За это и агентов, и их клиентов будут крупно штрафовать.

Таким образом, как пишет Marca, Ламари не сможет получить комиссию за возможный трансфер сына в другой клуб. Кроме того, Мбаппе придется найти нового агента, чтобы вести переговоры с другим клубом, например, «Реалом», или обсуждать с «ПСЖ» новый контракт.

Срок нынешнего соглашения Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

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13 комментариев

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KMR
#онажемать
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Begench Berdimuradov
если мама не получить лицензию тогда Мбаппе никуда не перейдёт ?
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Vatikan
Как получить лицензию агента? Надо экзамены сдавать или просто купить бумажку? Кто знает?
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elan_
Ага, сейчас. Скорее Мбаппе будет без агента, пока маман не получит лицензию..
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Aleksey Yashin
Мостовой: Надеюсь на Матч ТВ лицензию эксперта не введут
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VictorVallecano
И тут поворот сюжета - сам Мбаппе накатал анонимку на мамку.
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Подкат Пенальтьевич
Устроить скандал. Сказать что это притеснение женщин. И лицензию выдадут без всяких экзаменов.
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wadwill13
то есть до этого она с отцом вела переговорю и подписывали все контракты а тут вдруг нельзя стало? с чего это?
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Назар Игорь
Получается все его контракты липовые, пусть возвращает деньги.
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Пинающий Достоинства
Ты мне не мать!
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Курбатов Степан
Ответ Begench Berdimuradov
если мама не получить лицензию тогда Мбаппе никуда не перейдёт ?
Плакал наш Реал Мадрид😢
+3
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Andrew Chepaylo
Ответ Vatikan
Как получить лицензию агента? Надо экзамены сдавать или просто купить бумажку? Кто знает?
Заплатить какие то взносы и потом экзамен сдать, вроде так
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