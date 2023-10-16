«Маккаби» Хайфа попросил УЕФА перенести матч с «Вильярреалом» в ЛЕ: «Невозможно сосредоточиться на футболе, пока мы оплакиваем погибших, а наши дети находятся на передовой»
«Маккаби» Хайфа попросил перенести матч с «Вильярреалом».
Матч между этими командами в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы назначен на 26 октября и должен пройти в Испании. Клуб из Израиля обратился в УЕФА с просьбой перенести игру на более позднюю дату из-за обострения конфликта с Палестиной.
«Когда вся страна скорбит и мобилизуется для защиты Государства Израиль от его врагов, любой понимает, что спорт отходит на второй план.
Это трудные дни для граждан Израиля, и почти невозможно сосредоточиться на футболе, пока мы оплакиваем погибших, а наши дети находятся на передовой.
Мы ожидаем внимания со стороны европейского футбольного сообщества, и это самое малое, что УЕФА может сделать для нас в эти трудные времена. Наши клубы представляют целое сообщество, которое сильно страдает», – говорится в обращении «Маккаби».
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А разве за такое сборная Израиля и израильские клубы не должны быть отстранены на неопределенный срок?
Или что должны вытворять израильские военные, чтобы израильские футбольные клубы были дисквалифицированы?