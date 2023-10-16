«Маккаби» Хайфа попросил УЕФА перенести матч с «Вильярреалом» в ЛЕ: «Невозможно сосредоточиться на футболе, пока мы оплакиваем погибших, а наши дети находятся на передовой»

«Маккаби» Хайфа попросил перенести матч с «Вильярреалом».

Матч между этими командами в рамках 3-го тура группового этапа назначен на 26 октября и должен пройти в . Клуб из Израиля обратился в с просьбой перенести игру на более позднюю дату из-за обострения конфликта с Палестиной.

«Когда вся страна скорбит и мобилизуется для защиты Государства Израиль от его врагов, любой понимает, что спорт отходит на второй план.

Это трудные дни для граждан Израиля, и почти невозможно сосредоточиться на футболе, пока мы оплакиваем погибших, а наши дети находятся на передовой.

Мы ожидаем внимания со стороны европейского футбольного сообщества, и это самое малое, что УЕФА может сделать для нас в эти трудные времена. Наши клубы представляют целое сообщество, которое сильно страдает», – говорится в обращении « ».

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