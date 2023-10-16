«Маккаби» Хайфа попросил УЕФА перенести матч с «Вильярреалом» в ЛЕ: «Невозможно сосредоточиться на футболе, пока мы оплакиваем погибших, а наши дети находятся на передовой»

Теги Вильярреал Ла Лига Лига Европы УЕФА УЕФА высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Политика Футбол

«Маккаби» Хайфа попросил перенести матч с «Вильярреалом».

Матч между этими командами в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы назначен на 26 октября и должен пройти в Испании. Клуб из Израиля обратился в УЕФА с просьбой перенести игру на более позднюю дату из-за обострения конфликта с Палестиной. 

«Когда вся страна скорбит и мобилизуется для защиты Государства Израиль от его врагов, любой понимает, что спорт отходит на второй план.

Это трудные дни для граждан Израиля, и почти невозможно сосредоточиться на футболе, пока мы оплакиваем погибших, а наши дети находятся на передовой.

Мы ожидаем внимания со стороны европейского футбольного сообщества, и это самое малое, что УЕФА может сделать для нас в эти трудные времена. Наши клубы представляют целое сообщество, которое сильно страдает», – говорится в обращении «Маккаби». 

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39 комментариев

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Н.Ф.
Украинские клубы играют и в ус не дуют.
+33
-7
+26
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Direct free kick
Технарь выписать и готово
+31
-13
+18
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ArnoNeputevy
Погибших палестинцев, видимо, оплакивают. Понятно.
+24
-8
+16
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Яков Фридман
Странно, Спартаку ничего не переносили, просто выкинули из ЛЕ.
+9
-3
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Jepbar Annayev
Опять евреи делают свои манипуляции.
+14
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Michael1969
Ответ Jepbar Annayev
Опять евреи делают свои манипуляции.
Ага, осталось тебе написать, что они сами на себя напали.
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Pb-SE
Ответ beleran
Вопрос из зала от владельцев российских клубов руководству УЕФА. А разве за такое сборная Израиля и израильские клубы не должны быть отстранены на неопределенный срок? Или что должны вытворять израильские военные, чтобы израильские футбольные клубы были дисквалифицированы?
Должны поднять пенсионный возраст и обнулить конституцию.
+7
-3
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Diyas
когда Израиль отстранят от футбола, и где список стран которые отказываются играть с Исраэлем? все таки геноцид устраивают, или европейские страны хотят играть с Исраэлем, но с Россией не хотят играть. Не дали им ещё методичку.
+5
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Иван Коваленко
Ответ ArnoNeputevy
Погибших палестинцев, видимо, оплакивают. Понятно.
Этих Гринпис пусть оплакивает
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Экспертное мнение
Ясно одно, о Гитлере мы не знаем абсолютно ничего, либо знаем очень мало настоящей правды. Так как такие пропагандистские машины как США и СССР могли тупо закопать его репутацию, мы ведь даже сейчас прекрасно видим, насколько сильна пропаганда даже одной державы? Вот и думайте, там были целые два) Вероятно, буддист-художник хотел спасти мир от капиталистического-еврейского строя, который приведет к концу человечества. Сложно поверить конечно, но историю пишут победители, значит там правды почти нет.
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Павел Мельников
Ответ Direct free kick
Одного Ары Папяна мало, Камран https://www.youtube.com/watch?v=esmbThwxgWM
Нет, мне не нужны видео блогера. Нужны официальные претензии на территории, хоть я и понимаю, что серьезная часть армянской земли не принадлежит современному государству.
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Иван Помидоров
Ответ Яков Фридман
Странно, Спартаку ничего не переносили, просто выкинули из ЛЕ.
А что там было, неужто религиозные радикалы напали на фестиваль Нашествие и перебили кучу людей? Расстреливая все, что видя вокруг?
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Da Ar
Опять пострадавшие только они... По-сути это банальная пропаганда и транслирование идей государства. Вроде не Хайфу бомбят, а Газу. Но скорбь почему-то в Хайфе. Ну если бы они заявили, что скорбят по бесчеловечному "утюжению" Газы, то в этом бы был смысл. А так- попытка обелить свое государство через спорт
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CriminalJoint62
Весь мир за Израиль, поэтому будет нечеловечно играть в такую тяжелую пору. УЕФА обязаны пойти навстречу
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Scorpion
Палестинцы приютили евреев и остались без государства. Не хочу никого оскорблять, констатирую факты.
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Direct free kick
Ответ Павел Мельников
Нет, мне не нужны видео блогера. Нужны официальные претензии на территории, хоть я и понимаю, что серьезная часть армянской земли не принадлежит современному государству.
Он не абы кто, а бывший посол в Канаде с соотвествующим образованием
0
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Павел Мельников
Ответ Direct free kick
Он не абы кто, а бывший посол в Канаде с соотвествующим образованием
Здорово. Знаете, кем был в России Михаил Касьянов? Или покойный Борис Немцов.
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Direct free kick
Ответ Павел Мельников
Здорово. Знаете, кем был в России Михаил Касьянов? Или покойный Борис Немцов.
"члены правительства", особенно Касьянов первый путинский премьер министр
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Михаил Хромаков
Ответ Н.Ф.
Украинские клубы играют и в ус не дуют.
к февралю 2022 они все повылетали так что переносить было нечего. Матчи сборной перенесли
0
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beleran
Вопрос из зала от владельцев российских клубов руководству УЕФА.
А разве за такое сборная Израиля и израильские клубы не должны быть отстранены на неопределенный срок?
Или что должны вытворять израильские военные, чтобы израильские футбольные клубы были дисквалифицированы?
+7
-7
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King_X
Жаль очень мирных, когда варвары с обеих сторон столько убивают и калечат
+3
-3
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