Рейна провел 187 матчей в еврокубках с учетом квалификации. Лишь у Роналду больше – 197
Хосе Рейна вышел на чистое второе место по матчам в еврокубках.
5 октября голкипер «Вильярреала» принял участие в игре против «Ренна» (1:0) в Лиге Европы и парировал удар с пенальти в добавленное время.
Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, для испанца этот матч стал 187-м в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА. Он обошел Икера Касильяса (186) и отстает только от Криштиану Роналду (197).
У Рейны 76 игр в Лиге чемпионов, 12 – в квалификации ЛЧ, 76 – в Лиге Европы, 7 – в Лиге конференций, 15 – в Кубке Интертото, 1 – в Суперкубке Европы. Первую игру в еврокубках вратарь провел в декабре 2000 года.
Подробно со статистикой 41-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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