Рейна провел 187 матчей в еврокубках с учетом квалификации. Лишь у Роналду больше – 197

Хосе Рейна вышел на чистое второе место по матчам в еврокубках.

5 октября голкипер « » принял участие в игре против «Ренна» (1:0) в и парировал удар с пенальти в добавленное время.

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, для испанца этот матч стал 187-м в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА. Он обошел (186) и отстает только от (197).

У Рейны 76 игр в Лиге чемпионов, 12 – в квалификации ЛЧ, 76 – в Лиге Европы, 7 – в Лиге конференций, 15 – в Кубке Интертото, 1 – в Суперкубке Европы. Первую игру в еврокубках вратарь провел в декабре 2000 года.

Подробно со статистикой 41-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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