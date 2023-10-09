Рейна провел 187 матчей в еврокубках с учетом квалификации. Лишь у Роналду больше – 197

Теги Криштиану Роналду Хосе Рейна Вильярреал Икер Касильяс Ла Лига Лига Европы УЕФА рейтинги Лига Конференций УЕФА Футбол

Хосе Рейна вышел на чистое второе место по матчам в еврокубках.

5 октября голкипер «Вильярреала» принял участие в игре против «Ренна» (1:0) в Лиге Европы и парировал удар с пенальти в добавленное время.

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, для испанца этот матч стал 187-м в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА. Он обошел Икера Касильяса (186) и отстает только от Криштиану Роналду (197).

У Рейны 76 игр в Лиге чемпионов, 12 – в квалификации ЛЧ, 76 – в Лиге Европы, 7 – в Лиге конференций, 15 – в Кубке Интертото, 1 – в Суперкубке Европы. Первую игру в еврокубках вратарь провел в декабре 2000 года.

Подробно со статистикой 41-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Глядя на Рейну кажется, что он и в кубке ярмарок пару матчей сыграл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
интересно, что этот рекорд либо у игроков топ-команд (постоянно доходят до финалов), либо наоборот, у тех, кто послабее (постоянно начинают с квалификаций)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
долгоиграющий воротчик)) помню его ещё когда был подростком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Был же ПЕПЕ Рейна?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mega• Battman
Ответ Glukinho
интересно, что этот рекорд либо у игроков топ-команд (постоянно доходят до финалов), либо наоборот, у тех, кто послабее (постоянно начинают с квалификаций)
думаю это топ клубы где игроки часто играют в еврокубках. Лион же топ клуб и он часто играет в квалификации. не считая Роналду и месси то только вратари много сыграли и к ним еще защитников можно добавить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Ебздрогыч
Глядя на Рейну кажется, что он и в кубке ярмарок пару матчей сыграл
Кубок Ярмарок не в реестре УЕФА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий