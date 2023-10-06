Хосе Рейна отразил пенальти в концовке матча Лиги Европы.

«Вильярреал» одержал победу над « » во 2-м туре группового этапа (1:0).

На 91-й минуте судья Харальд Лехнер назначил 11-метровый в пользу французской команды. подошел к мячу, но не смог реализовать пенальти – его удар низом отразил 41-летний вратарь . Счет остался 1:0 в пользу испанцев.

После 2 туров « » занимает 2-е место в группе F, набрав 3 очка. «Ренн» идет третьим с таким же количеством баллов, лидирует «Панатинаикос» – у него 4 очка.

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