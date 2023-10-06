41-летний Рейна взял пенальти на 91-й минуте матча с «Ренном» в ЛЕ. «Вильярреал» победил 1:0

Теги Ренн Хосе Рейна Вильярреал Ла Лига Лига Европы УЕФА Мартен Терье Футбол

Хосе Рейна отразил пенальти в концовке матча Лиги Европы.

«Вильярреал» одержал победу над «Ренном» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0). 

На 91-й минуте судья Харальд Лехнер назначил 11-метровый в пользу французской команды. Мартен Терье подошел к мячу, но не смог реализовать пенальти – его удар низом отразил 41-летний вратарь Рейна. Счет остался 1:0 в пользу испанцев. 

После 2 туров «Вильярреал» занимает 2-е место в группе F, набрав 3 очка. «Ренн» идет третьим с таким же количеством баллов, лидирует «Панатинаикос» – у него 4 очка.

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18 комментариев

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Великий Алонсо
Легендарный Рейна, он ещё в нулевые за Ливерпуль тащил, а до сих пор играет на высшем уровне 👍👍👍
+24
-2
+22
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Фут.Боль
Ответ Великий Алонсо
Легендарный Рейна, он ещё в нулевые за Ливерпуль тащил, а до сих пор играет на высшем уровне 👍👍👍
А еще он видел покер Аршавина с самой лучшей позиции.
+20
0
+20
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Hitgoe Himgob
Ответ Великий Алонсо
Легендарный Рейна, он ещё в нулевые за Ливерпуль тащил, а до сих пор играет на высшем уровне 👍👍👍
Он до этого ещё в Барсе был. Он что то из серии Арнау, Дютрюэль, Хесп. Жизнь целая прошла
+8
0
+8
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Razrubsis
Ответ Анри Карлайл
Ты в футболе ещё хуже чем в гонках, попробуй переключиться на что-нибудь попроще.
А что не так с его комментом?
+4
0
+4
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DABL
В Ливерпуле был хорош, на опыте взял пенку!
+3
-1
+2
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Hitgoe Himgob
У меня Рейна в PES6 за Ливерпуль стоял а он все точки берет. Легенда вратарского цеха
+3
-1
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Фран
Легенда Сборной Испании. Один из творцов великолепной атмосферы в раздевалке команды. Это никогда нельзя недооценивать. Сейчас таких Сборной точно не хватает.
+3
-1
+2
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Spaten
Пепе Рейна
+1
0
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Эль Иберико
Хосе - Легендище
0
0
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bubareska
Легенда и Мастер
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0
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Groznyi2024
Похоронил мне экспресс на кэф 113 :)
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-1
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Kvin
Ответ Hitgoe Himgob
Он до этого ещё в Барсе был. Он что то из серии Арнау, Дютрюэль, Хесп. Жизнь целая прошла
Только перечисленные Вами киперы не являются чемпионами мира и Европы, в отличие от этого «динозавра», пусть он почти и не играл на тех турнирах. Зато титулы есть.
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parampampam1301
Ответ Фут.Боль
А еще он видел покер Аршавина с самой лучшей позиции.
Прослезился)
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Анри Карлайл
А ты его адвокат? Или отчим?
С вами все в порядке?)
+1
-1
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Фут.Боль
А еще он видел покер Аршавина с самой лучшей позиции.
Но не видел гола Рязанцева(
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