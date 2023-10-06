41-летний Рейна взял пенальти на 91-й минуте матча с «Ренном» в ЛЕ. «Вильярреал» победил 1:0
Хосе Рейна отразил пенальти в концовке матча Лиги Европы.
«Вильярреал» одержал победу над «Ренном» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0).
На 91-й минуте судья Харальд Лехнер назначил 11-метровый в пользу французской команды. Мартен Терье подошел к мячу, но не смог реализовать пенальти – его удар низом отразил 41-летний вратарь Рейна. Счет остался 1:0 в пользу испанцев.
После 2 туров «Вильярреал» занимает 2-е место в группе F, набрав 3 очка. «Ренн» идет третьим с таким же количеством баллов, лидирует «Панатинаикос» – у него 4 очка.
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