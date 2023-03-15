«Манчестер Юнайтед» отреагировал на слова о Джулии Робертс.

Ранее главный тренер « » сказал об американской актрисе: «Джулия Робертс – мой кумир. В 2016-м она пошла на игру «МЮ», а не «Сити», хотя мы были лучше. Так что я уже провалился, даже если мы возьмем три ЛЧ подряд».

Аккаунт «МЮ» в твиттере выложил фотографии Робертс с семьей на поле « » во время того самого визита в ноябре 2016 года.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

«Вспомним, как Джулия Робертс посетила «Олд Траффорд» 😏», – говорится в посте.

«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!

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