«МЮ» выложил фото Джулии Робертс на «Олд Траффорд» после слов Пепа, что актриса – его кумир

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола стадионы ахахаха Фильмы Джулия Робертс кино Футбол

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на слова Пепа Гвардиолы о Джулии Робертс.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» сказал об американской актрисе: «Джулия Робертс – мой кумир. В 2016-м она пошла на игру «МЮ», а не «Сити», хотя мы были лучше. Так что я уже провалился, даже если мы возьмем три ЛЧ подряд».

Аккаунт «МЮ» в твиттере выложил фотографии Робертс с семьей на поле «Олд Траффорд» во время того самого визита в ноябре 2016 года.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

«Вспомним, как Джулия Робертс посетила «Олд Траффорд» 😏», – говорится в посте.

«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!

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37 комментариев

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Gagarin Party
Ответ Пенс
никаких комплексов у второго манчестерского. Просто никаких.
сомневаюсь что Сити по этому поводу комплексует.
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mr kovalsky
Ответ Арни Южный
Ну хоть где-то нужно подкалывать соседей. Если на поле не получается, то в интернете самое то)))
Так обыграли же
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Арман Мартиросян
Ответ Wilmer Younger
А у ливера за 30 с небольшим на много больше?
Ох уж эти комплексы) Ливерпуль жить спокойно не дает болельщикам МЮ) В новости даже намека нет на Ливерпуль, но приплести надо обязательно.
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Olajuvon
В этом сезоне Сити возьмет ЛЧ!!!
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I'mNotChrisPaul
Ответ kin
Красотка!
Вивиан Уорд
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Direct free kick
Ответ Пенс
никаких комплексов у второго манчестерского. Просто никаких.
Местные раджные мюмюшки больше бреются там чем эта тётка
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Men77
слабый какой то подкол
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Фифа Алекс
с развитием интернета,мир катится к черту!
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Begmyrat Bayramow
Есть чем гордится с 2016 года круто молодцы
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Wilmer Younger
Ответ Отец Абду
Ну да, за последние 10 лет у Муму ни одного норм трофея:) Воспоминание только о Джулия Робертса:)
А у ливера за 30 с небольшим на много больше?
+2
-1
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MrWillSee
Ответ nobrainnopain
Вспомним как МЮ посетил Энфилд😏
Это браво, это восторг!!
+1
-2
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Direct free kick
Ответ kin
Красотка!
Это заблуждение https://www.eg.ru/showbusiness/21266/
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Wilmer Younger
Ответ nobrainnopain
Вспомним как МЮ посетил Энфилд😏
Вспомним как как сегодня посетят Сантьяго Бернабеу
+3
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Пенс
никаких комплексов у второго манчестерского. Просто никаких.
+3
-1
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Извилина Заремы
Ответ Aibek Zhaparov
В каком году? В 2016? В том году Уейн Руни продырявил Ливерпуль на Энфилде, увы.
7 раз или больше?
+3
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Aibek Zhaparov
Ответ Отец Абду
Ну да, за последние 10 лет у Муму ни одного норм трофея:) Воспоминание только о Джулия Робертса:)
Ты лицемер, если не смотришь Лигу Европы и Кубок Англии.
+2
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Рустам Лепиев
Нашли чем мериться)
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Aibek Zhaparov
Ответ nobrainnopain
Вспомним как МЮ посетил Энфилд😏
В каком году? В 2016? В том году Уейн Руни продырявил Ливерпуль на Энфилде, увы.
+6
-4
+2
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rej1sta
Ответ Ansu Fati
Чуть живот не разорвало. Да ты чемпион мира по шуткам.
По кринжу он чемпион мира
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Born is the King
Культовая актриса
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bam bam
ждёт ход от Ливерпуля
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Morning Again
Один из немногих показателей по которым МЮ обошел Сити в этом сезоне
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Radik_2.0
хороша, конечно, а в молодости вообще отвал башки
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Sanan1908
Ответ Отец Абду
Ну да, за последние 10 лет у Муму ни одного норм трофея:) Воспоминание только о Джулия Робертса:)
А лига Европы?))
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Родя Раскольников
Ответ Отец Абду
Ну да, за последние 10 лет у Муму ни одного норм трофея:) Воспоминание только о Джулия Робертса:)
АПЛ - недостаточно "норм трофей"?
+2
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