Колосков об отмене допуска команд U17: «УЕФА расписался в своей несостоятельности, исполком надо распускать. Непонятно, как можно отменить решение через две недели»

Вячеслав Колосков раскритиковал УЕФА за непоследовательные решения.

Сегодня исполком УЕФА отменил допуск российских команд U17 к участию в международных турнирах.

«Это стало для меня полной неожиданностью. Только сегодня утром я объяснял, что отмена решения о допуске невозможна, потому что УЕФА – серьезная организация. Каждое решение, которое они принимают, продуманно и основано на реальных, практических факторах. За всю мою жизнь никогда такого не было. Вывод только один – надо распускать исполком УЕФА.

На это решение повлияло давление других стран. Ведь решение о допуске принимал не Чеферин, это было коллегиальное решение. Как его через две недели можно отменять, я не могу понять. УЕФА расписался в своей несостоятельности», – сказал почетный президент .

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