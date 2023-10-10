Колосков об отмене допуска команд U17: «УЕФА расписался в своей несостоятельности, исполком надо распускать. Непонятно, как можно отменить решение через две недели»
Вячеслав Колосков раскритиковал УЕФА за непоследовательные решения.
Сегодня исполком УЕФА отменил допуск российских команд U17 к участию в международных турнирах.
«Это стало для меня полной неожиданностью. Только сегодня утром я объяснял, что отмена решения о допуске невозможна, потому что УЕФА – серьезная организация. Каждое решение, которое они принимают, продуманно и основано на реальных, практических факторах. За всю мою жизнь никогда такого не было. Вывод только один – надо распускать исполком УЕФА.
На это решение повлияло давление других стран. Ведь решение о допуске принимал не Чеферин, это было коллегиальное решение. Как его через две недели можно отменять, я не могу понять. УЕФА расписался в своей несостоятельности», – сказал почетный президент РФС.
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Он же почетный член ФИФЫ , вот пусть и закрывает эту ФИФУ !