Колосков об отмене допуска команд U17: «УЕФА расписался в своей несостоятельности, исполком надо распускать. Непонятно, как можно отменить решение через две недели»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу дисквалификации РФС Вячеслав Колосков Р-Спорт Футбол

Вячеслав Колосков раскритиковал УЕФА за непоследовательные решения.

Сегодня исполком УЕФА отменил допуск российских команд U17 к участию в международных турнирах.

«Это стало для меня полной неожиданностью. Только сегодня утром я объяснял, что отмена решения о допуске невозможна, потому что УЕФА – серьезная организация. Каждое решение, которое они принимают, продуманно и основано на реальных, практических факторах. За всю мою жизнь никогда такого не было. Вывод только один – надо распускать исполком УЕФА.

На это решение повлияло давление других стран. Ведь решение о допуске принимал не Чеферин, это было коллегиальное решение. Как его через две недели можно отменять, я не могу понять. УЕФА расписался в своей несостоятельности», – сказал почетный президент РФС.

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11 комментариев

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Lanw1
Давай, вперёд, распускай. Сообщишь о результатах.
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Ковид 07.10.52
Там умеют признавать свои ошибки под воздействием масс, это не про наш фан-уйди.
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goshforever
Старый вор Колосков расписался в своей неадекватности. Достойный конкурент Жоре-ипотеке по прогнозам.

Интереснее услышать комментарий Дюкова с Митрофанушкой. Как впечатления, понравилось, какие дальше планы по "рабочей группе"
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shahmur
Снова вокруг пальца обвели людвига аристарховича
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Фут.Боль
Исполком УЕФА как высший исполнительный орган с 20-ю членами повертели на другом органе.
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вовочка6762
А что Колосков сидит на жопе и ничего не делает ?
Он же почетный член ФИФЫ , вот пусть и закрывает эту ФИФУ !
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