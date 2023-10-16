«Осимхен помог «Наполи» выиграть лигу, а теперь они насмехаются над ним? Мой совет – сохранять равновесие, так поступают лучшие игроки». Тренер Нигерии Пезейру о видео в тиктоке

Теги серия А Италия Наполи Сборная Нигерии по футболу Жозе Пезейру Виктор Осимхен Футбол

Жозе Пезейру осудил «Наполи» за скандальный ролик о Викторе Осимхене в тиктоке.

Напомним, в конце сентября в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0. Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд.

«Он помог команде выиграть лигу, а теперь они насмехаются над ним? Два года назад Осимхен не был звездой. Теперь он звезда. А когда ты звезда, все хотят большего, еще и еще. У других могут быть плохие времена, но Осимхен – это другое дело, потому что от игроков, которые способны на большее, требуют большего.

«Наполи» поступил некрасиво. Конечно, лучше бы они этого не делали. Но мой совет – сохранять спокойствие. Не нужно ссориться с болельщиками и выходить из равновесия. Сохраняйте настрой и индивидуальность. Так поступают лучшие игроки. И он может быть на вершине», – сказал главный тренер сборной Нигерии.

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1 комментарий

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ApXuMaHqPuT
Какой однако Витя обидчивый - зато теперь появился хороший повод свалить в арабский политпроект👳🏻
+1
-1
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