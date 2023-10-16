Даниэль Карвахаль: «Гави – сокровище. Он игрок старта «Барселоны» и сборной в 19 лет, добавить нечего»

Даниэль Карвахаль высказался об уровне игры Гави.

«Его легко оценить, он сокровище. Он игрок стартового состава «Барселоны» и национальной сборной в 19 лет. Добавить нечего.

Он заслужил это своей работой, никто ему ничего не давал просто так, и он находится здесь только потому, что его хорошие выступления позволяют ему иметь эту возможность», – сказал защитник « » и сборной .

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