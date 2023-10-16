Даниэль Карвахаль: «Гави – сокровище. Он игрок старта «Барселоны» и сборной в 19 лет, добавить нечего»
Даниэль Карвахаль высказался об уровне игры Гави.
«Его легко оценить, он сокровище. Он игрок стартового состава «Барселоны» и национальной сборной в 19 лет. Добавить нечего.
Он заслужил это своей работой, никто ему ничего не давал просто так, и он находится здесь только потому, что его хорошие выступления позволяют ему иметь эту возможность», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вы сами же себе противоречите, не находите ?)
2. "прыщей Бальде и Ямала" - это разве нормально, по вашему, так называть игроков соперников вне зависимости от возраста ?)
3. С Джудом, судя по первым матчам, вам очень сильно повезло - приносит Реалу много очков.
Но он тоже, давайте будем честны, "ничего выдающегося пока не сделал" - у него всего лишь один трофей в виде Кубка Германии и пара выигранных матчей.
И я правда желаю чтобы он провел хороший сезон дальше без травм )