Даниэль Карвахаль: «Гави – сокровище. Он игрок старта «Барселоны» и сборной в 19 лет, добавить нечего»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Даниэль Карвахаль Гави Футбол

Даниэль Карвахаль высказался об уровне игры Гави.

«Его легко оценить, он сокровище. Он игрок стартового состава «Барселоны» и национальной сборной в 19 лет. Добавить нечего.

Он заслужил это своей работой, никто ему ничего не давал просто так, и он находится здесь только потому, что его хорошие выступления позволяют ему иметь эту возможность», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

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38 комментариев

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2vdhrvmmzf
Эх Дани, Дани, так подставлять своих же фанатов, которые делают вид что не знают такого игрока и называют максимум очередным продуктом пиара))
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M. Shinoda
Удар по Шулеру откуда не ждали
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VERBLYUD
Ответ Dexter Morgan
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Буквально вчера Кристенсен похвалил Беллингема
+13
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Ruscello
Сейчас придет Шуллер и расскажет всем - какой Гави распиаренный…
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Фран
Что радует, так это то, что атмосфера в Сборной Испании похоже налаживается и в этом немалая заслуга тренера. Уверен, что команда на Евро покажет высокий уровень игры, если лидеры будут здоровы. Все оставшиеся матчи теперь по сути контрольные, поэтому надеюсь, что основу сильно загонять не будут.
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kupezz
Ответ Dexter Morgan
Как раз они и говорят плохо про игроков Реала. Про нынешних и бывших. А у всех фанатов Реала есть честь.
Не правда, у Реала было много классных и великих игроков, да и сейчас есть. Я сейчас с лёгкостью назову не меньше 10-20 игроков. Так что не нужно вот так из болельщиков Барсы делать монстров, адекватных намного больше, как и среди фанатов Реала.
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bjpz8u53uu
Ответ войд
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Добавлю 3 вариант: некто (никто) по имени войд с дивана не разбирается в футболе вообще.
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Кирилл
Ответ Dexter Morgan
А где в этих комментариях что-то плохое про игроков Барселоны? Гави ещё не стал топом, это факт. Сейчас пиар впереди него идёт. Недавно Фати пиарили так, будто это новый Месси. Из Педри и Гави усиленно лепят Хави и Иньесту. Выдавая желаемое за действительное. Это пока что продукты пиара. Они ничего выдающегося пока не сделали. Возможно, в будущем они будут топовыми футболистами, но пока они ими не являются. Да им ещё и рано. На фоне Беллингема, Камавинги, Винисиуса и Родриго они не котируются. Эти уже давно в больших матчах решали, выигрывали ЛЧ. Сейчас вы из Ямаля чуть ли не Мбаппе лепите. Надо просто объективно смотреть на уровень игроков.
1. В изначально комментарии вы говорите "Гави никто не называл продуктом пиара.", а в этом комментарии пишите "Гави ещё не стал топом, это факт. Сейчас пиар впереди него идёт. ... Это пока что продукты пиара. " - это как так может быть ?)
Вы сами же себе противоречите, не находите ?)

2. "прыщей Бальде и Ямала" - это разве нормально, по вашему, так называть игроков соперников вне зависимости от возраста ?)

3. С Джудом, судя по первым матчам, вам очень сильно повезло - приносит Реалу много очков.
Но он тоже, давайте будем честны, "ничего выдающегося пока не сделал" - у него всего лишь один трофей в виде Кубка Германии и пара выигранных матчей.
И я правда желаю чтобы он провел хороший сезон дальше без травм )
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Shuller18
Ахах, никто ему ничего не давал просто так)) Это когда его спустя 3 матча на взрослом уровне Энрике в сборную вызвал?) Дани, я понимаю, что де ла Пенья и тебя мог щедро попросить, но берега знай. Я так понимаю, неделя восхищений этим бруском за корявое добивание с подозрением на офсайд объявляется открытой
там в оригинале Perla - жемчужина, что никак не "сокровище" как местные недопереводчики выкладывают)) Ну жемчужина среди прочих брусков борселоны, окей. В мировом рейтинге это полено является серой массой.
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Secretface
Ответ бек саидов
После сборных его ждет серьезный разговор с Пересом.Он напомнить ему условие контракта.
Держи в курсе
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ baccardos
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а чему аплодировать болелам барсы игрокам реала? 0:5 6:2?
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bjpz8u53uu
Ответ baccardos
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Просто ты видимо еще не родился, когда Камп Ноу аплодировал ну например Роналду
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baccardos
Ответ Dexter Morgan
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Это дополнительный рычаг давления от Лапорты, через фанатов)
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Dexter Morgan
Ответ baccardos
Хочешь собрать максимальное количество минусов ? Напиши что то про Месси или БЧК и все. Армия токсичных школьников бежит за клавиатуры и не важно, что у разных людей, будет разное мнение и правда всегда посередине. Тут есть только правильная точка зрения и координатно отсталая. Жду минусов!
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kupezz
Ответ 72bp4cq2tr
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Не которые ребята по обе просто троллят, но на самом деле не имеют такой неприязни, жаль что не все такой троллинг понимают и принимают в штыки.
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kupezz
Ответ Dexter Morgan
Респект. К сожалению, вас очень мало. Фанаты и болельщики Барселоны в меньшинстве просто относительно глоров бчк. Это разные люди. Я это признаю. Аж приятно. Давно не видел адекватных.
Увы, но в большинстве случаев, по обе стороны это в основном олдовые, болеющие именно за клубы и красивую игру, как и противостояния много лет, а не персонально за каких-нибудь игроков. Были такие крутые игры и игроки, что можно было хлопать стоя обоим клубам.
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72bp4cq2tr
Ответ kupezz
Не правда, у Реала было много классных и великих игроков, да и сейчас есть. Я сейчас с лёгкостью назову не меньше 10-20 игроков. Так что не нужно вот так из болельщиков Барсы делать монстров, адекватных намного больше, как и среди фанатов Реала.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Dexter Morgan
Как раз они и говорят плохо про игроков Реала. Про нынешних и бывших. А у всех фанатов Реала есть честь.
А кто вас уполномочил за всех фанатов Реала говорить?) ну это очень нелепое высказывание)
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bestvideox
По заряженности на игру Гави мне напоминает Гаттузо.
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