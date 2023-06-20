Фанаты скандировали «Puta Barça!» во время выступления Гави на чемпионском параде Испании в Мадриде. Защитник «Реала» Карвахаль призвал к уважению

Болельщики оскорбляли «Барселону» во время празднования победы Испании в Лиге наций.

После победы в финале Лиги наций УЕФА в Мадриде прошел чемпионский парад с участием игроков сборной.

Когда полузащитник «Барселоны» взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые болельщики начали свистеть и скандировать: «Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports.ru). Однако после окончания выступления Гави болельщики аплодировали ему.

Как сообщает La Razon, защитник «Реала» , услышав оскорбления болельщиков в адрес «Барселоны», потребовал проявить уважение к Гави.

«Всем добрый день. Я буду краток – хочу поблагодарить всех испанцев и всех болельщиков, которые поддерживали нас в этих двух матчах. Без них это было бы невозможно, и мы будем вечно благодарны им. Да здравствует Испания!» – сказал 18-летний полузащитник «Барселоны», выступая перед болельщиками.