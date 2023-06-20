Фанаты скандировали «Puta Barça!» во время выступления Гави на чемпионском параде Испании в Мадриде. Защитник «Реала» Карвахаль призвал к уважению

Теги Барселона Реал Мадрид Сборная Испании по футболу болельщики Даниэль Карвахаль Лига наций УЕФА Гави контент Футбол

Болельщики оскорбляли «Барселону» во время празднования победы Испании в Лиге наций.

После победы Испании в финале Лиги наций УЕФА в Мадриде прошел чемпионский парад с участием игроков сборной.

Когда полузащитник «Барселоны» Гави взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые болельщики начали свистеть и скандировать: «Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports.ru). Однако после окончания выступления Гави болельщики аплодировали ему.

Как сообщает La Razon, защитник «Реала» Дани Карвахаль, услышав оскорбления болельщиков в адрес «Барселоны», потребовал проявить уважение к Гави.

«Всем добрый день. Я буду краток – хочу поблагодарить всех испанцев и всех болельщиков, которые поддерживали нас в этих двух матчах. Без них это было бы невозможно, и мы будем вечно благодарны им. Да здравствует Испания!» – сказал 18-летний полузащитник «Барселоны», выступая перед болельщиками.

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23 комментария

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Ramin Mamedov
до чего опустилась сборная Испании, что уже парад после товарищеского турнира проводят..
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xDe xDe
Не люблю Гави, но Барса-то тут при чём. Очень некрасивое поведение.
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Shadow1882
Ответ Mr-Apelsin Friend
Мадрид хоть и королевский клуб, но болельщики явно из простолюдин. Вопрос кто есть провинция, а кто столица?
Мадрид всё же город, где много прекрасных команд типа "Атлетико" или "Райо")
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Yuriy Chistyakov
Ответ Thecalling1993
Не вижу ничего плохого. И о комплексах здесь тоже не стоит говорить. Так бывает, когда взаимно ненавидят друг друга. Точно так же могут скандировать про «Реал» в Барселоне во время речи того же Карвахаля и это норма.
Пресс-конференция сборной испании, а не клубная, тут принципиальные соперники бьются вместе за победу
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Bigbadaboom
Тот самый Карвахаль, которого местные каталонцы тут уесосят постоянно.
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Tristan...
Ответ Сикарио
Логично, куда сопливый лезет к микрофону?
Имеет полное право. Основной игрок сборной Испании и хозяин нашего режимовского проекта...
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Senex Jef
Ответ rigobersong
Пусть оскорбляют, их право:) Просто потом не нужно бегать и плакать, почему все стадионы освистывают реал:)) Все в этом мире взаимосвязано:))
А почему, именно Реал. В Мадриде никто не любит Барсу, за их "заслуги". Учись
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SRvR
Ответ Syndycate
"Да он сам провоцировал!" - обычно так оправдывают местные кулес оскорбления Винисиуса
причем здесь Винисиус?
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