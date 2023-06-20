Фанаты скандировали «Puta Barça!» во время выступления Гави на чемпионском параде Испании в Мадриде. Защитник «Реала» Карвахаль призвал к уважению
Болельщики оскорбляли «Барселону» во время празднования победы Испании в Лиге наций.
После победы Испании в финале Лиги наций УЕФА в Мадриде прошел чемпионский парад с участием игроков сборной.
Когда полузащитник «Барселоны» Гави взял микрофон, чтобы выступить с речью, некоторые болельщики начали свистеть и скандировать: «Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports.ru). Однако после окончания выступления Гави болельщики аплодировали ему.
Как сообщает La Razon, защитник «Реала» Дани Карвахаль, услышав оскорбления болельщиков в адрес «Барселоны», потребовал проявить уважение к Гави.
«Всем добрый день. Я буду краток – хочу поблагодарить всех испанцев и всех болельщиков, которые поддерживали нас в этих двух матчах. Без них это было бы невозможно, и мы будем вечно благодарны им. Да здравствует Испания!» – сказал 18-летний полузащитник «Барселоны», выступая перед болельщиками.
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