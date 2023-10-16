Де ла Фуэнте о выходе Испании на Евро: «Это обязательство и ответственность»

Луис де ла Фуэнте оценил выход сборной Испании на Евро-2024.

Главный тренер испанцев высказался после победы над Норвегией (1:0) в отборочном матче.

«Команда растет. Мы едины, и это видно на поле. Мы проделали огромную работу, чтобы добиться успеха. Выход на Евро – это обязательство и ответственность, ничего более.

Мы помним все, через что пришлось пройти в этом отборе. Проблемы решены, детали скорректированы, но сценарий оставался прежним», – сказал де ла .

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