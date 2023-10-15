Судья отменил гол Мораты Норвегии из-за офсайда – форвард добил с линии. Если бы он не коснулся мяча, был бы засчитан автогол

Альваро Мората помешал своей команде открыть счет.

играет с Норвегией в отборочной стадии Евро-2024 (1:0, второй тайм).

Испанцы могли открыть счет на 20-й минуте – защитник сборной Норвегии Стефан Страннберг пытался перехватить передачу Данэля Карвахаля, но направил мяч в створ собственных ворот – мимо вратаря .

Мората совершил добивание с линии ворот, хотя мяч и без этого попал бы в сетку.

Главный арбитр отменил гол, посмотрев видеоповтор – в момент передачи находился в офсайде. Если бы форвард не коснулся мяча, взятие ворот было бы засчитано.

Согласно правилам, судья имел право отменить мяч, несмотря на касание Страннберга – норвежец не контролировал траекторию полета мяча, следовательно, испанский нападающий оставался в положении «вне игры».

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