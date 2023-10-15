Судья отменил гол Мораты Норвегии из-за офсайда – форвард добил с линии. Если бы он не коснулся мяча, был бы засчитан автогол

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Норвегии по футболу судьи квалификация Евро-2024 Альваро Мората Стефан Страннберг Тобиас Штилер Даниэль Карвахаль Эрьян Нюланд Футбол

Альваро Мората помешал своей команде открыть счет.

Сборная Испании играет с Норвегией в отборочной стадии Евро-2024 (1:0, второй тайм). 

Испанцы могли открыть счет на 20-й минуте – защитник сборной Норвегии Стефан Страннберг пытался перехватить передачу Данэля Карвахаля, но направил мяч в створ собственных ворот – мимо вратаря Эрьяна Нюланда.

Мората совершил добивание с линии ворот, хотя мяч и без этого попал бы в сетку. 

Главный арбитр Тобиас Штилер отменил гол, посмотрев видеоповтор – в момент передачи Мората находился в офсайде. Если бы форвард не коснулся мяча, взятие ворот было бы засчитано. 

Согласно правилам, судья имел право отменить мяч, несмотря на касание Страннберга – норвежец не контролировал траекторию полета мяча, следовательно, испанский нападающий оставался в положении «вне игры». 

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11 комментариев

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Bazilic
Я бы на месте арбитров ВАР отказывался от матчей с участием Мораты. Этот парень прибавляет работы
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Человек1991
офсайд смотрели по другому игроку Испании он тоже был в офсайде в момент передачи и вратарь на него выдвинулся , то есть он поучаствовал в эпизоде , автогол бы тоже не засчитали.
+5
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Акира_1
Старый добрый Мората 🙂
+3
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Cruel Snake
Мората человек офсайд
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Spaten
А гол который засчитали, там в обоих ударах он стоял курил в офсайде) уникум, он вообще оттуда не выходит
+3
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Митрандир цвета хаки
В народе такой синдром называется «Рональду душ Сантуш» : не важно как - лишь бы попытаться заковылять корявый гол в сетку.
+2
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Н.Ф.
Мората всегда за линией мяча.
Этого у него не отнять.
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Стахович
Мистер офсайд
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Стахович
Напомнил отменённый красивый гол Роналду испанцам,когда Нани из офсайда добивал
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Павел Нечаев
Ответ Человек1991
офсайд смотрели по другому игроку Испании он тоже был в офсайде в момент передачи и вратарь на него выдвинулся , то есть он поучаствовал в эпизоде , автогол бы тоже не засчитали.
Я тоже думаю так, потому что пас шёл на Фати, а тот был в офсайде.
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