Судья отменил гол Мораты Норвегии из-за офсайда – форвард добил с линии. Если бы он не коснулся мяча, был бы засчитан автогол
Альваро Мората помешал своей команде открыть счет.
Сборная Испании играет с Норвегией в отборочной стадии Евро-2024 (1:0, второй тайм).
Испанцы могли открыть счет на 20-й минуте – защитник сборной Норвегии Стефан Страннберг пытался перехватить передачу Данэля Карвахаля, но направил мяч в створ собственных ворот – мимо вратаря Эрьяна Нюланда.
Мората совершил добивание с линии ворот, хотя мяч и без этого попал бы в сетку.
Главный арбитр Тобиас Штилер отменил гол, посмотрев видеоповтор – в момент передачи Мората находился в офсайде. Если бы форвард не коснулся мяча, взятие ворот было бы засчитано.
Согласно правилам, судья имел право отменить мяч, несмотря на касание Страннберга – норвежец не контролировал траекторию полета мяча, следовательно, испанский нападающий оставался в положении «вне игры».
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Этого у него не отнять.