«У нас безрукие и безглазые судьи, что ли? Даже с ВАР ошибки». Тренер «Ростова» Осинов об РПЛ

Тренер «Ростова» Михаил Осинов раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

– В чем причина настолько разных результатов нынешнего сезона в сравнении с прошлым?

– В последних матчах мы неплохо играли, но не хватает фарта.

Посмотрите, выигрываем 2:0, наверное, любая другая команда не упустила бы победу, но нам в этом году не везет. За последние четыре матча трижды вели 2:0, но упускали, а «Краснодару» даже умудрились проиграть. Что тут можно сказать.

В прошлом году везло, а сейчас многое не получается. У нас геолокация непонятно какая, мы добираемся непонятно как. Все команды, кто к нам раз приедет, плачутся, как вы ездите. Но вот так мы ездим.

Можно сказать, что это отмазки, но, понятно, что всем тяжело. Что делать, мы живем в таком регионе, что у нас аэропорт закрыт. Просто не везет. Может, этот нефарт уйдет от нас, и все будет хорошо.

– Согласны с критикой судейства ?

– Я не хочу это обсуждать. Если Валерий Георгиевич сказал, значит, так и есть. Я не лезу в это, не люблю обсуждать судейство.

У нас в каждой игре ВАР есть, если мы даже с ним умудряемся совершать ошибки, то тогда о чем вообще говорить. У нас безрукие и безглазые судьи, что ли? Значит, квалификация арбитров такая, раз они умудряются так судить, – сказал .

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