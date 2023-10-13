Глебов о «Ростове»: «Снизили требования к себе – это повлияло на результат. И есть нефарт, «Краснодар» 4 раза дошел до ворот и 3 гола забил»
Данил Глебов объяснил не лучшее начало сезона у «Ростова».
– Что с командой в последних матчах? Ведете в два мяча, но не получается выиграть. Почему?
– Неправильно прозвучит, возможно, но есть нефарт. Наверное, мы не заслужили. Верю, что в футболе есть футбольный бог, удача. Мы безобразно и во всем играли в Самаре, в Сочи. Была не команда, а… Даже не могу назвать, что было на поле.
Мы не можем до конца довести игру, нет везения сейчас. В Краснодаре соперник 4 раза дошел до наших ворот, 4 раза пробил, 3 гола забил.
– Вы хорошо шли в прошлом году, гораздо выше ожиданий. В этом, такое впечатление, зазнались.
– Не знаю насчет зазнались, но, наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с «Динамо», но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально – и вот сейчас нам будет фартить. Такого не бывает, надо продолжать работать.
– Вы чуть не разгромили стену в Краснодаре с досады после матча.
– Эмоции. Третья игра была, когда мы вели в два мяча, и не удержали победу. Как это возможно? – сказал полузащитник «Ростова».
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