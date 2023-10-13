Глебов о «Ростове»: «Снизили требования к себе – это повлияло на результат. И есть нефарт, «Краснодар» 4 раза дошел до ворот и 3 гола забил»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Краснодар Данил Глебов Сочи Футбол

Данил Глебов объяснил не лучшее начало сезона у «Ростова».

– Что с командой в последних матчах? Ведете в два мяча, но не получается выиграть. Почему?

– Неправильно прозвучит, возможно, но есть нефарт. Наверное, мы не заслужили. Верю, что в футболе есть футбольный бог, удача. Мы безобразно и во всем играли в Самаре, в Сочи. Была не команда, а… Даже не могу назвать, что было на поле.

Мы не можем до конца довести игру, нет везения сейчас. В Краснодаре соперник 4 раза дошел до наших ворот, 4 раза пробил, 3 гола забил.

– Вы хорошо шли в прошлом году, гораздо выше ожиданий. В этом, такое впечатление, зазнались.

– Не знаю насчет зазнались, но, наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с «Динамо», но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально – и вот сейчас нам будет фартить. Такого не бывает, надо продолжать работать.

– Вы чуть не разгромили стену в Краснодаре с досады после матча.

– Эмоции. Третья игра была, когда мы вели в два мяча, и не удержали победу. Как это возможно? – сказал полузащитник «Ростова».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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zhag
А выход Кордобы один в один,не считается?А пробитие Кади с убойной позиции выше ворот,не считается?Со слов Карпина ,Ростову залетели дебильные голы.А сами забивали,трудовые ,комбинационные, особенно с привоза Сафонова.Смешно.
+4
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+4
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ещё есть время наверстать упущенное. Но начинать надо уже в ближайшем матче. Кредит доверия от болельщиков Ростова не безграничен.
0
0
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