Мората о том, одинаково ли судят «Реал» и «Атлетико»: «Вы знаете ответ. Все знают»

Альваро Мората ответил, по-разному ли судьи относятся к «Реалу» и «Атлетико».

– Вы уже знаете ответ. Как и все остальные.

– Но я хочу, чтобы вы мне сказали.

– Нет, вы уже знаете, – усмехнувшись ответил форвард, поигравший за обе мадридские команды.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию