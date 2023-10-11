Мората о том, одинаково ли судят «Реал» и «Атлетико»: «Вы знаете ответ. Все знают»
Альваро Мората ответил, по-разному ли судьи относятся к «Реалу» и «Атлетико».
– Вы уже знаете ответ. Как и все остальные.
– Но я хочу, чтобы вы мне сказали.
– Нет, вы уже знаете, – усмехнувшись ответил форвард, поигравший за обе мадридские команды.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Чё то чешет мората.
Игрок который радуетсч голам в ворота Реала, что ещё может сказать?. Комплексы, обиды
но об этом не говорят, тк в заголовке нет Реала.
(С) Сид Лоу
«Страх и ненависть в Ла Лиге»
Дело раскрыто.
Срочно отменить суд по Барсе.