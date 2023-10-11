Мората о том, одинаково ли судят «Реал» и «Атлетико»: «Вы знаете ответ. Все знают»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Альваро Мората Футбол

Альваро Мората ответил, по-разному ли судьи относятся к «Реалу» и «Атлетико».

– Вы уже знаете ответ. Как и все остальные.

– Но я хочу, чтобы вы мне сказали.

– Нет, вы уже знаете, – усмехнувшись ответил форвард, поигравший за обе мадридские команды.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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49 комментариев

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Igor Shalamov
Мората злой и глупый мальчик. Мозгов ноль. Если бы судьи сулили честно, то Реал бы бил пенальти против Атлетико и Севильи в 21 году и стал бы чемпионом. Так о чем он говорит?
+58
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Акира_1
Всех судят ровно, но есть те, кого судят ровнее.
+22
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sports!
правильный ответ: да, одинаково
+37
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
В этом сезоне уже как минимум два очень спорных эпизода в пользу атлетов. Отмененный чистый гол Осасуны, и пенальти в ворота Атлетико в матче с Сосьедадом, который не поставили, но поставили в ворота Сосьедада, хотя тоже можно было бы не поставить.
Чё то чешет мората.
Игрок который радуетсч голам в ворота Реала, что ещё может сказать?. Комплексы, обиды
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Усы Годзиллы
буквально несколько туров назад отметили гол в ворота Облака, потому что игрок матрасов сам толкнул игрока Осасуны в Витцеля

но об этом не говорят, тк в заголовке нет Реала.
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Nike of FW
"Как выразился один бывший футболист «Мадрида», Бернабеу знал, когда у самого незначительного судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок"

(С) Сид Лоу
«Страх и ненависть в Ла Лиге»
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Мадридито
Самый обиженный воспитанник Реала
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*MVP*
Ответ Акира_1
Всех судят ровно, но есть те, кого судят ровнее.
а есть те, кто платят судьям, а потом даже не понимают, что так делать нельзя
+7
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h4ww7xkqkz
Rata
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med-a-lion
Ответ Igor Shalamov
Мората злой и глупый мальчик. Мозгов ноль. Если бы судьи сулили честно, то Реал бы бил пенальти против Атлетико и Севильи в 21 году и стал бы чемпионом. Так о чем он говорит?
безотносительно всего прочего, мальчик из него так себе, ему 30 лет
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alexmixer9
Понимаю конечно обидно пацану, что даже близко не потянул уровень Реала, но чего же так обижаться и чушь нести?)
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Andrei Danilchenko
Ответ Igor Shalamov
Мората злой и глупый мальчик. Мозгов ноль. Если бы судьи сулили честно, то Реал бы бил пенальти против Атлетико и Севильи в 21 году и стал бы чемпионом. Так о чем он говорит?
То есть последний пример решения не в пользу Реала было в 21 году? Мне кажется, это подтверждение мнения Мораты. Более того, он сам играл за Реал. Наверное, знает о чем говорит
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Где я мог просчитаться?...
В выборе любимого клуба:(
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
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опять неудачный стеб, Тристан🤍
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Не болельщице Реала об этом говорить... прости... Я видел 2 требла. Ты?...)
Я видела 5 ЛЧ за 9 лет. А ты…?)
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madaev
Ответ Nike of FW
"Как выразился один бывший футболист «Мадрида», Бернабеу знал, когда у самого незначительного судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок" (С) Сид Лоу «Страх и ненависть в Ла Лиге»
А причем тут времена Бернабеу ?
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Нургалиев Разрешил
Иуда на связи
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
6 трофеев за календарный год... Ты...?)
5 трофеев видела. Сильная разница?((
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Не может такого быть... это невозможно!...
только не грусти, но - да..
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Greg Jackson
Ответ Мохнатый55
Если бы судьи судили честно, то в том сезоне не было бы двух судейских побед Реала над Барселоной.
А показать видео можешь? Если нет то ты 🤡
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aidos_1979
Хахаха Альваро не по наслышке знает всю внутреннюю кухню майонезного кабинета))
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
опять неудачный стеб, Тристан🤍
Где я мог просчитаться?...
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Усы Годзиллы
Ответ Nike of FW
"Как выразился один бывший футболист «Мадрида», Бернабеу знал, когда у самого незначительного судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок" (С) Сид Лоу «Страх и ненависть в Ла Лиге»
Этого человека звали Негрейра.

Дело раскрыто.

Срочно отменить суд по Барсе.
+8
-7
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Coodesnik
Ответ Tristan...
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какой ты недалекий и убогенький человечек
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Гномович!
Понятно что ФК Рычаг
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