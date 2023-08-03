Георгий Черданцев: «Чемпиона мира Мартинеса через 10 лет никто не вспомнит, а Буффона будут помнить вечно»

Теги Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия Георгий Черданцев Эмилиано Мартинес Матч ТВ Чемпионат.com Футбол

Георгий Черданцев прокомментировал решение Джанлуиджи Буффона завершить карьеру.

«К сожалению, я никогда в жизни не виделся с Буффоном, не общался. При этом удивительно, что я брал интервью у Дино Дзоффа в позапрошлом году. Было большой победой с ним договориться, потому что он особо ни с кем не разговаривал.

Получилось так, что с предшественником Буффона я поговорил, а с ним самим, что было бы логичнее, нет. Но знаю, что кто-то из коллег показывал Буффону видео с «Буффонищем». Вроде ему понравилось.

Конечно, у меня было много известных фраз: «Пушка страшная», «Мне нужна машина в специальную больницу», «Я сейчас закончу вообще все», но «Буффонище» всегда будет в топе. Ее легко воспроизвести, она подходит под любой контекст.

Меня радует, что даже нынешние дети знают эту фразу, потому что я для них известен больше как комментатор игры FIFA. Когда оказываюсь на каком-то детском турнире, «Буффонище» у детей частенько вырывается.

Так что я благодарен Джанлуиджи за то, что он подарил мне возможность сказать эту фразу. Мы же действие сопровождаем, а не рождаем. В Ливерпуле главным героем был Аршавин, а не я. Так же и с Буффоном.

Джанлуиджи будут помнить всегда. Сейчас голкиперов хороших много, но какие-то они стали все одинаковые. Видимо, у всех тренеров вратарей больших клубов методики приблизительно похожие.

Комплекция у всех киперов тоже одинаковая. У них пропала изюминка, не хватает вратарских личностей. Уже нет такого, чтобы ты мог определить вратаря только по манере его игры. Буффона было невозможно с кем-то спутать.

Джанлуиджи не всегда творил чудеса в воротах, но его харизмы хватило бы на всех остальных, кто был на поле.

Например, есть новоиспеченный чемпион мира [Эмилиано] Мартинес. Он хороший вратарь, однако в историю войдет только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30», – сказал комментатор.

25 вещей, которых не существовало в мире, когда Буффон начал карьеру: гугл, евро, лазерные указки, первый альбом Эминема

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18 комментариев

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Так Буфон тоже чемпион мира
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Ответ Барсик Юрана
Так Буфон тоже чемпион мира
Ну, так это к слову о том, что оба вратаря имеют в копилке ЧМ, но второго будут помнить всегда потому что он - легенда, а первого вероятнее всего - нет.

Хотя Мартинес, конечно, сделал всё и даже больше для победы на ЧМ и фанаты Аргентины этого не забудут
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Если Черданцев прямо щас все закончит, его через три года никто не вспомнит.
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Дык и тебя забудут, как посредственность, а вот Розанова, например, будут всегда помнить
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Черданцева помнить будут долго как жору-ипотеку.
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Интересно, месседж вроде о Буффоне, но через 2 слова на третье - я, мне, мое. Наши эээ с позв. сказать, журналисты- Чердак, Губер и другое охлопье все только о себе родном.
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Ответ ZA.RMA
Ну, так это к слову о том, что оба вратаря имеют в копилке ЧМ, но второго будут помнить всегда потому что он - легенда, а первого вероятнее всего - нет. Хотя Мартинес, конечно, сделал всё и даже больше для победы на ЧМ и фанаты Аргентины этого не забудут
Его тоже будут помнить всегда у себя на родине
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Ответ ZA.RMA
Безусловно, будут
Многие просто переоценивают память о футболистах. Те кто не видел большую часть карьеры Джиджи не будут помнить его всегда, так как у них свои герои вроде Касильяса или Нойера. Также и у будущих поколений появятся свои футбольные легенды, а фамилию Буффон будут вспомнить немногие кто любит копаться в прошлом. и такие люди будут также прекрасно помнить Мартинеса и его замечательную игру в финале которая помогла Месси выиграть заветный кубок
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Даже провожая легенду половина текста про себя любимого
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Ну так Буффон легенда футбола, а Мартинес только ЧМ на неплохом уровне провёл. Гриша конечно тоже сравнил несравнимое
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Если Бог даст долгую и здоровую жизнь, то и через 10 и через 20 и через 30 буду помнить как Мартинес вытащил серии пенальти против Колумбии на Копе, против Нидерландов и Франции на ЧМ и тот самый сейв в финале в доп время
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Ответ <~Inter~>
Его тоже будут помнить всегда у себя на родине
Безусловно, будут
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Ответ <~Inter~>
Многие просто переоценивают память о футболистах. Те кто не видел большую часть карьеры Джиджи не будут помнить его всегда, так как у них свои герои вроде Касильяса или Нойера. Также и у будущих поколений появятся свои футбольные легенды, а фамилию Буффон будут вспомнить немногие кто любит копаться в прошлом. и такие люди будут также прекрасно помнить Мартинеса и его замечательную игру в финале которая помогла Месси выиграть заветный кубок
Конечно, вы правы.

Допустим, для меня Кас - лучший вратарь, хотя я даже его пиковое время особо не застала (начала смотреть футбол в 2011 году)

✨У каждого поколения - свой герой.✨

Но в любом случае - мы же знаем, что были такие игроки как Пеле и Марадона и они - легенды мирового класса, хотя при этом мало кто видел их игру в «прямом эфире»

Тоже самое будет и с Буффоном будто бы, что его так же будут знать просто как легенду футбола..
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Ответ Wayne Gretzky 99
Если Черданцев прямо щас все закончит, его через три года никто не вспомнит.
с языка снял)
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