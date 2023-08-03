Георгий Черданцев: «Чемпиона мира Мартинеса через 10 лет никто не вспомнит, а Буффона будут помнить вечно»
Георгий Черданцев прокомментировал решение Джанлуиджи Буффона завершить карьеру.
«К сожалению, я никогда в жизни не виделся с Буффоном, не общался. При этом удивительно, что я брал интервью у Дино Дзоффа в позапрошлом году. Было большой победой с ним договориться, потому что он особо ни с кем не разговаривал.
Получилось так, что с предшественником Буффона я поговорил, а с ним самим, что было бы логичнее, нет. Но знаю, что кто-то из коллег показывал Буффону видео с «Буффонищем». Вроде ему понравилось.
Конечно, у меня было много известных фраз: «Пушка страшная», «Мне нужна машина в специальную больницу», «Я сейчас закончу вообще все», но «Буффонище» всегда будет в топе. Ее легко воспроизвести, она подходит под любой контекст.
Меня радует, что даже нынешние дети знают эту фразу, потому что я для них известен больше как комментатор игры FIFA. Когда оказываюсь на каком-то детском турнире, «Буффонище» у детей частенько вырывается.
Так что я благодарен Джанлуиджи за то, что он подарил мне возможность сказать эту фразу. Мы же действие сопровождаем, а не рождаем. В Ливерпуле главным героем был Аршавин, а не я. Так же и с Буффоном.
Джанлуиджи будут помнить всегда. Сейчас голкиперов хороших много, но какие-то они стали все одинаковые. Видимо, у всех тренеров вратарей больших клубов методики приблизительно похожие.
Комплекция у всех киперов тоже одинаковая. У них пропала изюминка, не хватает вратарских личностей. Уже нет такого, чтобы ты мог определить вратаря только по манере его игры. Буффона было невозможно с кем-то спутать.
Джанлуиджи не всегда творил чудеса в воротах, но его харизмы хватило бы на всех остальных, кто был на поле.
Например, есть новоиспеченный чемпион мира [Эмилиано] Мартинес. Он хороший вратарь, однако в историю войдет только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30», – сказал комментатор.
25 вещей, которых не существовало в мире, когда Буффон начал карьеру: гугл, евро, лазерные указки, первый альбом Эминема
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Хотя Мартинес, конечно, сделал всё и даже больше для победы на ЧМ и фанаты Аргентины этого не забудут
Допустим, для меня Кас - лучший вратарь, хотя я даже его пиковое время особо не застала (начала смотреть футбол в 2011 году)
✨У каждого поколения - свой герой.✨
Но в любом случае - мы же знаем, что были такие игроки как Пеле и Марадона и они - легенды мирового класса, хотя при этом мало кто видел их игру в «прямом эфире»
Тоже самое будет и с Буффоном будто бы, что его так же будут знать просто как легенду футбола..