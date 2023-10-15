Литвинов тренируется в общей группе «Спартака». Клуб просил не вызывать его в сборную «в связи с болячками»

Руслан Литвинов восстановился после повреждения.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что «Спартак» попросил не вызывать Литвинова в национальную команду страны «в связи с его болячками».

По информации Metaratings, полузащитник тренируется в общей группе «Спартака».

В матче 11-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (2:2) Литвинов вышел на замену по втором тайме.

Напомним, ранее между «Спартаком» и сборной России возникло недопонимание относительно ситуации со здоровьем Литвинова. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что повреждение игрока усугубилось после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной, в свою очередь, заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника.

Литвинов о «Спартаке» и Абаскале: «Не знаю, почему все решили, что у нас с тренером проблемы. У меня было воспаление – каждый раз решали, играть мне или нет»

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