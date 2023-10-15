Литвинов тренируется в общей группе «Спартака». Клуб просил не вызывать его в сборную «в связи с болячками»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин Руслан Литвинов Здоровье Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Литвинов восстановился после повреждения.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что «Спартак» попросил не вызывать Литвинова в национальную команду страны «в связи с его болячками».

По информации Metaratings, полузащитник тренируется в общей группе «Спартака».

В матче 11-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (2:2) Литвинов вышел на замену по втором тайме.

Напомним, ранее между «Спартаком» и сборной России возникло недопонимание относительно ситуации со здоровьем Литвинова. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что повреждение игрока усугубилось после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной, в свою очередь, заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника.

Литвинов о «Спартаке» и Абаскале: «Не знаю, почему все решили, что у нас с тренером проблемы. У меня было воспаление – каждый раз решали, играть мне или нет»

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2 комментария

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trof
Всё правильно сделали
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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