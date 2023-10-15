Ибрагимович о переходе в «Барсу»: «Это было мечтой каждого в то время. Вылет из ЛЧ от «Интера»? С ВАР все было бы иначе»

Златан Ибрагимович вспомнил об игре за «Барселону», «Милан» и «ПСЖ».

«Переход в «Барселону» был мечтой каждого в то время. В «Интере» я отдал все и хотел расти и совершенствоваться.

Первые полгода прошли хорошо, потом настроение и мысли изменились. Матч против « » в ? Если бы был ВАР, все было бы иначе («Барса» вылетела из турнира, потерпев поражение в полуфинале по сумме двух матчей – Sports.ru).

В «Барсе» я переживал непростое время, тренер [ ] хотел продать меня любой ценой.

Мы играли против « », и сказал мне: «Пойдем с нами после матча». Галлиани приехал ко мне домой, чтобы убедить меня. у меня были хорошие отношения, он дало мне возможность снова улыбаться.

Я не хотел уходить [в « »], я хотел остаться в «Милане». Они продали меня вместе с Тиаго Силвой, но я человек слова, я перешел, и в итоге это время было фантастическим», – сказал .

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