Ибрагимович о переходе в «Барсу»: «Это было мечтой каждого в то время. Вылет из ЛЧ от «Интера»? С ВАР все было бы иначе»

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Златан Ибрагимович вспомнил об игре за «Барселону», «Милан» и «ПСЖ».

«Переход в «Барселону» был мечтой каждого в то время. В «Интере» я отдал все и хотел расти и совершенствоваться.

Первые полгода прошли хорошо, потом настроение и мысли изменились. Матч против «Интера» в Лиге чемпионов? Если бы был ВАР, все было бы иначе («Барса» вылетела из турнира, потерпев поражение в полуфинале по сумме двух матчей – Sports.ru).

В «Барсе» я переживал непростое время, тренер [Пеп Гвардиола] хотел продать меня любой ценой.

Мы играли против «Милана», и Роналдиньо сказал мне: «Пойдем с нами после матча». Галлиани приехал ко мне домой, чтобы убедить меня. С Берлускони у меня были хорошие отношения, он дало мне возможность снова улыбаться. 

Я не хотел уходить [в «ПСЖ»], я хотел остаться в «Милане». Они продали меня вместе с Тиаго Силвой, но я человек слова, я перешел, и в итоге это время было фантастическим», – сказал Ибрагимович.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

32 комментария

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Maxron9
Ответ Jens Provgaard
Конечно иначе, с ВАР бы никогда не удалили Мотту за позорную симуляцию каталонской актрисы Бускетса и Интер прошёл бы ещё увереннее
Или не защитали бы гол Милито из оффсайда..
+46
-23
+23
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Maxron9
Ответ Jens Provgaard
Конечно иначе, с ВАР бы никогда не удалили Мотту за позорную симуляцию каталонской актрисы Бускетса и Интер прошёл бы ещё увереннее
Или не защитали бы гол Милито из оффсайда..
+36
-17
+19
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Jens Provgaard
Конечно иначе, с ВАР бы никогда не удалили Мотту за позорную симуляцию каталонской актрисы Бускетса и Интер прошёл бы ещё увереннее
+48
-33
+15
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Руслан Абакаров
Ответ Yordy
Согласен с Иброй. С ВАР Бускетса бы удалили за симуляцию, а в первой игре Месси получил бы предупреждение за удар локтем в Майкона.
Предупреждения на вар не просматриваются, а мотту все равно бы удалили, так как это вторая желтач карточка была, а не прямая красная.
Дилетант
+16
-10
+6
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Abdul Aziz
Ответ Yordy
Согласен с Иброй. С ВАР Бускетса бы удалили за симуляцию, а в первой игре Месси получил бы предупреждение за удар локтем в Майкона.
там не было симуляции. Только фанатики реала вспоминают этот момент. Там был чистый фол
+13
-9
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Yordy
Согласен с Иброй. С ВАР Бускетса бы удалили за симуляцию, а в первой игре Месси получил бы предупреждение за удар локтем в Майкона.
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+2
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scaryclown/
будь тогда то ВАР,то Барса взяла бы 4 кубка ЛЧ подряд,что и должна была сделать.
+7
-5
+2
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fc_champion
На момент перехода атака Барсы выглядела ужасающе для соперников: Месси, Анри, Ибра
+4
-3
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rigobersong
Ненависть за то как Барселона унижала и продолжает унижать все клубы мира до сих пор не может остановится у болельщиков других клубов:)) Лучшие игроки мира играли в Барселоне, Ибрагимович деклассировал мадридскую черемшу в классико, все мечтали и мечтают играть за Барселону, а объедки остаются реалу!:))
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FC.Barcelona
С ВАР Барса бы прошла и Интер, и Атлетико, а Реал никогда бы не выиграл 3 ЛЧ подряд
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Catalonia is the independent republic
Ответ Jim Korbett
Коррупция это или нет, но невозможно отрицать то, что Барселона получила самое большое количество безумных судейских ошибок в её пользу, которые трудно объяснить просто ошибками, как, например, удаление Ван Перси. И следует помнить, что велика вероятность, что по Лалиге коррупция Барселоны скоро станет доказанным в суде фактом.
А как же три гола Баварии с нарушением, одно из них блокировка Альбы Мюллером, гол Милито с оффсайда, неудаление Баллака, отсутствие пенальти за фол на Это’о, левое удаление Абидаля, чистая рука Хуанфрана...
+1
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Любезный Коссутий
да, Пеп всеми силами пытался выжить Ибру из Барсы
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Jim Korbett
Ответ scaryclown/
будь тогда то ВАР,то Барса взяла бы 4 кубка ЛЧ подряд,что и должна была сделать.
Коррупция это или нет, но невозможно отрицать то, что Барселона получила самое большое количество безумных судейских ошибок в её пользу, которые трудно объяснить просто ошибками, как, например, удаление Ван Перси. И следует помнить, что велика вероятность, что по Лалиге коррупция Барселоны скоро станет доказанным в суде фактом.
+2
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Bunyod Turgunov
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Да, Месси потерялся но потом в следующем году вернулся за кубком и забрал. А в следующем году за календарный год забил 91 голов и отдал 23 голевых передач. Наверное поворотный момент в истории футбола было матч между Барса и Интером)))
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Direct free kick
Ответ fc_champion
На момент перехода атака Барсы выглядела ужасающе для соперников: Месси, Анри, Ибра
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vel
Ответ Jens Provgaard
Конечно иначе, с ВАР бы никогда не удалили Мотту за позорную симуляцию каталонской актрисы Бускетса и Интер прошёл бы ещё увереннее
Ваша память очень избирательна. )

https://youtu.be/DSUms9VuvvQ?si=TC429NGCNW2A6ck2
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Мохнатый55
Ответ Jens Provgaard
Ну да, ведь один гол из оффсайда ломает матч больше красная карточка ,которая рушит абсолютно весь матч к чертям 🤡🤡🤡
Можно забить из офсайда, а потом вдесятером весь матч играть в автобус и выиграть. И зачем ты в конце комментария вставил свою фотографию, да ещё и три раза?
+5
-5
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almatbarsa
Ответ Jens Provgaard
Конечно иначе, с ВАР бы никогда не удалили Мотту за позорную симуляцию каталонской актрисы Бускетса и Интер прошёл бы ещё увереннее
То что Бускетс открывал глаза когда лежал как-то отменяет явную отмашку Мотты??
+14
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Денис Ширинов
С вар бы барселона вообще без чашек была
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С вар у сине-гранатовых актрис было бы намного меньше трофеев
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Opelrus
Горит у буратиновича до сих пор, что не может не радовать)))
0
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