Ибрагимович о Месси в «Интер Майами»: «Американцы могут вернуться к просмотру футбола. Когда я ушел, они снова начали смотреть бейсбол»

Златан Ибрагимович считает, что приход Лионеля Месси возродит интерес к футболу в США.

Летом аргентинский нападающий присоединился к « ».

«Теперь, когда есть , они [американцы] могут вернуться к просмотру футбола. Когда я ушел, они снова начали смотреть бейсбол», – сказал бывший нападающий сборной Швеции.

играл за « » из с 2018 по 2019 год.

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