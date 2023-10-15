Ибрагимович о Месси в «Интер Майами»: «Американцы могут вернуться к просмотру футбола. Когда я ушел, они снова начали смотреть бейсбол»

Теги Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Интер Майами Футбол

Златан Ибрагимович считает, что приход Лионеля Месси возродит интерес к футболу в США.

Летом аргентинский нападающий присоединился к «Интер Майами».

«Теперь, когда есть Месси, они [американцы] могут вернуться к просмотру футбола. Когда я ушел, они снова начали смотреть бейсбол», – сказал бывший нападающий сборной Швеции. 

Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС с 2018 по 2019 год. 

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39 комментариев

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Василий Мармеладов
Наверное единственный медийный персонаж чья заносчивость не вызывает отторжения, лично для меня, а лишь улыбает.
Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
+82
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Василий Мармеладов
Когда Златан выходит на прогулку, он идёт по дороге, а машины едут по тропинке.
+52
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Василий Мармеладов
Ну кто мы такие, чтобы возражать Златану?)))
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Квадратное личико
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
За Алонсой со спортса намного скучнее наблюдать. Однотипные комментарии, глупость, накрутка, банальное botovодство. А какой кайф наблюдать за тем, как адекватные юзеры макают его и указывают его место по жизни. В чём удовольствие смотреть его комментарии?
+24
-3
+21
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Кокич
https://www.sports.ru/football/1115527517-zlatan-o-tom-pochemu-ne-zhenilsya-za-20-let-otnoshenij-ya-delal-predlo.html

Топ-комментарий тот же самый, а авторы как бы разные.
+17
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Streetbor
Ибра мастер слова))
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Надоело париться в бане
Ответ Кокич
https://www.sports.ru/football/1115527517-zlatan-o-tom-pochemu-ne-zhenilsya-za-20-let-otnoshenij-ya-delal-predlo.html Топ-комментарий тот же самый, а авторы как бы разные.
Плюсодрочеры невер чендж))
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+7
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Wizard Harry
Ответ VERBLYUD
Месси за 2 месяца в худшей команде - 2 финала, 1 трофей Ибра за 2 полноценных сезона в ЛА - 0 финалов, 0 трофеев
Как ты утомил везде.
ГДЕ 45й ТРОФЕЙ НЕ ВИЖУ?
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Wizard Harry
Ответ VERBLYUD
Через 2 недели увидишь 8-й ЗМ)
За 5 пенальти в 7 матчах?
Кто-то еще смотрит за золотые мячи, ценность которых - 0 благодаря твоему аргентинскому вору?
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ББ
Ответ VERBLYUD
Месси за 2 месяца в худшей команде - 2 финала, 1 трофей Ибра за 2 полноценных сезона в ЛА - 0 финалов, 0 трофеев
Вообще всем всё равно! Ценность трофеев в МЛС не больше, чем у Саудовской Аравии)
+9
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Vladimir Sokolov
Ибра круче всех трофеев вместе взятых
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movvsar@icloud.com
Ответ Василий Мармеладов
Наверное единственный медийный персонаж чья заносчивость не вызывает отторжения, лично для меня, а лишь улыбает. Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
Ты этот комментарий пишешь к каждой новости про Ибру?
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Marcus-light
Ответ Великий Алонсо
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Он вернулся!
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Analjinn
Бейсбол конечно это просто отвал башки - такое только если с яслей культивировать может понравиться. Какой-то мегаразвод.
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brace
На самом деле, он не про аргентинца, а про себя сказал сейчас.
Как всегда - скромняга...
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Илья Владимирович
Любовь к бейсболу, это серьезная патология, соглашусь с Иброй. Надо всячески ограждать братьев-американцев от этого недуга!
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Алексей Краснов
Могут - это он разрешает или высказывает предположение?
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filippa
когда Златан говорит даже Чак Норис рот закрывает и слушает !
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Leon Petov
Ответ Кокич
https://www.sports.ru/football/1115527517-zlatan-o-tom-pochemu-ne-zhenilsya-za-20-let-otnoshenij-ya-delal-predlo.html Топ-комментарий тот же самый, а авторы как бы разные.
У "Отца Абду" появился конкурент. Или это он и есть
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Любезный Коссутий
Ответ Алексей Краснов
Могут - это он разрешает или высказывает предположение?
разрешает, естественно 😁

«Пришел, увидел, победил. Спасибо „Гэлакси“ за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Фанатам клуба скажу: вы хотели Златана, я показал вам Златана. Не стоит благодарности. История продолжается … Теперь вернитесь к просмотру бейсбола»
14 ноября 2019
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Фауст
Ответ Кокич
https://www.sports.ru/football/1115527517-zlatan-o-tom-pochemu-ne-zhenilsya-za-20-let-otnoshenij-ya-delal-predlo.html Топ-комментарий тот же самый, а авторы как бы разные.
а мне не жалко. водный знак для комментов вводить будешь?
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Андрей Меньшиков
Ответ Куколд24
байтит носатый
В каком смысле байтит?
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Said Saidov
Ответ Василий Мармеладов
Наверное единственный медийный персонаж чья заносчивость не вызывает отторжения, лично для меня, а лишь улыбает. Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
Потому, что все привыкли)))
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ребе
Ответ VERBLYUD
Месси за 2 месяца в худшей команде - 2 финала, 1 трофей Ибра за 2 полноценных сезона в ЛА - 0 финалов, 0 трофеев
не в теме ваще но не лоханулся ли бэкс пройдя таки мимо
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Амиржан Таубалды
Златан ахаххахах
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