Ибрагимович о Месси в «Интер Майами»: «Американцы могут вернуться к просмотру футбола. Когда я ушел, они снова начали смотреть бейсбол»
Златан Ибрагимович считает, что приход Лионеля Месси возродит интерес к футболу в США.
Летом аргентинский нападающий присоединился к «Интер Майами».
«Теперь, когда есть Месси, они [американцы] могут вернуться к просмотру футбола. Когда я ушел, они снова начали смотреть бейсбол», – сказал бывший нападающий сборной Швеции.
Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС с 2018 по 2019 год.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Пусть даже Златан миллион раз повторит, что все и всегда говорит на серьезных щах)
Топ-комментарий тот же самый, а авторы как бы разные.
ГДЕ 45й ТРОФЕЙ НЕ ВИЖУ?
Кто-то еще смотрит за золотые мячи, ценность которых - 0 благодаря твоему аргентинскому вору?
Как всегда - скромняга...
«Пришел, увидел, победил. Спасибо „Гэлакси“ за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Фанатам клуба скажу: вы хотели Златана, я показал вам Златана. Не стоит благодарности. История продолжается … Теперь вернитесь к просмотру бейсбола»
14 ноября 2019