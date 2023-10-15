«Реал» для Бензема хочет организовать прощальный матч с «Аль-Иттихадом» на «Сантьяго Бернабеу» (Marca)

«Реал» может организовать прощальный матч для Карима Бензема.

Бензема покинул «Реал» этим летом, перейдя в «Аль-Иттихад». Француз провел в составе мадридского клуба 14 лет.

Как сообщает Marca, «Реал» планирует организовать товарищеский матч с «Аль-Иттихадом» на « », чтобы отдать дань уважения Бензема.

Отмечается, что форвард сохранил теплые отношения с бывшими партнерами по «Реалу» и руководством клуба. При этом возвращаться в европейский футбол в будущем Бензема не планирует.

За время выступлений в составе «Реала» Бензема завоевал 25 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч».

Француз забил за «сливочных» 353 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба после Криштиану Роналду.

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