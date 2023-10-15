«Реал» для Бензема хочет организовать прощальный матч с «Аль-Иттихадом» на «Сантьяго Бернабеу» (Marca)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Сантьяго Бернабеу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Реал» может организовать прощальный матч для Карима Бензема.

Бензема покинул «Реал» этим летом, перейдя в «Аль-Иттихад». Француз провел в составе мадридского клуба 14 лет.

Как сообщает Marca, «Реал» планирует организовать товарищеский матч с «Аль-Иттихадом» на «Сантьяго Бернабеу», чтобы отдать дань уважения Бензема.

Отмечается, что форвард сохранил теплые отношения с бывшими партнерами по «Реалу» и руководством клуба. При этом возвращаться в европейский футбол в будущем Бензема не планирует.

За время выступлений в составе «Реала» Бензема завоевал 25 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч».

Француз забил за «сливочных» 353 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба после Криштиану Роналду.

Путь Бензема – вдохновение. Он прошел через насмешки и свист, а уходит легендой «Реала»

Первый матч Бензема на «Бернабеу» был... против «Аль-Иттихада»! Сыграл через три недели после трансфера из «Лиона»

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25 комментариев

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corazón blanco
Было бы красивая история. Тем более формально прощальный матч был у Карима, но почему бы не отдать дань уважения легенде еще раз.
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ZA.RMA
Ответ Штаны Габора Кирая
Для Рауля и Касильяса прощальных матчей не проводили, а для бревнзема проводят? Вот она любовь вардрида к своим легендам...
как понять что пользователь ребенок:

- Бревнзема
- Вардрид

может еще напишите «бебебе»?)
+9
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+8
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ZA.RMA
Карим заслужил снова оказаться на Бернабеу под овации мадридистов ✨
+6
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+4
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Talgat Ergeshov
очень достойно! легенда более,чемдостоин...
+5
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Юсуф Тагоев
Приятно что Реал не забыл труд Бензема, который сделал очень-очень много невероятного в Реале!❤️✨
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Demyan Grachev
Ответ Штаны Габора Кирая
Для Рауля и Касильяса прощальных матчей не проводили, а для бревнзема проводят? Вот она любовь вардрида к своим легендам...
быстро на урок русского языка!!
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Dottore
Достойное решение клуба ! Бензема заслужил такое уважение со стороны Великой команды!
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Ферзь на р1
Достойно! Барселона с Месси так и не смогла проводить красиво, чувствуете разницу?
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Пинающий Достоинства
Хороший ход!! Плюс популяризация Реала на ближнем востоке
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Михаил Опякин
Почему не с Лионом?
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Merdan Ataberdiyev
Буду рад увидеть его ещё раз на Santiago Bernabeu.
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RokeSantaCruz
Если бы Олас не ушёл из Лиона, думаю и там бы поиграть мог
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ivan Morozov 20
респект бензема за то что не позволил мчк выгнать его сцаными тряпками через год, как касильяса, рауля и рамоса, а ушел самостоятельно 👍
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Евгений Суворов
Достойно ,Бензема заслужил.
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Cyle Rayner
Ответ Штаны Габора Кирая
Для Рауля и Касильяса прощальных матчей не проводили, а для бревнзема проводят? Вот она любовь вардрида к своим легендам...
У Рауля и Каса не было зм)))
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Mega• Battman
Ответ Штаны Габора Кирая
Для Рауля и Касильяса прощальных матчей не проводили, а для бревнзема проводят? Вот она любовь вардрида к своим легендам...
что?? когда родился?? я помню матч Рауля где он один тайм провел за катарский клуб а второй тайм за реал Мадрид. критин
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