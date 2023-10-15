«Если Семак сменит гражданство, он может возглавить сборную Чехии. Сейчас россиянин в Европе не сможет работать». Петржела о тренере «Зенита»

Властимил Петржела оценил шансы Сергея Семака получить предложение из Европы.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную.

Но пока он русский, это невозможно – российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать», – сказал бывший главный тренер « ».

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