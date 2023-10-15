«Если Семак сменит гражданство, он может возглавить сборную Чехии. Сейчас россиянин в Европе не сможет работать». Петржела о тренере «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия сборная Чехии по футболу Властимил Петржела натурализация Футбол

Властимил Петржела оценил шансы Сергея Семака получить предложение из Европы.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную.

Но пока он русский, это невозможно – российский тренер на сегодня нигде в Европе не сможет работать», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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16 комментариев

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igls54
На кой Семаку сдалась сборная Чехии?
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alexmixer9
Без обид, но Семак не сможет работать в Европе потому что он там никому не нужен, а не из-за того что он русский
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hiper26
Ответ OldRedWhite
Тогда уж и им Карпина ?
Карпина в Эстонию:)
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OldRedWhite
В рамках жеста доброй воли :
Семак Чехию , а Петржела Россию !
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MosesPray
А до этого наши там на расхват были, как в НХЛ
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Михаил Опякин
Этому товарищу больше не наливать
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Амин Чич
В сборной Чехии нет столько бразильцев
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Pertinax Gandi
Ну почему же. Суперстас работал в Венгрии ещё недавно (хотя у него вроде и австрийский паспорт есть). Кержаков в Сербии вроде тренирует, хотя давно ничего о нём не слышал, может и уволился уже.
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андрэ
Угомоните его
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Доктор Верховцев
А если Семак сменит гражданство, то перестанет быть русским?
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hiper26
Ответ OldRedWhite
В рамках жеста доброй воли : Семак Чехию , а Петржела Россию !
Личка тогда уж.
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OldRedWhite
Ответ hiper26
Личка тогда уж.
Тогда уж и им Карпина ?
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OldRedWhite
Ответ hiper26
Карпина в Эстонию:)
Согласен !
Где родился там и пригодился !
Хотя , тогда и Семака нельзя )
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Vatikan
Ответ Сергей Жарковский
А с чего бы вдруг Богдановичу менять гражданство? Или я что-то пропустил?
Прочитайте вчерашнее интервью огромное. Там он все рассказал, почему хочет его поменять
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