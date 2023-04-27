Властимил Петржела: «Семака не возьмут работать за границу. Это проблема для его роста»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела прокомментировал работу Сергея Семака на посту тренера «Зенита».

«Семак по количеству титулов может превзойти Газзаева и Романцева. Два титулованных тренера были постарше, а Семак – молодой специалист. У него еще все впереди. Но ему не везет, потому что его не возьмут работать за границу. Поэтому для его роста это проблема.

Не сказал бы, что тяжело быть тренером «Зенита». На сегодняшний день это самый богатый клуб, и там легче работать, чем в других командах, где нет качественных иностранцев.

Не знаю, как бы работал Семак в клубе с небольшим бюджетом, повезло бы ему или нет. Он начинал в «Зените» и не был в других командах.

Семак может быть главным тренером сборной России. Но сейчас это не нужно. Нет европейских турниров. Зачем? Сейчас русский спорт – это проблема», – сказал бывший тренер «Зенита». 

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12 комментариев

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LeakAGE
а в Уфе кто работал? барабашка?
+4
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Varenicks
Видимо Уфа уже не считается за команду...
+2
0
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Spartakus1984
Два титулованных тренера были постарше(с) Романцев возглавил Спартак в 35 лет если что.
+1
0
+1
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Direct free kick
Ответ Spartakus1984
Два титулованных тренера были постарше(с) Романцев возглавил Спартак в 35 лет если что.
Но и закончил то он в 29 лет. а не 36
+1
0
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ygcn5c2ty9
Рост 178 у Семака, если кому-то интересно
+3
-3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
чета надоел
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Андрей Ермолаев
Ростом не вышел
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за зенит
По моему билеберда какая-то...
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Omega-3
Из пражского казино "Уфа" не видна...
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Тиль Улленшпигель
Финал ЛЧ. ПСЖ сравнивает счёт в основное время, благодаря своевременным заменам Семака (которого назначили за день до матча), и выигрывает по пенальти. Всеобщее ликование, Париж в огне! Режиссёр показывает крупным планом тренера Спарты (которая в полуфинале не оставила камня на камне от Зенита) Петржелу. Петржела подавлен и в полном недоумении... Голос у барной стойки: "Властимил, просыпайтесь! Светлое или тёмное?" Властимил раздраженно: "Водочки мне, водочки!"
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