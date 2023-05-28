Властимил Петржела: «Легко быть тренером «Зенита». Семак не отпустит свое место. Его не позовут ни в один европейский клуб»

Властимил Петржела оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Семак возглавил « » в мае 2018 года. Под его руководством питерцы пять раз подряд стали чемпионами России.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать.

Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб.

хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», – сказал бывший тренер петербургского клуба.

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