Властимил Петржела: «Легко быть тренером «Зенита». Семак не отпустит свое место. Его не позовут ни в один европейский клуб»
Властимил Петржела оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством питерцы пять раз подряд стали чемпионами России.
«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать.
Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб.
Семаку хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», – сказал бывший тренер петербургского клуба.
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На словах все просто
Романцев в эпоху тотального безденежья и легионеров уровня Робсона на протяжении 10 лет держал уровень, позволяющий доходить до полуфиналов крупных европейских турниров!
Семак же постоянно трусил в ЛЧ, из-за чего Зенит даже не мог выйти из группы
популярная схема нынче)))