Властимил Петржела: «Легко быть тренером «Зенита». Семак не отпустит свое место. Его не позовут ни в один европейский клуб»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством питерцы пять раз подряд стали чемпионами России.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать.

Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб.

Семаку хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», – сказал бывший тренер петербургского клуба.

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35 комментариев

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U
Откуда вообще разговоры, что Семака позовут в Европу?
+27
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dmitry.tchidakin
Ответ U
Откуда вообще разговоры, что Семака позовут в Европу?
Потому что он лучший тренер в истории российского и советского футбола. Миллер скоро это объявит
+12
0
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Константин Михайлович
У Манчини что то не получилось
+10
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+6
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Н.Ф.
Петржела никогда не сорвёт в казино jackpot.
+9
-3
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BaltikaSPb
Придти в команду и разгребсти весь шлак оставшийся после Манчини, построить одну игровую модель, после ухода Азмуна и Дзюбы перейти на другую
Найти взаимопонимание со всеми "звездами"
Наладить взаимоотношения между бразилами и нашими игроками что бы команда не развалилась из за внутренних конфликтов
На словах все просто
+8
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Васильев Василий
Ответ </c/>
ахахахаха, очевидные вещи, Семак после зенита ничего ни где не выиграет, да и тут если бы не судейский корпус и лояльность руководства рфс были бы проблемы...
Манчини после Зенита чемпионат Европы выиграл,так что не балаболь ромбоголовый .
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Васильев Василий
а Кому было тяжело,может Виллащ Боашу у которого были праймовые Витцель ,Данни и Халк и вместо чкмпионств 2-3 места...
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Roma Dep
Ответ Seven2482
уровень Семака за рубежом это словацкая Жилина или польський Рух
С чего бы? Он ученик спаллетти и адвокаата. Первый недавно стал чемпионом италии и записал очередное видео с респектом в том числе Семаку. Сам богданыч гибкий тренер, умеет давать результат. Вывел Уфу в еврокубки, разбитый и деморализованный Зенит сделал гегемоном, причем первый год работал по системе «давай сам а мы поглядим». В бытность игроком выходил в том числе и за псж, реноме и язык есть. Это не плюша слуцкий. И думаю в той же голландии вполне добился бы успеха с условным псв или феенордом
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Ответ Сергей48
На месте Семака, взял бы какой-нибудь клуб аутсайдер, и довёл бы его как минимум до призов?! Тем самым доказал бы свою состоятельность, как тренер профессионал и ответил бы этим недоброжелателям.
сам то веришь? он ни с одной командой второй восьмёрки ничего не добьётся существенного..
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igls54
Отпустите уже лудомана со спортса
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TheSportNik
Семака некуда не позовут и будет он , как Романцев рыбу сейчас ловит, а Серега кришнаитом станет или продолжит увеличивать народонаселение России, там у него детей наверно 10+ и внуков столько же.
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Удар Кержакова
У Власты похоже была плохая ночь в казино.
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strannik
Ревнует свою бывшую.Бывает
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Константин Михайлович
Ответ analogia
У Манчини был всего один сезон в 17-18 году, мало того, что тогда в РПЛ была хоть какая то конкуренция, так и у него в составе не было ни Барриоса, ни Ракицкого и многих других, кого купили после него, какой смысл его постоянно вспоминать, для галочки ? А факты и аргументы для слабоумных ?
Зато были Иванович,Кришито,Паредес.Он проиграл не только чемпионство Локо который собрал сбитых лётчиков,но умудрился даже в 3 не попасть
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analogia
Ответ Константин Михайлович
У Манчини что то не получилось
У Манчини был всего один сезон в 17-18 году, мало того, что тогда в РПЛ была хоть какая то конкуренция, так и у него в составе не было ни Барриоса, ни Ракицкого и многих других, кого купили после него, какой смысл его постоянно вспоминать, для галочки ? А факты и аргументы для слабоумных ?
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Евгений Кузнецов
Ответ TheSportNik
Семака некуда не позовут и будет он , как Романцев рыбу сейчас ловит, а Серега кришнаитом станет или продолжит увеличивать народонаселение России, там у него детей наверно 10+ и внуков столько же.
сравнивать Семака с Романцевым - не корректно

Романцев в эпоху тотального безденежья и легионеров уровня Робсона на протяжении 10 лет держал уровень, позволяющий доходить до полуфиналов крупных европейских турниров!

Семак же постоянно трусил в ЛЧ, из-за чего Зенит даже не мог выйти из группы
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Сергей48
Ответ </c/>
сам то веришь? он ни с одной командой второй восьмёрки ничего не добьётся существенного..
Я не знаю?…просто поступил бы так сам, если бы был в этом уверен!
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Юрий Кечко
Легко давай интервью когда не на красную не зашло
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analogia
Ответ Игорь М.
А кто мешал вместо Кранневиттера купить Барриоса, а вместо Мамманы Ракицкого? Семак мешал? Напомню, что Манчини слил на тот состав 80-90 миллионов, при том, что Ракицкий+Барриос+Азмун получились меньше 50 миллионов. Кто виноват, что Манчини слил Шатова (забил гол в ворота Зенита) и Дзюбу (забил гол в ворота Зенита), а вместо Артёма взял Зе?
А я и не знал, что Манчини в зените был по совместительству и тренером и ответственным за трансферы. Думаете он лично продвигал кандидатуру Заболотного в зенит ? Вот это да 😅. Вы давно кстати проходили диспансеризацию ?
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Igor Molchanov
Ответ Игорь М.
А кто мешал вместо Кранневиттера купить Барриоса, а вместо Мамманы Ракицкого? Семак мешал? Напомню, что Манчини слил на тот состав 80-90 миллионов, при том, что Ракицкий+Барриос+Азмун получились меньше 50 миллионов. Кто виноват, что Манчини слил Шатова (забил гол в ворота Зенита) и Дзюбу (забил гол в ворота Зенита), а вместо Артёма взял Зе?
Да манчини в середине сезона уже был мыслями в сборной Италии, там кого не покупай - разницы ноль
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Ёшимин Бональдо
Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. -
популярная схема нынче)))
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градус ненависти
Ответ Константин Михайлович
У Манчини что то не получилось
Он и не собирался, к сожалению. Если Пеп тупо забьет, у него тоже не получится
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Ростов-на-Дону
Ну, прав Ржела: Семак там, в "проекте", так - для мебели.
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За наш футбол!
Власта да помним мы тебя,и где-то в душе даже любим.,так что не переживай,ложись поспи и вечером обрушишь какое-нибудь казино.
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interested
Чех истекает жёлчью в отношении "Зенита", Семака. и вообще России, в духе настроений в Чехии.
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