Неймар, Винисиус и Ришарлисон могли присутствовать на вечеринке с девушками-инфлюэнсерами перед игрой с Венесуэлой

Теги Сборная Бразилии по футболу сборная Венесуэлы по футболу Ришарлисон Винисиус Жуниор Футбол

Неймар, Винисиус и Ришарлисон могли присутствовать на вечеринке с девушками-инфлюэнсерами.

Вечеринка могла состояться перед игрой с Венесуэлой (1:1) в квалификации ЧМ-2026.

Об этом рассказал журналист Матеус Балди.

«Не столько ничья сборной Бразилии с Венесуэлой стала темой для разговоров в Куябе, сколько возможная «вечеринка» с участием некоторых игроков, которая якобы состоялась вчера, в четверг 12-го.

В аудиозаписи, распространяемой по WhatsApp, женщина указывает, что Неймар мог остаться с Ребекой Рибейро, Винисиус – с Летисией Согиро, а Ричарлисон – с Ритой Лопес.

В видеоролике, который также распространяется в столице штата Мату-Гросу, некоторые люди отмечают, что блондинка на снимке – это Согиро, выходящая из отеля, в котором утром остановилась сборная Бразилии.

Вчера Ребека, которую называют предполагаемой любовницей Неймара, даже разместила в интернете фотографию с футболистом, назвав его «братом», а сегодня, после всех споров в городе, она опубликовала видео, в котором рассказала о слухах.

Ребека даже пригрозила подать в суд на некоторых людей. Летисия и Рита пока не дали комментариев на своих страницах в соцсетях. Что вы думаете?» – написал Балди в инстаграме.

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4 комментария

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corazón blanco
А говорят, что бразильцы уже не те. Рональдиньо, Роналдо и Адриано одобряют. Правда раньше поколение и там и там были лучшие.
+2
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+2
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Стахович
Ш - инфлюэнсер
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Tristan...
Ну кто так новости оформляет? Где ссылки на страницы и видео с вечеринки? Самим искать чтоли?!
0
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