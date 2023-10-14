Неймар, Винисиус и Ришарлисон могли присутствовать на вечеринке с девушками-инфлюэнсерами перед игрой с Венесуэлой

Неймар, Винисиус и Ришарлисон могли присутствовать на вечеринке с девушками-инфлюэнсерами.

Вечеринка могла состояться перед игрой с Венесуэлой (1:1) в квалификации ЧМ-2026.

Об этом рассказал журналист Матеус Балди.

«Не столько ничья сборной Бразилии с Венесуэлой стала темой для разговоров в Куябе, сколько возможная «вечеринка» с участием некоторых игроков, которая якобы состоялась вчера, в четверг 12-го.

В аудиозаписи, распространяемой по WhatsApp, женщина указывает, что Неймар мог остаться с Ребекой Рибейро, Винисиус – с Летисией Согиро, а Ричарлисон – с Ритой Лопес.

В видеоролике, который также распространяется в столице штата Мату-Гросу, некоторые люди отмечают, что блондинка на снимке – это Согиро, выходящая из отеля, в котором утром остановилась сборная Бразилии.

Вчера Ребека, которую называют предполагаемой любовницей Неймара, даже разместила в интернете фотографию с футболистом, назвав его «братом», а сегодня, после всех споров в городе, она опубликовала видео, в котором рассказала о слухах.

Ребека даже пригрозила подать в суд на некоторых людей. Летисия и Рита пока не дали комментариев на своих страницах в соцсетях. Что вы думаете?» – написал Балди в инстаграме.

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