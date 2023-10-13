Тренер Бразилии о броске в Неймара пакета с попкорном: «Это неуважение, я не одобряю. Проклятия и свист – это нормально»

Теги Сборная Бразилии по футболу происшествия болельщики сборная Венесуэлы по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Питание Футбол

Тренер сборной Бразилии осудил фаната, бросившего попкорн в Неймара.

Инцидент произошел этой ночью после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Когда форвард «Аль-Хилаля» направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном. Бразилец ответил: «В жопу себе его засунь».

«Я абсолютно не одобряю это. Проклятия и свист – это нормально. Бросание пакета с попкорном ни к чему не приведет. Это неуважение по отношению к тем, кто приехал играть и старался сделать все, что мог.

Мы могли забить второй гол, третий, четвертый. Мы плохо заканчиваем игры, не должны были пропускать», – сказал Диниз. «Мы плохо завершили матчи. Мы также не должны были пропускать гол Венесуэлы. Но команда провела неплохую игру», – сказал Фернандо Диниз.

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8 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Главное пустую пластиковую бутылку Нею с трибуны не показывать болелам- у него может паническая атака начаться и открыться перелом черепа!
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Мукунку хороший
Мы попкорн не едим.. Нам бы мяска.. или фруктов заморских))
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Aleksey Yashin
Выбрасывать еду - плохо, даже в Неймара
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Стахович
Неймару всегда же по жизни не хватает денег.Может болела с благими намерениями просто хотел накормить его?
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Алексей Петров
банан
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Bogomdor
А кулёк с сэмками?
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