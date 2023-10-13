Тренер Бразилии о броске в Неймара пакета с попкорном: «Это неуважение, я не одобряю. Проклятия и свист – это нормально»

Тренер сборной Бразилии осудил фаната, бросившего попкорн в Неймара.

Инцидент произошел этой ночью после матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой (1:1). Когда форвард « » направлялся в подтрибунное помещение, один из болельщиков бросил в него пакет с попкорном. Бразилец ответил: «В жопу себе его засунь».

«Я абсолютно не одобряю это. Проклятия и свист – это нормально. Бросание пакета с попкорном ни к чему не приведет. Это неуважение по отношению к тем, кто приехал играть и старался сделать все, что мог.

Мы могли забить второй гол, третий, четвертый. Мы плохо заканчиваем игры, не должны были пропускать», – сказал Диниз. «Мы плохо завершили матчи. Мы также не должны были пропускать гол Венесуэлы. Но команда провела неплохую игру», – сказал .

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