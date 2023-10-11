Шапи опубликовал пост о ситуации в Израиле, который истолковали как поддерживающий Палестину. Экс-игрок «Хапоэля» заявил, что его неправильно поняли

Магомеда-Шапи Сулейманова раскритиковали за пост о Палестине.

Напомним, полузащитник греческого «Ариса», права на которого принадлежат « », выступал за израильский «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды в сезоне-2022/23.

Как сообщает Sport5, Сулейманов опубликовал в инстаграме цитату о конфликте Израиля и Палестины на фоне вторжения сил ХАМАС, которую истолковали как поддерживающий Палестину. Вскоре удалил пост.

«Те, кто продал Палестину, не освободят ее. Освобождение Палестины будет в крови, но ее продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь», – говорилось в посте.

Бывший одноклубник по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль гневно отреагировал на пост полузащитника.

«Ты мне больше не друг 🤮», – написал Хатуэль, опубликовав скриншот публикации Шапи.

Впоследствии Сулейманов объяснил, что его публикация в соцсетях была истолкована неверно.

«То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее. Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.

Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками « », моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать ее силой.

Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей. Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.

Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это еще раз. Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», – сказал футболист.

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