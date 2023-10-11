Шапи опубликовал пост о ситуации в Израиле, который истолковали как поддерживающий Палестину. Экс-игрок «Хапоэля» заявил, что его неправильно поняли
Магомеда-Шапи Сулейманова раскритиковали за пост о Палестине.
Напомним, полузащитник греческого «Ариса», права на которого принадлежат «Краснодару», выступал за израильский «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды в сезоне-2022/23.
Как сообщает Sport5, Сулейманов опубликовал в инстаграме цитату о конфликте Израиля и Палестины на фоне вторжения сил ХАМАС, которую истолковали как поддерживающий Палестину. Вскоре удалил пост.
«Те, кто продал Палестину, не освободят ее. Освобождение Палестины будет в крови, но ее продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь», – говорилось в посте.
Бывший одноклубник Шапи по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль гневно отреагировал на пост полузащитника.
«Ты мне больше не друг 🤮», – написал Хатуэль, опубликовав скриншот публикации Шапи.
Впоследствии Сулейманов объяснил, что его публикация в соцсетях была истолкована неверно.
«То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее. Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.
Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками «Хапоэль Беер-Шева», моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать ее силой.
Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей. Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.
Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это еще раз. Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», – сказал футболист.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Адекватнее 50% местных советских одобрятелей моджахедов, радостно режущих мирное население под камеры ;)
по такой логике, если завтра пьяный дурачок собьет на дороге насмерть ребенка, то отец этого умершего ребенка, в праве ворваться в дом пьяного водителя и расстрелять его детей, потому что они могут вырастить такими же отбитыми водителями? Удивительно как находятся люди которые осуждают одних и оправдывают других, ведь те "просто отвечают" и что оказывается убивать в ответ можно и там "дети вырастут террористами" и их нужно истребить заранее. Но откуда они знают кто из них вырастет? а вдруг среди них растет новый лидер который остановит этот конфликт и создаст мир на своей Земле или кто-то думает многочисленными убийствами детей, Израиль делает лучше? делает добро? истребить всех у них никогда не получится, это физически невозможно, Израиль этими глупыми ответными убийствами мирных жителей, собственными руками растит новых арабов которые видели в детстве как их друзей (по детству) убивают и их родителей убивают и которые вырастут по итогу на максимальной неприязни к Израилю и будут мстить и поэтому этот конфликт никогда не закончится. Израиль всё делает чтобы этот конфликт уже 70 лет продолжался и Израиль НИКОГДА не был в этом конфликте ДОБРОЙ СТОРОНОЙ, потому что в этом конфликте нет "добра и зла", это конфликт где одни террористы воюют любыми способами с другими террористами. Израиль лишь строят из себя "хорошую сторону", мол мы просто защищаемся... а по факту они и есть агрессор, которые сами всё это начали много-много лет назад, потому что арабы не просыпались просто так с мыслями "с этого дня - мы ненавидим евреев".
Проблема лишь в том,что евреи не воспринимают палестинцев равными себе.Последние 70 лет подтверждают.
Если кого то не гонят в газовые камеры или на расстрел,то это совершенно не означает,что им уготована лучшая участь.
Отключим водоснабжение, электроэнергию,отбомбимся по гражданским объектам,объявим людей "животными"...
Адольф,просыпайся! Беньямин на проводе ...
осуждающие ответные жестокие действия израиля почему то не осуждают с таким же рвением жестокое нападение хамасовцев на израиль.
видимо, расстрелы из автоматов хамасовцами мирных граждан в их глазах выглядят менее жестокими (а если точнее наверно менее эффектными), чем руины жилых домов в газе после бомбардировок ввс израиля, к зверствам хамасовцев они почему то равнодушнее, но ведь это же лицемерие
на земли Палестины - всунули евреев.
Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан - разбомбили к нищете ( которые жили по своим традициям).
теперь всем подряд навязывают БЛМ, ЛГБТ