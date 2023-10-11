Шапи опубликовал пост о ситуации в Израиле, который истолковали как поддерживающий Палестину. Экс-игрок «Хапоэля» заявил, что его неправильно поняли

Теги премьер-лига Россия Арис высшая лига Греция высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Краснодар Политика соцсети Магомед-Шапи Сулейманов Ротем Хатуэль религия Футбол

Магомеда-Шапи Сулейманова раскритиковали за пост о Палестине.

Напомним, полузащитник греческого «Ариса», права на которого принадлежат «Краснодару», выступал за израильский «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды в сезоне-2022/23.

Как сообщает Sport5, Сулейманов опубликовал в инстаграме цитату о конфликте Израиля и Палестины на фоне вторжения сил ХАМАС, которую истолковали как поддерживающий Палестину. Вскоре удалил пост.

«Те, кто продал Палестину, не освободят ее. Освобождение Палестины будет в крови, но ее продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь», – говорилось в посте.

Бывший одноклубник Шапи по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль гневно отреагировал на пост полузащитника.

«Ты мне больше не друг 🤮», – написал Хатуэль, опубликовав скриншот публикации Шапи.

Впоследствии Сулейманов объяснил, что его публикация в соцсетях была истолкована неверно.

«То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее. Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.

Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками «Хапоэль Беер-Шева», моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать ее силой.

Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей. Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.

Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это еще раз. Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», – сказал футболист.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

84 комментария

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Arty Novikoff
Неудивительно, что не поняли. Так как понять не это могут не все, а только те, кто поняли, но не это. Кроме тех, кто понял.
+52
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евГений
Не думал, что скажу это, но Шапи молодец. В первую очередь, ХАМАС своими зверствами поставляет именно обычных палестинцев под удары.

Адекватнее 50% местных советских одобрятелей моджахедов, радостно режущих мирное население под камеры ;)
+25
-10
+15
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Тюменский медвежонок
одним можно - они добро, другим нельзя - они плохие. главное не запутаться.
по такой логике, если завтра пьяный дурачок собьет на дороге насмерть ребенка, то отец этого умершего ребенка, в праве ворваться в дом пьяного водителя и расстрелять его детей, потому что они могут вырастить такими же отбитыми водителями? Удивительно как находятся люди которые осуждают одних и оправдывают других, ведь те "просто отвечают" и что оказывается убивать в ответ можно и там "дети вырастут террористами" и их нужно истребить заранее. Но откуда они знают кто из них вырастет? а вдруг среди них растет новый лидер который остановит этот конфликт и создаст мир на своей Земле или кто-то думает многочисленными убийствами детей, Израиль делает лучше? делает добро? истребить всех у них никогда не получится, это физически невозможно, Израиль этими глупыми ответными убийствами мирных жителей, собственными руками растит новых арабов которые видели в детстве как их друзей (по детству) убивают и их родителей убивают и которые вырастут по итогу на максимальной неприязни к Израилю и будут мстить и поэтому этот конфликт никогда не закончится. Израиль всё делает чтобы этот конфликт уже 70 лет продолжался и Израиль НИКОГДА не был в этом конфликте ДОБРОЙ СТОРОНОЙ, потому что в этом конфликте нет "добра и зла", это конфликт где одни террористы воюют любыми способами с другими террористами. Израиль лишь строят из себя "хорошую сторону", мол мы просто защищаемся... а по факту они и есть агрессор, которые сами всё это начали много-много лет назад, потому что арабы не просыпались просто так с мыслями "с этого дня - мы ненавидим евреев".
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ReneHoseman
Между прочим, пояснил он всё правильно, большинство жителей газы против хамаса, но они молчат, потому что там нет законов. Как и ливан бессилен перед хезбалой, которая практически завладела югом ливана. Все-таки лучшее правило, в чужой стране делай меньше заявлений, трудности перевода и незнание менталитета местных, и тебя неправильно поймут
+11
-3
+8
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евГений
Ответ Егор Крид58
именно запад и навязывает миру свою идеологию и ценности, на земли Палестины - всунули евреев. Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан - разбомбили к нищете ( которые жили по своим традициям). теперь всем подряд навязывают БЛМ, ЛГБТ
Надеюсь ты это глядя на видео убитых туристов с фестиваля говоришь, лицемер
+15
-8
+7
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Красная стрела
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Знаешь, Израиль совершил много деяний на Ближнем востоке. Бомбежек, вторжений. Но то что устроил Хамас - это ужасно. И мерзко. И потом, ты думаешь просто так укро оружие у них? Радикальные исламисты не поддержали украину? Причём дружба давняя, в Чеченские украинские националисты были на стороне боевиков. Так что Палестину поддерживать такое себе. У нас есть одна сторона - Россия. На всё остальное нужно смотреть через призму её интересов.
+17
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Матвей Суицидин
такое ощущение, что Шапи по пьяни формулировал свой пост, при этом пытаясь изъясниться как мудрец. не удивительно, что пришлось потом переобъяснять все.
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+6
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Bayern2004
Ответ Тюменский медвежонок
одним можно - они добро, другим нельзя - они плохие. главное не запутаться. по такой логике, если завтра пьяный дурачок собьет на дороге насмерть ребенка, то отец этого умершего ребенка, в праве ворваться в дом пьяного водителя и расстрелять его детей, потому что они могут вырастить такими же отбитыми водителями? Удивительно как находятся люди которые осуждают одних и оправдывают других, ведь те "просто отвечают" и что оказывается убивать в ответ можно и там "дети вырастут террористами" и их нужно истребить заранее. Но откуда они знают кто из них вырастет? а вдруг среди них растет новый лидер который остановит этот конфликт и создаст мир на своей Земле или кто-то думает многочисленными убийствами детей, Израиль делает лучше? делает добро? истребить всех у них никогда не получится, это физически невозможно, Израиль этими глупыми ответными убийствами мирных жителей, собственными руками растит новых арабов которые видели в детстве как их друзей (по детству) убивают и их родителей убивают и которые вырастут по итогу на максимальной неприязни к Израилю и будут мстить и поэтому этот конфликт никогда не закончится. Израиль всё делает чтобы этот конфликт уже 70 лет продолжался и Израиль НИКОГДА не был в этом конфликте ДОБРОЙ СТОРОНОЙ, потому что в этом конфликте нет "добра и зла", это конфликт где одни террористы воюют любыми способами с другими террористами. Израиль лишь строят из себя "хорошую сторону", мол мы просто защищаемся... а по факту они и есть агрессор, которые сами всё это начали много-много лет назад, потому что арабы не просыпались просто так с мыслями "с этого дня - мы ненавидим евреев".
Абсолютно верно.
Проблема лишь в том,что евреи не воспринимают палестинцев равными себе.Последние 70 лет подтверждают.
Если кого то не гонят в газовые камеры или на расстрел,то это совершенно не означает,что им уготована лучшая участь.
Отключим водоснабжение, электроэнергию,отбомбимся по гражданским объектам,объявим людей "животными"...
Адольф,просыпайся! Беньямин на проводе ...
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Тюменский медвежонок
Ответ StHappyOne
Оправдываешь действия террористов? Призываешь убивать детей? В курсе, что это статья?
ты чем текст читал? жопой?
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Balt
Ну, в данном случае он так написал что поймут не только лишь все, мало кто может это сделать. ))
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Егор Крид58
ну не знаю, смотрю для разнообразие иногда Новости по ТВ, на РБК: всегда говорят в таком ключе - ХАМАС ВЫПУСТИЛ ПО ТЕРРИТОРИИ ИЗРАИЛЯ 200 РАКЕТ - ОНИ БЫЛИ ОТБИТЫ ЖЕЛЕЗНЫМ КУПОЛОМ, 8 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО. израиль выпустил по территории газа 3000 ракет, о пострадавших не сообщается)). может такая тематика лишь на РБК! говорю что слышал
Поверь так и есть. Просто этот высер декларируют либеральные СМИ,типо Россия за Хамас и нерабы подхрюкивают
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Андрей Андреев
Ответ Arty Novikoff
Неудивительно, что не поняли. Так как понять не это могут не все, а только те, кто поняли, но не это. Кроме тех, кто понял.
Понять могут не только лишь все, мало кто может это делать
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John Brocnar
Ответ Егор Крид58
футболер заднюю дал перед Израилем! теперь посмотрим что он скажет в Дагестане по этому поводу))
А что он скажут? Как мусульманин я полностью солидарен с тем что сказал Шапи. "Хамас" продал Палестину. Это же так тупо захватить музыкальный фестиыаль и убивать туристов, а не солдатов Израиля. Это было сделано спецом чтобы дискредитировпть сопротивление в глазах мировой общественности. Продались с потрохами такой же театр чтоти 9/11. Какой профит Палестине от этого теракта? Какой профит быльу мусульман в 9/11. Все мы узнали постфактум кому это было выгодно. Один в один сценарий
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Edwin_Hubble
Форточку нашёл
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Шапи вполне здраво рассуждает. Где он против Израиля выступил то? Может нам что то недоговаривают.
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mpFreeman
Реально нифига непонятно, что он хотел сказать.) Просто какой-то набор слов. С таким косноязычием лучше вообще ничего не писать, либо нанять людей, которые будут писать за тебя, как это делают руководители некоторых регионов России.
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Balt
Ответ Красная стрела
И ребят, кто поддерживает Палестину. Представьте они были соседями нам? И подумайте, было бы ли так интересно наблюдать за этими отмороженными хамасовцами. Учитывая количество гастарбайтеров у нас, наверняка б пытались поджигать. В этом противостоянии, что называется "оба хуже". А нашим просто нужно извлечь выгоду. Украина поддержку начнёт терять. Заботы другие будут.
А что нам представлять? У нас чеченская война была, в том числе со всеми соответствующими последствиями вне зоны непосредственного конфликта. Эта тема для России знакома на собственной шкуре.
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Tigran Shuts
Ответ евГений
Не думал, что скажу это, но Шапи молодец. В первую очередь, ХАМАС своими зверствами поставляет именно обычных палестинцев под удары. Адекватнее 50% местных советских одобрятелей моджахедов, радостно режущих мирное население под камеры ;)
думаю, во втором ответе ему помогли написать нормально.
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несахар
Ответ евГений
Не думал, что скажу это, но Шапи молодец. В первую очередь, ХАМАС своими зверствами поставляет именно обычных палестинцев под удары. Адекватнее 50% местных советских одобрятелей моджахедов, радостно режущих мирное население под камеры ;)
интересное наблюдение.
осуждающие ответные жестокие действия израиля почему то не осуждают с таким же рвением жестокое нападение хамасовцев на израиль.
видимо, расстрелы из автоматов хамасовцами мирных граждан в их глазах выглядят менее жестокими (а если точнее наверно менее эффектными), чем руины жилых домов в газе после бомбардировок ввс израиля, к зверствам хамасовцев они почему то равнодушнее, но ведь это же лицемерие
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Rabbia
Ответ несахар
интересное наблюдение. осуждающие ответные жестокие действия израиля почему то не осуждают с таким же рвением жестокое нападение хамасовцев на израиль. видимо, расстрелы из автоматов хамасовцами мирных граждан в их глазах выглядят менее жестокими (а если точнее наверно менее эффектными), чем руины жилых домов в газе после бомбардировок ввс израиля, к зверствам хамасовцев они почему то равнодушнее, но ведь это же лицемерие
Ты сам лицемер, а оправдывая хамас еще и лю*оед)
+3
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Красная стрела
Ответ Balt
А что нам представлять? У нас чеченская война была, в том числе со всеми соответствующими последствиями вне зоны непосредственного конфликта. Эта тема для России знакома на собственной шкуре.
Большая часть пользователей тут Грузию то плохо помнит. Куда уж Чеченские 😁
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Егор Крид58
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
именно запад и навязывает миру свою идеологию и ценности,
на земли Палестины - всунули евреев.
Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан - разбомбили к нищете ( которые жили по своим традициям).
теперь всем подряд навязывают БЛМ, ЛГБТ
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Slavnov
Ответ Красная стрела
Знаешь, Израиль совершил много деяний на Ближнем востоке. Бомбежек, вторжений. Но то что устроил Хамас - это ужасно. И мерзко. И потом, ты думаешь просто так укро оружие у них? Радикальные исламисты не поддержали украину? Причём дружба давняя, в Чеченские украинские националисты были на стороне боевиков. Так что Палестину поддерживать такое себе. У нас есть одна сторона - Россия. На всё остальное нужно смотреть через призму её интересов.
То что устроил хамас, ужасно, не вопрос, для меня это терроризм, был, до вчера, а вчера я увидел, как десятки отцов, выгребают останки детей, из-под завалов,в голове, ставлю себя на их место,ну хз,я б валил вообще, все что двигается,а с ними так и будет, они сами их превратили в террористов, им никто не простит своих детей и рвать будут при малейшей возможности
+4
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Никита Куломзин
Ответ FilinMD
Да там список огромный. Про Косово вспомнить еще, например) миропорядок, основанный на «правилах»
И Вьетнам забывать нельзя
+2
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FilinMD
Ответ Егор Крид58
именно запад и навязывает миру свою идеологию и ценности, на земли Палестины - всунули евреев. Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан - разбомбили к нищете ( которые жили по своим традициям). теперь всем подряд навязывают БЛМ, ЛГБТ
Да там список огромный. Про Косово вспомнить еще, например) миропорядок, основанный на «правилах»
+3
-2
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