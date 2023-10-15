Лунин о Беллингеме: «Инопланетянин. Он не забивает только мне на тренировках»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Джуд Беллингем Футбол

Андрей Лунин высказался об игре Джуда Беллингема за «Реал».

Англичанин присоединился к мадридскому клубу летом этого года. В 10 матчах он отличился 10 голами и 3 результативными передачами. 

«Он инопланетянин. Перейти в лучший клуб мира в возрасте 20 лет, забивать в каждой игре, отдавать голевые передачи, влиять на ход игры и счет на табло... Это все не от мира сего.

На тренировках Джуд не забивает мне, я отражаю его удары. Кажется, единственное место, где он не забивает, – это тренировки, но в официальных матчах вратари не способны отражать его удары», – сказал вратарь «Реала» в эфире El Chiringuito.

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13 комментариев

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Oleg Olegov
Так Лунин по ходу и на тренировках не играет. Мне Беллингем тоже не забивает.
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+32
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Agent Smith
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит⚽️
+26
0
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Tiligulfan7
Джуд не забивает из жалости , а то Андрюша совсем скиснет на банке
+13
-2
+11
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Виталий Ан
Лунин бредит что ли?)
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Aleksey Yashin
Лунин походу с луны свалился
+3
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Kobelev_08
Перейдет в следующем сезоне или через, Джуд ему парочку закинет
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Вячеслав Максименко
Ответ Agent Smith
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит⚽️
Никто и не вспомнит))
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Zidan GOAT
Ответ Born is the King
Игрок с Шипа дерет Ла лигу, что походу будут придумывать легенду про топаря Белингема. Даже в Бундеслиге , где защитники оставляют столько свободных зон он столько не забивал
В Шипе его уже не было больше 3 лет, можно также сказать, что игрок из Спортинга 15 лет драл всю Европу
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Born is the King
Игрок с Шипа дерет Ла лигу, что походу будут придумывать легенду про топаря Белингема. Даже в Бундеслиге , где защитники оставляют столько свободных зон он столько не забивал
+4
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Собиратель хаоса
Рано еще разводить разговоры про инопланетян, он 2 месяца только в Реале отыграл. Даже первый год не показатель. Обычно сложности начинаются со второго года, когда игрока изучают и пытаются найти противоядие. Вот если и на второй-третий год он будет феерить, тогда да. Ну и количество голов пока аномальное + в Реале кроме него и забивать то особо некому. Сейчас фактически стата Беллингема = почти вся стата всего Реала.
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Ilya Chistyakov
Ответ Agent Smith
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит⚽️
Куртуа на одной ноге лучше этой дырки
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Алексей Толстюк
Ответ Ilya Chistyakov
Куртуа на одной ноге лучше этой дырки
Даже дырка Лунина лучше тебя
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