Лунин о Беллингеме: «Инопланетянин. Он не забивает только мне на тренировках»

Андрей Лунин высказался об игре Джуда Беллингема за «Реал».

Англичанин присоединился к мадридскому клубу летом этого года. В 10 матчах он отличился 10 голами и 3 результативными передачами.

«Он инопланетянин. Перейти в лучший клуб мира в возрасте 20 лет, забивать в каждой игре, отдавать голевые передачи, влиять на ход игры и счет на табло... Это все не от мира сего.

На тренировках не забивает мне, я отражаю его удары. Кажется, единственное место, где он не забивает, – это тренировки, но в официальных матчах вратари не способны отражать его удары», – сказал вратарь « » в эфире El Chiringuito.

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